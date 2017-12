Ausgewählter Artikel:

» (08.12.2017) Zeit Online über schwulen russischen Journalisten Ali Ferus: Der freie Gefangene

In einem Moskauer Abschiebegefängnis bangt der Journalist Ali Ferus um sein Leben. Er wollte eigentlich nach Deutschland ausreisen darf aber nicht gehen. S.a.: Moskau: Abschiebung von schwulem Journalisten nach Usbekistan vorerst ausgesetzt (08.08.2017)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Dezember 2017

» ZEITmagazin: Wie männlich ist eine Brotdose?

Tussige Elfen für Mädchen, Krawallautos für Jungen: In Spielzeugläden und Kitas vollzieht sich die früheste Spaltung unserer Gesellschaft. Warum hat alles ein Geschlecht?

» Tages-Anzeiger interviewt Zürcher LGBTQ-Aktivistin: "Heute leben wir offener"

Vier Fragen an die Zürcher LGBTQ-Aktivistin Gianna Ferrari, die sich besonders für die aromantische und asexuelle Community einsetzt.

» Freie Presse: Homosexuelle Paare trauen sich kaum

Im Sommer dominierte ein Thema für kurze Zeit die Schlagzeilen: Ehe für alle. Seit 1. Oktober können in Deutschland Schwule und Lesben heiraten. Doch warum ist die Resonanz in der Region so gering?

07. Dezember 2017

» Tagesspiegel: Rosa von Praunheims Altbausinfonie

Was erfährt man über einen Menschen, wenn man nicht mit ihm spricht? Unser Autor besucht Rosa von Praunheim in dessen Wohnzimmer

» derStandard.at besucht Dragqueen und DJane Tamara Mascara: "Deppen gibt's überall"

Tamara Mascara wohnt seit ihrer Geburt in einer Altbauwohnung gleich neben dem Hundertwasserhaus im dritten Wiener Bezirk. Auch wenn sie Millionen auf dem Konto hätte, würde sie nicht von hier fortziehen

» swissinfo.ch: "Im Pass sollte das Geschlecht einer Person nicht angegeben werden"

Mann oder Frau? Milusch will sich nicht entscheiden und definiert sich als non-binäre Person.

» derStandard.at zur Ehe für alle: Sebastian Kurz kann sich beim VfGH bedanken

Mit der Entscheidung der Verfassungsrichter wird die ÖVP ein für sie wenig vorteilhaftes Thema los

» Frankfurter Rundschau über Jens Hilbert: "Nicht mehr der belächelte Außenseiter-Homo"

Der Darmstädter Unternehmer und TV-Promi Jens Hilbert ist so schrill wie sympathisch. Lange Jahre brauchte er, bis er von der Gesellschaft akzeptiert wurde. Geholfen hat ihm dabei der Sieg bei Promi Big Brother.

» Stuttgarter Nachrichten: Die Evangelische Kirche bebt

An der Basis der evangelischen Kirche rumort es. Und die Entfremdung in der Gesellschaft von der Institution Kirche schreitet nach dem Verbot der Homo-Ehe noch stärker voran, meint Redakteur Martin Haar.

» evangelisch.de über schwules Bodyshaming: Fetter Santa?

Der Körper ist eine ziemlich sichtbare Tatsache. Und deshalb wird er zunehmend dem Diktat der Leistung unterworfen. Wir betreiben gern öffentliches Bodyshaming, um andere abzuwerten.

» Merkur: Diese Zwillinge scheinen gleich – bis auf ein pikantes Detail

Sie sehen gleich aus, haben dieselben Gene dennoch sind Rosie und Sarah in ihren Geschmäckern völlig verschieden. Damit stellen sie Forscher vor ein Rätsel.

06. Dezember 2017

» Stuttgarter Nachrichten über Evangelische Kirche in Stuttgart: Stadtdekan warnt vor einer Spaltung

Die Verbitterung nach der synodalen Ablehnung zur Homo-Ehe ist bei vielen Protestanten groß. Manche wollen sich auch über das Kirchenrecht hinwegsetzen. In diesem Fall will Stadtdekan Sören Schwesig nicht mit dem eisernen Besen kehren.

» Welt interviewt Deutschlands besten Hobbybäcker: "Auch Schwule wollen Hochzeitstorten"

Vor dem Oberste Gerichtshof der USA steht ein Konditor, der keine Hochzeitstorte für ein homosexuelles Paar backen will. Patrick Dörner, Deutschlands bester Hobbybäcker, sagt, was er davon hält.

» derStandard.at: Die Selbstachtung in Zeiten von HIV

Im Wiener Stephansdom wurde am Weltaidstag der Millionen Opfer gedacht. Vielsagend war die Predigt vor allem in dem, was nicht gesagt wurde

» unsertirol24.com: "Aber die Transen sind nicht erwünscht"

In einer Diskothek in Eppan sind angeblich Transgenderâ€"Personen diskriminiert worden. Darauf wies die Schwul-Lesbische Initiative Centaurus hin.

» taz spricht mit zwei Autorinnen über lesbischen Sex: "Ich finde Anne Will super hot"

Simone Meier und Patricia Hempel kannten sich bis zu dieser Begegnung nicht, haben aber einiges gemeinsam: Sie lieben Frauen und schreiben über ihr Begehren.

» DiePresse über Helmut Graupner: Der Homosexuelle, der gegen Diskriminierung aller Art kämpft

Der Wiener Anwalt Helmut Graupner hat die Öffnung der Ehe ebenso erreicht wie den gleichen Seniorentarif für Männer und Frauen bei den Wiener Linien.

» schwäbische spricht mit Pfarrer über Homo-Segnungen: "Mehr möglich als man denkt"

Manfred Metzger, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Unterkochen-Ebnat, über Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare

» Berliner Morgenpost: Deportiert, weil er anders war

Neuer Stolperstein erinnert an Verfolgung von Schwulen und Lesben zur Nazizeit