Ausgewählter Artikel:

» (11.12.2017) orf über neuen Film: Fußballer bricht mit Tabuthema Homosexualität

ORF-Kamermann Erwin Schwischay drehte über das frühere Coming Out des Amateur-Fußballers Oliver Egger vom Oberligisten FC Gratkorn den Film "Der Tag wird kommen", der jetzt Premiere feierte. Mehr zu ihm.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Dezember 2017

» orf über neuen Film: Fußballer bricht mit Tabuthema Homosexualität

ORF-Kamermann Erwin Schwischay drehte über das frühere Coming Out des Amateur-Fußballers Oliver Egger vom Oberligisten FC Gratkorn den Film "Der Tag wird kommen", der jetzt Premiere feierte. Mehr zu ihm.

» Frankfurter Rundschau über ein Opfer des Paragraf 175: Keine Gerechtigkeit für Homosexuellen

Der Frankfurter Wolfgang Lauinger saß in den 50er Jahren als Homosexueller im Gefängnis, doch das Entschädigungsgesetz gilt nicht für ihn.

» Volksstimme: Trauung in der Kirche nicht für alle möglich

Seit Oktober ist die Ehe für alle per Gesetz möglich, eine Trauung in evangelischen und katholischen Kirchen in Sachsen-Anhalt jedoch nicht.

» derStandard.de: "Unser Kind ist inter"

Als ihr zweites Kind auf die Welt kam, hat niemand mit ihnen darüber gesprochen, dass es sowohl männlich als auch weiblich ist. Nicht der Arzt, nicht die Hebamme – und so beschlossen auch die Eltern, darüber zu schweigen. Heute, 30 Jahre später, kämpft der nun erwachsene Tobias dafür, das Tabu Intergeschlechtlichkeit zu brechen

» Sexarbeiter auf Zeit Online: Der vielleicht ehrlichste Job der Welt

Sex mit klaren Spielregeln, und man verdient sogar Geld dabei: Unser Autor hat als Escort gearbeitet und damit eine Fantasie vieler Menschen ausgelebt.

10. Dezember 2017

» bento über Bisexualität: Wie ich mein erstes Mal mit einer Frau erlebte - und was es mir bedeutete

Mit 14 Jahren küsste ich zum ersten Mal einen Jungen, drei Jahre später ein Mädchen. Seitdem tastete ich mich immer weiter an Frauen heran, genauso wie an Männer, nur zeitversetzt.

» NZZ-Interview: "Es geht darum, unerträglich zu sein", sagt Edouard Louis über seine Bücher

Der französische Schriftsteller Edouard Louis schreibt nicht nur extreme Bücher über Gewalt und Rassismus.

» derStandard.de zur Ehe für alle in Österreich: Fürchtet euch (nicht)!

Herrschen unter Schwarz-Blau bald polnische Zustände in Österreich? Kann das Urteil zur Eheöffnung gekippt werden, wie wird es umgesetzt und nehmen ÖVP und FPÖ das Urteil gar als Anlass, den VfGH schwächen zu wollen?

» magazin.hiv erinnert an Jörg Vathke: In dir leuchtet ein Stern

Erinnern und Gedenken: Heidi Eichenbrenner erinnert an Jörg Vathke, Vorreiter, Impulsgeber und Aktivist für schwule Emanzipation und Präventionsarbeit. Er starb im Oktober 1992 mit nur 31 Jahren an den Folgen von Aids

» Jungle World zum 30. Jahrestag der Genderistischen Revolution 2047: Die Revolution feiert Geburtstag

Daria Majewski: Die Revolution der Geschlechterverhältnisse hat begonnen. Eine Utopie

» Kronenzeitung interviewt ORF-Urgestein: Läuten jetzt die Hochzeitsglocken, Herr Tolar?

Ehe für alle, sie kommt jetzt fix. ORF-Urgestein Günter Tolar (78) nahm das zum Anlass, seinem Gerald (23 Jahre jünger) live in der ZiB einen Heiratsantrag zu machen. Mit Conny Bischofberger spricht der erste bekennende Homosexuelle des Landes über Anfeindungen und AIDS, Kickl und den Kardinal und seine späte große Liebe

» taz über das Crossdressing-Musical "Kinky Boots": Auf der roten Linie

Das neue Hamburger Musical Kinky Boots dreht sich um High-Heels und Drag-Queens. Explizit verhandelt wird das Thema Transsexualität aber nicht.

» Deutsche Welle: Skandal-Premiere "Nurejew" im Bolschoi-Theater in Moskau

Im Sommer sagte das Bolschoi das Tanzstück von Starregisseur Serebrennikow kurzfristig ab – ein kulturpolitischer Skandal. Nun kommt das Ballett doch auf die Bühne. Allerdings ohne Regisseur. Der hat Hausarrest.

09. Dezember 2017

» Perspective Daily: Diese ex-obdachlose, HIV-positive, indianische Transsexuelle macht die Welt besser

Nachdem sie angeschossen wurde, nahm Ruby Corado das Schmerzensgeld und baute damit einen Rückzugsort für Menschen wie sich selbst.

» Grazia: Damit schreibt Justin Trudeau jetzt LGBT-Geschichte!

Der hotteste Prime Minister aller Zeiten, Justin Trudeau, ist jetzt auch der erste kanadische Premier der auf dem Cover des britischen LGBT-Magazins Attitude" erscheint!

» Jungle World über LSVD Berlin-Brandenburg: Belastende Arbeit, befristete Verträge

Peter Nowak: Beim Lesben- und Schwulenverband wird über bessere Arbeitsbedingungen gestritten

» Welt über Oscar Wilde: "De Profundis"

"Wildes Aktualität liegt nicht in seinem doppelten Außenseitertum als Ire und Homosexueller in der englischen Gesellschaft. Seine Brisanz resultiert aus seinem unbedingten Willen, die Kunst über das Leben zu stellen."

» neues deutschland über Feminismus in der Rechten: Vergiftete Geschlechter

Die Debatte um #meToo hat gezeigt, dass wir in Fragen der Beziehung der Geschlechter schon einmal weiter waren. Es gibt Redebedarf, und dies vor allem angesichts des Erstarkens der Rechtspopulisten.

» Südwest Presse: Entscheidung der Landeskirche schafft Menschen zweiter Klasse

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat sich gegen eine Segnung gleichgeschlechtlicher Paare entschieden. Anita Gröh, Landessynodale der Offenen Kirche aus Geislingen, hält diesen Beschluss für verheerend. In ihrem Gastkommentar in der GZ führt sie die Gründe aus.

08. Dezember 2017

» Nina Queer auf Bild.de: "Wieso ich die Königin aller Stadtschlampen bin"

Nina Queer schreibt wöchentlich für BILD.de diese Woche über die sogenannten Stadtschlampen.