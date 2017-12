Ausgewählter Artikel:

» (04.12.2017) Deutsche Welle über wiederentdeckten schwulen Künstler: Fotograf Adolf de Meyer im New Yorker Met

Das Metropolitan Museum of Art in New York zeigt eine Retrospektive des bahnbrechenden Fotografen Adolf de Meyer. Um die Jahrhundertwende lichtete er berühmte Künstler ab, seine Fotografien waren stilprägend.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Dezember 2017

» Wochenkurier: Helmut und Manfred Schreiber endlich im "Hafen der Ehe"

Manfred und Helmut Schreiber haben es getan: Nachdem sie 2001 bereits als erstes Pärchen in Hagen eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen waren, haben sie sich nun im heimischen Standesamt offiziell das Ja-Wort gegeben. Seit dem 1. Oktober ist die Ehe für homo­sexuelle Paare in Deutschland möglich.

» Berliner Woche über die Fuggerstraße einst und jetzt: Lasterhaft und gutbürgerlich zugleich

Es ist noch etwas zu spüren vom "tätigen Bürgertum, das Wissen, Erziehung und Toleranz pflegte", wie es Gudrun Blankenburg in ihrem Buch über das Bayerische Viertel formuliert hat. Wir befinden uns fast am nördlichen Ende des Quartiers in der baumbestandenen Fuggerstraße.

» RP Online: Leckere Jecke feiern unterm Regenbogen

Ein Zeichen für Toleranz, nicht nur im Karneval – dafür setzen sich die Karnevalisten der KG 'De Leckere Jecke' ein. Sie begeisterten mit einer Mischung aus Comedy und Travestie, sorgten für Glamour und Schunkelatmosphäre.

» bento: Warum Rihanna nicht mit Transgender-Models wirbt

Rihannas Kosmetik-Kollektion "Fenty Beauty" wird seit ihrem Erscheinen dieses Jahr als großer Erfolg gefeiert. Time Magazine kürte die Kollektion zu einer der besten Erfindungen des Jahres 2017. Gelobt wurde sie vor allem wegen einer Make-Up-Foundation, die es in 40 verschiedenen Hauttönen zu kaufen gibt.

03. Dezember 2017

» Frankfurter Rundschau über Co-Parenting: Auslaufmodell Kleinfamilie

Immer mehr Kinder haben mehr als eine Mutter und einen Vater. Was heißt das eigentlich? Die Kolumne.

» FAZ über türkische Zeitung: Sexistisch, homophob, antisemitisch

Wen sie anprangert, der wird leicht zum Anschlagsziel: Die Zeitung Akit verbreitet Hassnachrichten in der Türkei. Trotzdem schaltet ein deutscher Automobilgigant hier Werbung.

» Spiegel Online über Leihmutterschaft: 20.000 Euro für ein Baby

Bis vor kurzem durften homosexuelle Paare in Deutschland keine Kinder adoptieren – und suchten im Ausland nach halblegalen Lösungen. Zu Besuch in einer Fruchtbarkeitsklinik in Nordzypern.

» BR zur Konferenz in Dachau: Homosexuelle Katholiken wollen Verein gründen

Unter dem Begriff "Regenbogenkatholiken" formieren sich Angehörige sexueller Minderheiten zu einer weltweiten Allianz. Bei einer Konferenz in Dachau beschlossen knapp 100 Teilnehmer aus 35 Ländern nun die Statuten für einen Verein.

02. Dezember 2017

» der Freitag über künftigen schwulen US-Botschafter: Trumps und Gottes Diener

Richard Grenell wollte die USA bei der UNO vertreten, nun wird er Botschafter in Deutschland

» BuzzFeed: Er wurde als Homosexueller verfolgt und eingesperrt. Bis heute bekommt er dafür keine Entschädigung

Obwohl es jetzt ein Gesetz dafür gibt. Für mich geht das Spielchen so lange weiter, bis ich nicht mehr da bin.

» Westfalen-Blatt über eine Schule der Vielfalt: Keine schweigende Mehrheit

"Schwul" oder "behindert": Laut einer Studie sind das zwei der am häufigsten verwendeten Schimpfwörter im Alltag. "Das kann nicht sein", sagt Gesamtschulleiterin Tanja Heinemann. Ihre Schule soll ein Ort sein, an dem Diskriminierung der Kampf angesagt wird. Eine Art Siegel, das der Gesamtschule am Montag überreicht wird, soll diesen Anspruch untermauern.

» taz.gazete über Diskriminierung am Flughafen: Officer, you are dismissed!

Diskriminierungen an Flughäfen sind nicht unbekannt. In Amsterdam prüft die Polizei selbst das Urlaubsbudget von Transmenschen. Wer zu wenig hat, wird verhaftet.

» Abendzeitung über eine Premiere im BR: Schwule Liebe im Komödienstadel

Jürgen Kirner hat für den Sendeplatz des BR-Komödienstadels ein Stück geschrieben, in dem es erstmals um schwule Liebe geht. Hier erklärt er die Gründe.

» Berliner Morgenpost spricht mit Schauspieler Cusch Jung über Aids-Epidemie der 80er: "HIV war Todesurteil"

Heute können HIV-Patienten so alt werden wie Menschen ohne Infektion. In den 80er Jahren bedeutete die Diagnose oft den schnellen Tod.

» RP Online: Ex-König und sein Adjutant lassen sich trauen

Eine Abordnung der KG 'Ahl Dormagener Junge' gratuliert ihrem Zugleiter und seinem Mann zur Eheschließung.

01. Dezember 2017

» derStandard.at über Fußball-Großereignisse: Initiative "Our Game" fordert bindende Menschenrechtsstandards

Anlass ist besorgniserregende Situation in Russland vor WM 2018 Tatar: "Mediale Aufmerksamkeit alleine bringt nichts"

» nordbuzz interviewt Cyndi Lauper: "Kann nicht anders als mich gegen Homophobie aufzulehnen"

Sie mag den Begriff Ikone nicht, aber sie ist doch eine: Cyndi Lauper, die mit dem Musical Kinky Boots viel Farbe nach Hamburg bringt, im Interview.

» hpd: "Genderwissenschaften" – brauchen wir das noch?

Die Genderwissenschaften sind eine Weiterentwicklung der so genannten "Womens Studies" der 60er Jahre. "Wissenschaftliche Frauenforschung" gab es bereits viel früher. Allerdings aus einer rein männlichen Perspektive, denn für die Frauen blieben die Universitäten bis ins 20. Jahrhundert hinein verschlossen.

» salto.bz über schwulen Kuss in der Therme: Meraner Sittenwächter

Diskriminiert wegen eines Kusses? Ein homosexuelles Paar klagt an. Nach dem Vorfall in der Therme Meran hat sich auch Centaurus eingeschaltet.