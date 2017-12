Ausgewählter Artikel:

» (06.12.2017) Stuttgarter Nachrichten über Evangelische Kirche in Stuttgart: Stadtdekan warnt vor einer Spaltung

Die Verbitterung nach der synodalen Ablehnung zur Homo-Ehe ist bei vielen Protestanten groß. Manche wollen sich auch über das Kirchenrecht hinwegsetzen. In diesem Fall will Stadtdekan Sören Schwesig nicht mit dem eisernen Besen kehren.

06. Dezember 2017

» Welt interviewt Deutschlands besten Hobbybäcker: "Auch Schwule wollen Hochzeitstorten"

Vor dem Oberste Gerichtshof der USA steht ein Konditor, der keine Hochzeitstorte für ein homosexuelles Paar backen will. Patrick Dörner, Deutschlands bester Hobbybäcker, sagt, was er davon hält.

» derStandard.at: Die Selbstachtung in Zeiten von HIV

Im Wiener Stephansdom wurde am Weltaidstag der Millionen Opfer gedacht. Vielsagend war die Predigt vor allem in dem, was nicht gesagt wurde

» unsertirol24.com: "Aber die Transen sind nicht erwünscht"

In einer Diskothek in Eppan sind angeblich Transgenderâ€"Personen diskriminiert worden. Darauf wies die Schwul-Lesbische Initiative Centaurus hin.

» taz spricht mit zwei Autorinnen über lesbischen Sex: "Ich finde Anne Will super hot"

Simone Meier und Patricia Hempel kannten sich bis zu dieser Begegnung nicht, haben aber einiges gemeinsam: Sie lieben Frauen und schreiben über ihr Begehren.

» DiePresse über Helmut Graupner: Der Homosexuelle, der gegen Diskriminierung aller Art kämpft

Der Wiener Anwalt Helmut Graupner hat die Öffnung der Ehe ebenso erreicht wie den gleichen Seniorentarif für Männer und Frauen bei den Wiener Linien.

» schwäbische spricht mit Pfarrer über Homo-Segnungen: "Mehr möglich als man denkt"

Manfred Metzger, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Unterkochen-Ebnat, über Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare

» Berliner Morgenpost: Deportiert, weil er anders war

Neuer Stolperstein erinnert an Verfolgung von Schwulen und Lesben zur Nazizeit

» Rhein Neckar Zeitung: Das war los beim "Pink Monday"

Mit jedem Spezialgetränk die Aidshilfe unterstützt – Treffpunkt der "queeren" Gemeinschaft

» Satireseite Die Tagespresse: Nach Ehe für alle – Kurz und Strache einigen sich auf VfGH-Abschaffung

Sebastian Kurz und HC Strache einigen sich auf die Abschaffung des VfGH. Damit nimmt der Umbau der Republik immer mehr Form an.

» Salzburger Nachrichten zum Ehe-Urteil: Das Ende der Stigmatisierung

Der Verfassungsgerichtshof öffnet Homosexuellen den Weg zur Ehe. Diese Entscheidung war längst fällig.

» Die Rheinpfalz aus Speyer: Erste Lesben-Hochzeit

Zur ersten Eheschließung eines gleichgeschlechtlichen Paares im Speyerer Rathaus hat die Stadt am Dienstag ihr Spitzenpersonal aufgeboten.

» DiePresse-Leitartikel: Wer fürchtet sich vor der Ehe homosexueller Paare?

Die 14 Verfassungsrichter haben entschieden: Gleichgeschlechtliche Partnerschaften werden auf dem Standesamt heterosexuellen gleichgestellt.

05. Dezember 2017

» NZZ: Belgrad – ein überraschendes Mekka für Transsexuelle

Serbiens Hauptstadt ist ein begehrtes Reiseziel für Patienten, die eine Geschlechtsumwandlung wünschen.

» Heute.at: Brasilianer gründen Fußball-Liga für Schwule

Homosexualität ist im Männer-Fußball noch immer ein Tabuthema. In Brasilien kämpft die LiGay Nacional de Futebol jetzt für mehr Verständnis.

» Deutschlandfunk-Interview zu Christen und AfD: "Eine Brücke zu völkischem Denken"

In Deutschland gebe es zunehmend Personen, die sich dezidiert christlich verstehen und sich für die AfD und andere neurechte Gruppen engagieren, sagt Sonja Angelika Strube im Dlf. Die vertretenen Positionen sind deutlich radikaler als sie erscheinen, so die Theologin, die auch auf die "Demo für alle" verweist.

» Thüringer Allgemeine über eine Ballett-Inszenierung in Gotha: Dornröschens Vater ist schwul

Ballett-Ensemble des Landestheaters Eisenach und Thüringen-Philharmonie geben Debüt im Gothaer Kulturhaus. Die Inszenierung folgt einer französischen Fassung und ist ein Plädoyer für alle Außenseiter

» Tagesspiegel über schwules Opfer des Anschlags am Breitscheidplatz: Seelische Qualen und hohe Kosten

Hartmut Hüsges' Gatte ist seit dem Anschlag vollständig gelähmt, kann nur noch mit den Augen blinzeln. Die Behandlungskosten liegen für Hüsges schon jetzt bei 750.000 Euro.

» Badische Zeitung über "Kinky Boots": Absatzsteigernde Dragqueen in der Provinz

Überzeugende Premiere in Hamburg: Cindy Laupers Musical "Kinky Boots" hat all das, was das Genre ausmacht.

» Echo Online: Auf Burg Frankenstein setzten rund 20 Griesheimer ein Zeichen für Toleranz und Offenheit

Rund ein Dutzend Brautpaare, die über den Hof von Burg Frankenstein zur Kapelle schreiten, sind schon ungewöhnlich genug. Dass es sich dabei überwiegend um Männer handelt, ist am Sonntag spektakulärer Hingucker auf der Burg. Doch der Hintergrund ist ernst: Mit dieser Aktion wollen ehemaligen Griesheimer Kerweborsch ein Zeichen für Toleranz setzen.