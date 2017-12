Ausgewählter Artikel:

» (02.12.2017) Westfalen-Blatt über eine Schule der Vielfalt: Keine schweigende Mehrheit

"Schwul" oder "behindert": Laut einer Studie sind das zwei der am häufigsten verwendeten Schimpfwörter im Alltag. "Das kann nicht sein", sagt Gesamtschulleiterin Tanja Heinemann. Ihre Schule soll ein Ort sein, an dem Diskriminierung der Kampf angesagt wird. Eine Art Siegel, das der Gesamtschule am Montag überreicht wird, soll diesen Anspruch untermauern.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. Dezember 2017

» Westfalen-Blatt über eine Schule der Vielfalt: Keine schweigende Mehrheit

"Schwul" oder "behindert": Laut einer Studie sind das zwei der am häufigsten verwendeten Schimpfwörter im Alltag. "Das kann nicht sein", sagt Gesamtschulleiterin Tanja Heinemann. Ihre Schule soll ein Ort sein, an dem Diskriminierung der Kampf angesagt wird. Eine Art Siegel, das der Gesamtschule am Montag überreicht wird, soll diesen Anspruch untermauern.

» taz.gazete über Diskriminierung am Flughafen: Officer, you are dismissed!

Diskriminierungen an Flughäfen sind nicht unbekannt. In Amsterdam prüft die Polizei selbst das Urlaubsbudget von Transmenschen. Wer zu wenig hat, wird verhaftet.

» Abendzeitung über eine Premiere im BR: Schwule Liebe im Komödienstadel

Jürgen Kirner hat für den Sendeplatz des BR-Komödienstadels ein Stück geschrieben, in dem es erstmals um schwule Liebe geht. Hier erklärt er die Gründe.

» Berliner Morgenpost spricht mit Schauspieler Cusch Jung über Aids-Epidemie der 80er: "HIV war Todesurteil"

Heute können HIV-Patienten so alt werden wie Menschen ohne Infektion. In den 80er Jahren bedeutete die Diagnose oft den schnellen Tod.

» RP Online: Ex-König und sein Adjutant lassen sich trauen

Eine Abordnung der KG 'Ahl Dormagener Junge' gratuliert ihrem Zugleiter und seinem Mann zur Eheschließung.

01. Dezember 2017

» derStandard.at über Fußball-Großereignisse: Initiative "Our Game" fordert bindende Menschenrechtsstandards

Anlass ist besorgniserregende Situation in Russland vor WM 2018 Tatar: "Mediale Aufmerksamkeit alleine bringt nichts"

» nordbuzz interviewt Cyndi Lauper: "Kann nicht anders als mich gegen Homophobie aufzulehnen"

Sie mag den Begriff Ikone nicht, aber sie ist doch eine: Cyndi Lauper, die mit dem Musical Kinky Boots viel Farbe nach Hamburg bringt, im Interview.

» hpd: "Genderwissenschaften" – brauchen wir das noch?

Die Genderwissenschaften sind eine Weiterentwicklung der so genannten "Womens Studies" der 60er Jahre. "Wissenschaftliche Frauenforschung" gab es bereits viel früher. Allerdings aus einer rein männlichen Perspektive, denn für die Frauen blieben die Universitäten bis ins 20. Jahrhundert hinein verschlossen.

» salto.bz über schwulen Kuss in der Therme: Meraner Sittenwächter

Diskriminiert wegen eines Kusses? Ein homosexuelles Paar klagt an. Nach dem Vorfall in der Therme Meran hat sich auch Centaurus eingeschaltet.

» op-online.de: Schottischer Priester hofft auf schwulen Prinz George

Ein Priester der Episkopalkirche Schottlands wünscht sich einen schwulen Prinzen George in der Hoffnung, dass die Anglikanische Kirche dann die Homo-Ehe akzeptieren wird.

» rbb24 über den LSVD Berlin-Brandenburg: Mitarbeiter fordern Tarifvertrag mit faireren Arbeitsbedingungen

Ein Verein, der sich Bürgerrechte auf die Fahne schreibt, aber die Rechte der eigenen Mitarbeiter nicht ernst nimmt? Beim Berliner Lesben- und Schwulenverband schwelt ein Konflikt um Arbeitsbedingungen und die Frage, ab wann eine Gewerkschaft eine Gewerkschaft ist.

» Refinery29: 12 Kinder erzählen, wie es ist, mit LGBTQ-Eltern aufzuwachsen

Geschichten aus dem Buch von Gabriela Herman, die Kinder von LGBT Eltern fotografiert und interviewt hat über ihre Erfahrungen

» Nina Queer auf Bild.de über Selbstbefriedigung: Tipps vom Profi!

Nina Queer schreibt in ihrer neuen Kolumne über eine große Sucht der Deutschen: Selbstbefriedigung.

» NZZ gegen "Schutzräume": Wagt mehr Konflikt!

Falsche Rücksichten sind für eine aufklärerische Kritik fatal: Besonders das Konzept des "Schutzraums" wird an den Universitäten pervertiert.

» Spiegel Online interviewt "120 BPM"-Regisseur Robin Campillo: "Aids hat meine Jugend zerstört"

Um gegen Aids zu kämpfen, unterbrach Robin Campillo sein Filmstudium. Warum er jetzt den Aktivistenfilm "120 BPM" machen konnte und Schwule zu einer anderen Art von Trauer gezwungen werden, erzählt er hier.

» Zeit Online zum Welt-Aids-Tag: Warum Kondome, wenn's Schutzpillen gibt?

Mancher Arzt ist euphorisch: Mittel zur HIV-Vorbeugung könnten die Neuansteckungen unter Homo- und Bisexuellen endlich senken. Nur schafft die Pille davor neue Probleme.

» der Freitag über Diversity: Vielfaltsetiketten statt Vielfaltsetikette

Unternehmen können sich allzu leicht in der Öffentlichkeit für ihr Diversity-Engagement preisen. Organisationen wie der Charta der Vielfalt e.V. machen es ihnen einfach.

» Kieler Nachrichten über schwulen Pastor: Steffen Paar bietet seine Dienste an

"Die gute Nachricht" – so heißt eine neue KN-Serie. Teil 2: Ein Pastor, der auszieht, das Gute zu suchen. Passend zum Reformationsjubiläum hat Steffen Paar (37) eine ungewöhnliche Idee.

» Rhein Neckar Zeitung zur Ehe für alle: Auf das "Ja" folgen ganz viele "Ja-Worte"

Die "Ehe für alle" ist in der Region angekommen – Erste Paare haben ihre eingetragenen Lebenspartnerschaften umgewandelt

» taz-Nachruf auf die lesbische Autorin Verena Stefan: Das Privileg, selbstbestimmt zu leben

Verena Stefans Buch "Häutungen" wurde zum Manifest der Frauenbewegung der siebziger Jahre. Jetzt ist sie im Alter von 70 Jahren gestorben.