» (01.12.2017) Zeit Online zum Welt-Aids-Tag: Warum Kondome, wenn's Schutzpillen gibt?

Mancher Arzt ist euphorisch: Mittel zur HIV-Vorbeugung könnten die Neuansteckungen unter Homo- und Bisexuellen endlich senken. Nur schafft die Pille davor neue Probleme.

01. Dezember 2017

» der Freitag über Diversity: Vielfaltsetiketten statt Vielfaltsetikette

Unternehmen können sich allzu leicht in der Öffentlichkeit für ihr Diversity-Engagement preisen. Organisationen wie der Charta der Vielfalt e.V. machen es ihnen einfach.

» Kieler Nachrichten über schwulen Pastor: Steffen Paar bietet seine Dienste an

"Die gute Nachricht" – so heißt eine neue KN-Serie. Teil 2: Ein Pastor, der auszieht, das Gute zu suchen. Passend zum Reformationsjubiläum hat Steffen Paar (37) eine ungewöhnliche Idee.

» Rhein Neckar Zeitung zur Ehe für alle: Auf das "Ja" folgen ganz viele "Ja-Worte"

Die "Ehe für alle" ist in der Region angekommen – Erste Paare haben ihre eingetragenen Lebenspartnerschaften umgewandelt

» taz-Nachruf auf die lesbische Autorin Verena Stefan: Das Privileg, selbstbestimmt zu leben

Verena Stefans Buch "Häutungen" wurde zum Manifest der Frauenbewegung der siebziger Jahre. Jetzt ist sie im Alter von 70 Jahren gestorben.

» Jungle World zum dritten Geschlecht: Damen, Herren, Kakapos

Ivo Bozic: Ein Lob des generischen Maskulinums

» Main-Spitze: Kabarettist Timo Becker gibt Unterrichtsstunde mit dem Thema "Homologie – anders sein"

Wer bestimmt eigentlich, was normal ist? "Niemand, den ich kenne, läuft durch die Straßen und outet sich als Hetero", lautete das Fazit des Kabarettisten und Theaterpädagogen Timo Becker. Unter dem passenden Bühnennamen "Malte Anders" gab es im Freizeithaus Dicker Busch eine etwas andere Unterrichtsstunde mit dem Thema "Homologie – anders sein".

» watson: Für Lesben gilt die Männerregel – nun wollen auch sie eine Witwenrente

Lesbische Frauen, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, haben beim Tod ihrer Partnerin kein Anrecht auf eine WitwENrente, höchstens auf eine WitwERrente. Unfair, findet die Lesbenorganisation Schweiz.

» Sumikai: Gleichgeschlechtliche Partner bei Veranstaltungen des japanischen Außenministeriums zugelassen

In Japan sind bei Veranstaltungen des Außenministeriums nun auch gleichgeschlechtliche Partner ausländischer Diplomaten willkommen. Ob sie auch an kaiserli

30. November 2017

» DASDING: Enrique aus Mainz will Mr. Gay Germany werden

Seine Freunde haben ihn einfach angemeldet, aber jetzt will er es wissen: Enrique aus Mainz will Mr. Gay Germany werden. Und dabei geht's nicht nur darum, seinen Körper zu zeigen.

» Zeit Online interviewt UNAids-Chef: "Wir haben doch schon alles, um Aids zu besiegen!"

Die Medizin könnte HIV auslöschen. Schon heute. Doch Homophobie, kulturelle Unterschiede und politische Kampagnen verhindern das, sagt Peter Piot, der erste UNAids-Chef.

» Süddeutsche.de über Barbie: Die Liebe gewinnt

1993 wurde eine Puppe von Ken, Barbies Freund, eingestampft, weil er zu schwul wirkte. Die neuen Barbie-Modelle können auch bisexuell sein. S.a.: Barbie, die LGBTI-Aktivistin (28.11.2017)

» FAZ über Debatten an britischen Schulen: Gefahrlos und sicher diskutieren

Dürfen Kinder alles sagen, wonach ihnen ist? Britische Schulen bieten nun sichere Räume an, in denen gefahrlos diskutiert werden kann. Doch das Konzept kommt nicht bei jedem gut an.

» Zeit Online über "Die Argonauten": Er, sie, wer?

Maggie Nelsons Essay "Die Argonauten" fragt, welche Bedeutung das Geschlecht heute eigentlich noch hat.

29. November 2017

» evangelisch.de über LGBTI-Flüchtlinge: Geschützter Wohnraum

Menschen auf der Flucht erleiden oft (Re-)Traumatisierungen. LGBTI-Geflüchtete sind dabei besonders vulnerabel. Katharina Payk sprach mit Marty Huber von "Queer Base", einem Verein, der Wohnraum für schwuLesBische und trans* oder intergeschlechtliche Geflüchtete erkämpft und anbietet.

» NZZ: Ständerat belässt hohe Hürden für Blutspenden von Homosexuellen

Homosexuelle Männer dürfen nur unter sehr restriktiven Bedingungen Blut spenden.

» Frankfurter Rundschau über schwulen Theologen Michael Brinkschröder: Ein einziger Satz

Die katholische Kirche tut sich schwer mit Homosexualität. Dabei wählt Papst Franziskus ganz andere Töne. Auch ein schwuler Theologe aus München hofft jetzt auf Veränderungen. S.a.: Warum es sich lohnt, die Kirche von innen heraus zu verändern (23.11.2017)

» stern.de: Die vielleicht süßeste Liebesgeschichte des Jahres – und das Internet ist live dabei

Ein schüchterner Frankfurter ist in seinen Kumpel verliebt – und der liegt auch noch halbnackt neben ihm. Aber erwidert er überhaupt seine Gefühle?

» Bild.de: Frau verfolgt sie seit 2012 – Friseurin wird seit Jahren gestalkt

Schon seit 2012 leidet Nastassja W. unter ihrer Verfolgerin. Die läuft ihr überall hinterher – beim Einkaufen, ins Cafe, ins Fitness-Studio

» Süddeutsche.de kommentiert: Aber Nazi ist natürlich keiner

Ja, dürfen die vom Dokuzentrum das denn? Heutigen Rechtsextremismus zeigen? Sie dürfen nicht nur – sie müssen