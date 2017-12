Ausgewählter Artikel:

» (10.12.2017) taz über das Crossdressing-Musical "Kinky Boots": Auf der roten Linie

Das neue Hamburger Musical Kinky Boots dreht sich um High-Heels und Drag-Queens. Explizit verhandelt wird das Thema Transsexualität aber nicht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Dezember 2017

» Jungle World zum 30. Jahrestag der Genderistischen Revolution 2047: Die Revolution feiert Geburtstag

Daria Majewski: Die Revolution der Geschlechterverhältnisse hat begonnen. Eine Utopie

» Kronenzeitung interviewt ORF-Urgestein: Läuten jetzt die Hochzeitsglocken, Herr Tolar?

Ehe für alle, sie kommt jetzt fix. ORF-Urgestein Günter Tolar (78) nahm das zum Anlass, seinem Gerald (23 Jahre jünger) live in der ZiB einen Heiratsantrag zu machen. Mit Conny Bischofberger spricht der erste bekennende Homosexuelle des Landes über Anfeindungen und AIDS, Kickl und den Kardinal und seine späte große Liebe

» Deutsche Welle: Skandal-Premiere "Nurejew" im Bolschoi-Theater in Moskau

Im Sommer sagte das Bolschoi das Tanzstück von Starregisseur Serebrennikow kurzfristig ab – ein kulturpolitischer Skandal. Nun kommt das Ballett doch auf die Bühne. Allerdings ohne Regisseur. Der hat Hausarrest.

09. Dezember 2017

» Perspective Daily: Diese ex-obdachlose, HIV-positive, indianische Transsexuelle macht die Welt besser

Nachdem sie angeschossen wurde, nahm Ruby Corado das Schmerzensgeld und baute damit einen Rückzugsort für Menschen wie sich selbst.

» Grazia: Damit schreibt Justin Trudeau jetzt LGBT-Geschichte!

Der hotteste Prime Minister aller Zeiten, Justin Trudeau, ist jetzt auch der erste kanadische Premier der auf dem Cover des britischen LGBT-Magazins Attitude" erscheint!

» Jungle World über LSVD Berlin-Brandenburg: Belastende Arbeit, befristete Verträge

Peter Nowak: Beim Lesben- und Schwulenverband wird über bessere Arbeitsbedingungen gestritten

» Welt über Oscar Wilde: "De Profundis"

"Wildes Aktualität liegt nicht in seinem doppelten Außenseitertum als Ire und Homosexueller in der englischen Gesellschaft. Seine Brisanz resultiert aus seinem unbedingten Willen, die Kunst über das Leben zu stellen."

» neues deutschland über Feminismus in der Rechten: Vergiftete Geschlechter

Die Debatte um #meToo hat gezeigt, dass wir in Fragen der Beziehung der Geschlechter schon einmal weiter waren. Es gibt Redebedarf, und dies vor allem angesichts des Erstarkens der Rechtspopulisten.

» Südwest Presse: Entscheidung der Landeskirche schafft Menschen zweiter Klasse

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat sich gegen eine Segnung gleichgeschlechtlicher Paare entschieden. Anita Gröh, Landessynodale der Offenen Kirche aus Geislingen, hält diesen Beschluss für verheerend. In ihrem Gastkommentar in der GZ führt sie die Gründe aus.

08. Dezember 2017

» Nina Queer auf Bild.de: "Wieso ich die Königin aller Stadtschlampen bin"

Nina Queer schreibt wöchentlich für BILD.de diese Woche über die sogenannten Stadtschlampen.

» Jungle World über TERF und SWERF: Im Auge des Shitstorms

Till Randolf Amelung: Durch Begriffe wie "TERF" und "SWERF" wird dem radikalen Feminismus vorgeworfen, Transpersonen und Sexarbeiterinnen auzuschließen

» ZEITmagazin: Wie männlich ist eine Brotdose?

Tussige Elfen für Mädchen, Krawallautos für Jungen: In Spielzeugläden und Kitas vollzieht sich die früheste Spaltung unserer Gesellschaft. Warum hat alles ein Geschlecht?

» Zeit Online über schwulen russischen Journalisten Ali Ferus: Der freie Gefangene

In einem Moskauer Abschiebegefängnis bangt der Journalist Ali Ferus um sein Leben. Er wollte eigentlich nach Deutschland ausreisen darf aber nicht gehen. S.a.: Moskau: Abschiebung von schwulem Journalisten nach Usbekistan vorerst ausgesetzt (08.08.2017)

» Tages-Anzeiger interviewt Zürcher LGBTQ-Aktivistin: "Heute leben wir offener"

Vier Fragen an die Zürcher LGBTQ-Aktivistin Gianna Ferrari, die sich besonders für die aromantische und asexuelle Community einsetzt.

» Freie Presse: Homosexuelle Paare trauen sich kaum

Im Sommer dominierte ein Thema für kurze Zeit die Schlagzeilen: Ehe für alle. Seit 1. Oktober können in Deutschland Schwule und Lesben heiraten. Doch warum ist die Resonanz in der Region so gering?

07. Dezember 2017

» Tagesspiegel: Rosa von Praunheims Altbausinfonie

Was erfährt man über einen Menschen, wenn man nicht mit ihm spricht? Unser Autor besucht Rosa von Praunheim in dessen Wohnzimmer

» derStandard.at besucht Dragqueen und DJane Tamara Mascara: "Deppen gibt's überall"

Tamara Mascara wohnt seit ihrer Geburt in einer Altbauwohnung gleich neben dem Hundertwasserhaus im dritten Wiener Bezirk. Auch wenn sie Millionen auf dem Konto hätte, würde sie nicht von hier fortziehen

» swissinfo.ch: "Im Pass sollte das Geschlecht einer Person nicht angegeben werden"

Mann oder Frau? Milusch will sich nicht entscheiden und definiert sich als non-binäre Person.

» derStandard.at zur Ehe für alle: Sebastian Kurz kann sich beim VfGH bedanken

Mit der Entscheidung der Verfassungsrichter wird die ÖVP ein für sie wenig vorteilhaftes Thema los