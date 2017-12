Ausgewählter Artikel:

» (16.12.2017) Nina Queer auf Bild.de: "Ich hatte Sex mit dem Weihnachtsmann

Die Weihnachtszeit ist für Kolumnistin Nina Queer die schönste im Jahr, und sie geht dem Weihnachtsmann gern zur Hand.

16. Dezember 2017

» Sibylle Berg auf Spiegel Online: Hetzer in der Heiligen Nacht

Wie war das noch gleich mit Weihnachten? Ach ja, es geht um die Liebe. Wie mögen sich da wohl rechte Pöbler fühlen, wenn ihnen die Mutter unterm Baum ihre schlimmsten Entgleisungen vorhält?

» Merkurist: Was ist eigentlich kwier getanzt?

Eine komplette Partyreihe selber auf die Beine stellen? Das hat das Team von kwier getanzt geschafft. Am Samstag steigt ihre zweite Veranstaltung. Doch wer steckt dahinter und was erwartet den Besucher?

» Abendzeitung über das Priscilla-Musical am Gärtnerplatz: Die weißgewaschene Federboa

Gärtnerplatz im Regenbogen: Das Musical Priscilla Königin der Wüste nach dem Kultfilm von Stephan Elliott.

» Nollendorfblog zu Sigmar Gabriels Homo-Bashing: Wer Gleiche Rechte gegen Gerechtigkeit ausspielt, kann kein Sozialdemokrat sein

Gabriel hat die historische Leistung der SPD zur "Ehe für alle" nicht verstanden. Ein Sozialdemokrat, der so tut, als tangierten Gleiche Rechte die soziale Gerechtigkeit, kann eigentlich kein Sozialdemokrat sein.

» Spiegel Online interviewt deutschtürkischen Aktivisten Ali Utlu: "Die Meinungsfreiheit wird erstickt"

Der deutschtürkische Aktivist Ali Utlu schreibt auf Facebook und Twitter kritisch über Präsident Recep Tayyip Erdogan. Nun wird seine Familie in der Türkei bedroht. Hier schildert Utlu seinen Konflikt.

» Süddeutsche.de: Wie aus Pfarrerin Silke Pfarrer Finn geworden ist

Die evangelische Kirche im unterfränkischen Veitshöchheim hat plötzlich einen Mann als Chef – die Gemeinde unterstützt ihn.

» Westfalenpost: Erster Stolperstein für Homosexuellen in Siegen-Wittgenstein

Zum Gedenken an den ermordeten, vermeintlich homosexuellen Kredenbacher Alfred Freudenberg gibt es nun einen Stolperstein in der Jung-Stilling-Straße 9 in Siegen.

» derStandard.de: Warum stemmt sich die Kirche gegen eine Ehe für alle?

Für eine Öffnung der Ehe für Homosexuelle aus katholischer Sicht

» DiePresse: Ehe für alle oder: Ein Triumph der Verwirrung

Warum in Sachen Ehe der Ball nach dem jüngsten Judikat des Verfassungsgerichtshofs wieder beim Gesetzgeber liegt.

15. Dezember 2017

» critic.de: Lustvolle Selbstzersetzung – Die schwulen Sexfilme von Hisayasu Satô

In der japanischen Erotikfilmindustrie werden heterosexuelle und schwule Produktionen nicht selten vom selben Team gedreht. Im Nischenprogramm des Regisseurs Hisayasu Satô geht es um gefährliche Lust, süßen Schmerz und barbarischen Sex, der den abgestumpften Großstädtern wieder das Fühlen lehrt.

» Frankfurter Rundschau: Gibt es ein Recht auf Fortpflanzung?

Juristen verschiedener Fachrichtungen diskutieren an der Frankfurter Universität über die Grenzen der Reproduktionsmedizin.

» Sumikai: Japanischer Jungunternehmer unterstützt LGBT Mitglieder bei der Stellensuche

Der japanische Jungunternehmer Kento Hoshi hat ein Unternehmen gegründet, mit dem er Mitgliedern der LGBT bei der Stellensuche helfen will.

» Wiener Zeitung: Fans unter dem Regenbogen

Fußball-Fans sind weniger homophob als angenommen – Aufholbedarf herrscht bei den kommenden WM-Gastgebern.

» Neue Zürcher Zeitung: Nicht alles, was einem nicht passt, ist Diskriminierung

Wir leben in der womöglich freiesten und demokratischsten Gesellschaft aller Zeiten. Dennoch fühlen sich so viele Menschen ausgegrenzt. Wie kommt das?

» Neue Zürcher Zeitung: Das dritte Geschlecht

Intersexuelle kämpfen gegen Genitalverstümmelungen im Kleinkindalter. Sie möchten derartige Operationen verbieten. Ihr Ruf werde indes kaum erhört.

» Abendzeitung: Gil Mehmert über "Priscilla – Königin der Wüste"

Der Regisseur Gil Mehmert über die deutsche Erstaufführung des Musicals Priscilla Königin der Wüste am Donnerstag im Gärtnerplatztheater.

» Schwarzwälder Bote über Homophobie: Unbekanntes erzeugt Unbehagen

Die Autoren sind Schüler der achten Klasse der Heumadenschule Calw.

14. Dezember 2017

» Bluewin: Zürich erhält ab 2020 ein Regenbogenhaus

Mitten in Zürich entsteht ein Regenbogenhaus. Das Haus soll Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transpersonen und Queers (LGBTQ) als Ort dienen, um sich zu informieren, für Beratungen und Veranstaltungen und als gemeinsames Dach verschiedener LGBTQ-Organisationen.

» Westdeutsche Zeitung über neue Anlaufstelle in Düsseldorf: Hilfe für Regenbogenfamilien

Nicht jede Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind. In einigen gibt es heute zwei Väter oder zwei Mütter. Die Beratungsstelle der Awo will diese Familien nun unterstützen.