» (13.12.2017) Mitteldeutsche Zeitung kommentiert: Null Toleranz bei Homophobie

Gehört eine "Schwuchtel"-Beleidigung zum Fußball dazu? Nein, damit wird klar eine Linie überschritten. Ein Kommentar.

13. Dezember 2017

» neues deutschland über Warnstreik beim LSVD: Leben in Tarifunsicherheit

Mitarbeiter des LSVD wehren sich gegen befristete Arbeitsverträge. Der Verband macht die Abhängigkeit von Projektfinanzierungen verantwortlich. Er kämpft selbst um eine institutionelle Förderung.

12. Dezember 2017

» kontrast.at: Warum wir die Ehe für Alle brauchen

Warum es bei der Ehe für Alle um mehr als Begriffe geht und für die LGBTI-Community noch längst nicht alle Missstände beseitigt sind.

» finews.ch über die Wall Street: Run auf die Regenbogen-Banker

Wall-Street-Firmen haben ganze Abteilungen in Marsch gesetzt, um homosexuelle Talente zu sich zu holen. Doch nun legt sich ein Schatten über das liberal auftretende Finanzmekka.

» Blick interviewt Babak Rafati: "Erlachner erwarten 'schwule-Sau'-Gesänge"

Babak Rafati wollte sich einst wegen der Tabus im Fussball umbringen. Er sagt, in der Bundesliga werde schwulsein anonym gelebt. "Darum ist es überragend, was Erlachner macht."

» taz-Kommentar zum schwulen Schiri: Und das Matterhorn steht immer noch

Ein Schweizer Schiri outet sich als schwul. Er erntet gewogene Reaktionen. Will denn selbst im Fußball keiner mehr offen homophob sein?

» Blick interviewt schwulen Schiedsrichter aus Spanien: "Ich bekam sogar Todesdrohungen"

Schiedsrichter Jesus Tomillero (23) outete sich in Spanien als homosexuell. Und ging danach "durch die Hölle".

» Jungle World zum Intersex-Urteil: Das Ende der Kleinfamilie

Oliver Tolmein: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist ein Etappensieg

» DiePresse gegen Gleichstellung: Die Ehe für alle kommt – ein echter Kulturbruch

Die Kirche und die Homo-Ehe. Die angeblichen Privilegien der Ehe von Mann und Frau sind keine, sondern eine Selbstverständlichkeit.

» Profil.at-Zeitleiste: Der lange Weg zur "Ehe für Alle"

Was die Politik nicht zusammengebracht hat, ermöglicht nun der Verfassungsgerichtshof. Dieser öffnete vergangene Woche die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in Österreich. Der Weg dahin war lang:

11. Dezember 2017

» DLF Kultur über Homosexualität in Jerusalem: Die letzte Bar für freie Liebe

Die kleine Bar "Video" ist etwas Besonderes im von religiösen Hardlinern bestimmten Jerusalem. Hier tanzen, trinken und flirten viele Menschen miteinander, egal ob hetero- oder homosexuell, egal ob Jude oder Muslim. Ungefährdet ist die Bar aber nicht.

» ORF über neuen Film: Fußballer bricht mit Tabuthema Homosexualität

ORF-Kameramann Erwin Schwischay drehte über das frühere Coming Out des Amateur-Fußballers Oliver Egger vom Oberligisten FC Gratkorn den Film "Der Tag wird kommen", der jetzt Premiere feierte. Mehr zu ihm.

» Frankfurter Rundschau über ein Opfer des Paragraf 175: Keine Gerechtigkeit für Homosexuellen

Der Frankfurter Wolfgang Lauinger saß in den 50er Jahren als Homosexueller im Gefängnis, doch das Entschädigungsgesetz gilt nicht für ihn.

» Volksstimme: Trauung in der Kirche nicht für alle möglich

Seit Oktober ist die Ehe für alle per Gesetz möglich, eine Trauung in evangelischen und katholischen Kirchen in Sachsen-Anhalt jedoch nicht.

» derStandard.de: "Unser Kind ist inter"

Als ihr zweites Kind auf die Welt kam, hat niemand mit ihnen darüber gesprochen, dass es sowohl männlich als auch weiblich ist. Nicht der Arzt, nicht die Hebamme – und so beschlossen auch die Eltern, darüber zu schweigen. Heute, 30 Jahre später, kämpft der nun erwachsene Tobias dafür, das Tabu Intergeschlechtlichkeit zu brechen

» Sexarbeiter auf Zeit Online: Der vielleicht ehrlichste Job der Welt

Sex mit klaren Spielregeln, und man verdient sogar Geld dabei: Unser Autor hat als Escort gearbeitet und damit eine Fantasie vieler Menschen ausgelebt.

10. Dezember 2017

» bento über Bisexualität: Wie ich mein erstes Mal mit einer Frau erlebte - und was es mir bedeutete

Mit 14 Jahren küsste ich zum ersten Mal einen Jungen, drei Jahre später ein Mädchen. Seitdem tastete ich mich immer weiter an Frauen heran, genauso wie an Männer, nur zeitversetzt.

» NZZ-Interview: "Es geht darum, unerträglich zu sein", sagt Edouard Louis über seine Bücher

Der französische Schriftsteller Edouard Louis schreibt nicht nur extreme Bücher über Gewalt und Rassismus.

» derStandard.de zur Ehe für alle in Österreich: Fürchtet euch (nicht)!

Herrschen unter Schwarz-Blau bald polnische Zustände in Österreich? Kann das Urteil zur Eheöffnung gekippt werden, wie wird es umgesetzt und nehmen ÖVP und FPÖ das Urteil gar als Anlass, den VfGH schwächen zu wollen?

» magazin.hiv erinnert an Jörg Vathke: In dir leuchtet ein Stern

Erinnern und Gedenken: Heidi Eichenbrenner erinnert an Jörg Vathke, Vorreiter, Impulsgeber und Aktivist für schwule Emanzipation und Präventionsarbeit. Er starb im Oktober 1992 mit nur 31 Jahren an den Folgen von Aids