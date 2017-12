Ausgewählter Artikel:

» (14.12.2017) taz gibt Tipps gegen Heterosexualität: #NoHete

Auch eine neue Studie erklärt nicht, wo Heterosexualität herkommt. Wie kann ich verhindern, dass mein Kind hetero wird? Ein paar Tipps.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Dezember 2017

» Westdeutsche Zeitung über neue Anlaufstelle in Düsseldorf: Hilfe für Regenbogenfamilien

Nicht jede Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind. In einigen gibt es heute zwei Väter oder zwei Mütter. Die Beratungsstelle der Awo will diese Familien nun unterstützen.

» Jüdische Allgemeine: Der Androgynos

Schon unsere Weisen wussten, dass es intersexuelle Menschen gibt

» taz gibt Tipps gegen Heterosexualität: #NoHete

Auch eine neue Studie erklärt nicht, wo Heterosexualität herkommt. Wie kann ich verhindern, dass mein Kind hetero wird? Ein paar Tipps.

» Weser-Kurier über die Ehe für alle: Im Standesamt möglich, in der Kirche nicht

Seit Oktober haben in Nord zwölf homosexuelle Paare die Eheurkunde bekommen. In Kirchen können gleichgeschlechtliche Paare jedoch nach wie vor nicht heiraten.

» Schweizer Illustrierte: "Endlich steht einer aus der Machowelt des Fussballs dazu!"

Peter Rothenbühler schreibt jede Woche Persönlichkeiten, die aufgefallen sind. Dieses Mal dem Spitzen-Schiedsrichter Pascal Erlachner, der sich als erster Mann im Schweizer Profifussball während seiner Karriere outet.

13. Dezember 2017

» Tagesspiegel: Queere Geschenke fürs Fest

Immer noch nichts zu Weihnachten besorgt? Das Queerspiegel-Team gibt Tipps für Geschenke, die alle unterm Regenbogen erfreuen.

» i-d.vice: "him" erkundet die radikale Softness schwarzer Männlichkeit

Mit ihrer lavendelfarbenen Fotoserie beweist uns Fotografin Camila Falquez, dass auch Männer soft sein können.

» Westfalenpost über schwules Paar aus Brilon: Liebe überwindet Grenzen und Hindernisse

Erste gleichgeschlechtliche Ehe der Stadt: Paar hat seine Lebenspartnerschaft beim Standesamt umwandeln lassen. Sie wollen ein Zeichen setzen.

» Deutschlandfunk Kultur u.a. über LGBT in Armenien: Zwischen Kirche, Russland und der EU

Armenien ist das erste christliche Land der Welt 94 Prozent gehören der armenisch-apostolischen Kirche an. Die Bindung an Russland ist immer noch stark, doch junge Armenier orientieren sich immer stärker am Westen.

» Rhein Neckar Zeitung über einen Bauernschwank: Ein schwuler Bauer sucht Frau

Der Bauernschwank "Ein Hof voller Narren" nimmt gesellschaftliche Entwicklungen auf – Vier Vorstellungen der "Bergsträßer Heimatbühne"

» ARD-Morgenmagazin: Zwei Väter und vier Pflegekinder

Ein homosexuelles weißes Ehepaar, das auf einen Schlag vier schwarze Pflegekinder aufgenommen hat: Die Geschichte von Rob und Reece Scheer beeindruckt die USA und löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus.

» neues deutschland über Warnstreik beim LSVD: Leben in Tarifunsicherheit

Mitarbeiter des LSVD wehren sich gegen befristete Arbeitsverträge. Der Verband macht die Abhängigkeit von Projektfinanzierungen verantwortlich. Er kämpft selbst um eine institutionelle Förderung.

» Mitteldeutsche Zeitung kommentiert: Null Toleranz bei Homophobie

Gehört eine "Schwuchtel"-Beleidigung zum Fußball dazu? Nein, damit wird klar eine Linie überschritten. Ein Kommentar.

12. Dezember 2017

» kontrast.at: Warum wir die Ehe für Alle brauchen

Warum es bei der Ehe für Alle um mehr als Begriffe geht und für die LGBTI-Community noch längst nicht alle Missstände beseitigt sind.

» finews.ch über die Wall Street: Run auf die Regenbogen-Banker

Wall-Street-Firmen haben ganze Abteilungen in Marsch gesetzt, um homosexuelle Talente zu sich zu holen. Doch nun legt sich ein Schatten über das liberal auftretende Finanzmekka.

» Blick interviewt Babak Rafati: "Erlachner erwarten 'schwule-Sau'-Gesänge"

Babak Rafati wollte sich einst wegen der Tabus im Fussball umbringen. Er sagt, in der Bundesliga werde schwulsein anonym gelebt. "Darum ist es überragend, was Erlachner macht."

» taz-Kommentar zum schwulen Schiri: Und das Matterhorn steht immer noch

Ein Schweizer Schiri outet sich als schwul. Er erntet gewogene Reaktionen. Will denn selbst im Fußball keiner mehr offen homophob sein?

» Blick interviewt schwulen Schiedsrichter aus Spanien: "Ich bekam sogar Todesdrohungen"

Schiedsrichter Jesus Tomillero (23) outete sich in Spanien als homosexuell. Und ging danach "durch die Hölle".

» Jungle World zum Intersex-Urteil: Das Ende der Kleinfamilie

Oliver Tolmein: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist ein Etappensieg

» DiePresse gegen Gleichstellung: Die Ehe für alle kommt – ein echter Kulturbruch

Die Kirche und die Homo-Ehe. Die angeblichen Privilegien der Ehe von Mann und Frau sind keine, sondern eine Selbstverständlichkeit.