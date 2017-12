Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Dezember 2017

» Heute.at: Brasilianer gründen Fußball-Liga für Schwule

Homosexualität ist im Männer-Fußball noch immer ein Tabuthema. In Brasilien kämpft die LiGay Nacional de Futebol jetzt für mehr Verständnis.

» Deutschlandfunk-Interview zu Christen und AfD: "Eine Brücke zu völkischem Denken"

In Deutschland gebe es zunehmend Personen, die sich dezidiert christlich verstehen und sich für die AfD und andere neurechte Gruppen engagieren, sagt Sonja Angelika Strube im Dlf. Die vertretenen Positionen sind deutlich radikaler als sie erscheinen, so die Theologin, die auch auf die "Demo für alle" verweist.

» Thüringer Allgemeine über eine Ballett-Inszenierung in Gotha: Dornröschens Vater ist schwul

Ballett-Ensemble des Landestheaters Eisenach und Thüringen-Philharmonie geben Debüt im Gothaer Kulturhaus. Die Inszenierung folgt einer französischen Fassung und ist ein Plädoyer für alle Außenseiter

» Tagesspiegel über schwules Opfer des Anschlags am Breitscheidplatz: Seelische Qualen und hohe Kosten

Hartmut Hüsges' Gatte ist seit dem Anschlag vollständig gelähmt, kann nur noch mit den Augen blinzeln. Die Behandlungskosten liegen für Hüsges schon jetzt bei 750.000 Euro.

» Badische Zeitung über "Kinky Boots": Absatzsteigernde Dragqueen in der Provinz

Überzeugende Premiere in Hamburg: Cindy Laupers Musical "Kinky Boots" hat all das, was das Genre ausmacht.

» Echo Online: Auf Burg Frankenstein setzten rund 20 Griesheimer ein Zeichen für Toleranz und Offenheit

Rund ein Dutzend Brautpaare, die über den Hof von Burg Frankenstein zur Kapelle schreiten, sind schon ungewöhnlich genug. Dass es sich dabei überwiegend um Männer handelt, ist am Sonntag spektakulärer Hingucker auf der Burg. Doch der Hintergrund ist ernst: Mit dieser Aktion wollen ehemaligen Griesheimer Kerweborsch ein Zeichen für Toleranz setzen.

» tz: Poly, Trans, Queer? Was hinter den sexuellen Orientierungen steckt

Neben der heterosexuellen Orientierung gibt es eine Menge weiterer Ausrichtungen. Schwul und lesbisch gehören zu den geläufigsten – doch es gibt da einige mehr.

04. Dezember 2017

» derstandard.de: Homophober Außenseiter Bolsonaro greift in Brasilien nach der Macht

Mit seiner menschenverachtenden Polemik spaltet Jair Bolsonaro das Land. Der Ultrakonservative, der oft mit Donald Trump verglichen wird, will Präsident werden

» TagesWoche: Basler Schwulenszene verliert ihr ältestes Stammlokal

Nach über vier Jahrzehnten hat das "L39", ehemals "Elle & Lui", seine Pforten geschlossen. Die Gäste sind zunehmend weggeblieben.

» Focus Online: Tatjana und Claudia gründen LGBTI-Stammtisch in München

Tatjana und ihre Partnerin Claudia haben in ihrem Münchener Stadtteil Alt-Sendling einen Regenbogen-Stammtisch ins Leben gerufen. Aus ihm ist mittlerweile eine kleine LGBTI-Gemeinschaft im Viertel entstanden, die große Pläne hat.

» der Freitag über lesbische US-Aktivistinnen: Hart wie Stahl

Liz und Mary Weick kämpften in Detroit lange Zeit für eine faire Krankenversicherung und dafür, als lesbisches Paar akzeptiert zu werden

» Wochenkurier: Helmut und Manfred Schreiber endlich im "Hafen der Ehe"

Manfred und Helmut Schreiber haben es getan: Nachdem sie 2001 bereits als erstes Pärchen in Hagen eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen waren, haben sie sich nun im heimischen Standesamt offiziell das Ja-Wort gegeben. Seit dem 1. Oktober ist die Ehe für homo­sexuelle Paare in Deutschland möglich.

» Berliner Woche über die Fuggerstraße einst und jetzt: Lasterhaft und gutbürgerlich zugleich

Es ist noch etwas zu spüren vom "tätigen Bürgertum, das Wissen, Erziehung und Toleranz pflegte", wie es Gudrun Blankenburg in ihrem Buch über das Bayerische Viertel formuliert hat. Wir befinden uns fast am nördlichen Ende des Quartiers in der baumbestandenen Fuggerstraße.

» RP Online: Leckere Jecke feiern unterm Regenbogen

Ein Zeichen für Toleranz, nicht nur im Karneval – dafür setzen sich die Karnevalisten der KG 'De Leckere Jecke' ein. Sie begeisterten mit einer Mischung aus Comedy und Travestie, sorgten für Glamour und Schunkelatmosphäre.

» bento: Warum Rihanna nicht mit Transgender-Models wirbt

Rihannas Kosmetik-Kollektion "Fenty Beauty" wird seit ihrem Erscheinen dieses Jahr als großer Erfolg gefeiert. Time Magazine kürte die Kollektion zu einer der besten Erfindungen des Jahres 2017. Gelobt wurde sie vor allem wegen einer Make-Up-Foundation, die es in 40 verschiedenen Hauttönen zu kaufen gibt.

» Deutsche Welle über wiederentdeckten schwulen Künstler: Fotograf Adolf de Meyer im New Yorker Met

Das Metropolitan Museum of Art in New York zeigt eine Retrospektive des bahnbrechenden Fotografen Adolf de Meyer. Um die Jahrhundertwende lichtete er berühmte Künstler ab, seine Fotografien waren stilprägend.

03. Dezember 2017

» Frankfurter Rundschau über Co-Parenting: Auslaufmodell Kleinfamilie

Immer mehr Kinder haben mehr als eine Mutter und einen Vater. Was heißt das eigentlich? Die Kolumne.

» FAZ über türkische Zeitung: Sexistisch, homophob, antisemitisch

Wen sie anprangert, der wird leicht zum Anschlagsziel: Die Zeitung Akit verbreitet Hassnachrichten in der Türkei. Trotzdem schaltet ein deutscher Automobilgigant hier Werbung.

» Spiegel Online über Leihmutterschaft: 20.000 Euro für ein Baby

Bis vor kurzem durften homosexuelle Paare in Deutschland keine Kinder adoptieren – und suchten im Ausland nach halblegalen Lösungen. Zu Besuch in einer Fruchtbarkeitsklinik in Nordzypern.