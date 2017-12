Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Dezember 2017

» Tagesspiegel: Die SPD und die Ehe für alle

Die Schöneberger Sozialdemokraten hatten in der vergangenen Woche zu einer Veranstaltung mit dem Filmemacher Rosa von Praunheim eingeladen, bei der zwei Kurzfilme des Regisseurs gezeigt wurden. In diesen ging es auch um den Kampf um Gleichstellung und die Rechte queerer Menschen

» NEON über lesbisches Paar: Wenn wir der Homophobie die Stirn bieten

Zusammenziehen, heiraten, Kinder kriegen: der Drei-Punkte-Plan jeder Beziehung? Oft sind es viel kleinere Schritte, die eine Liebe groß machen.

» Soester Anzeiger: Du Schwuchtel! Mobbing von Homosexuellen fast an der Tagesordnung

Homosexuelle leben im Kreis Soest oftmals zwischen Landlust und Landfrust, das legen jedenfalls Berichte von Betroffenen und Jugendzentrums-Mitarbeiter Falk Steinborn nahe: Mobbing in der Schule und am Ausbildungsplatz seien noch immer Probleme, mit denen LGBTQ-Jugendliche in ihrem Alltag zu kämpfen haben.

» UEFA.com: "Für Homosexuelle sollte es selbstverständlich sein, Fußball zu spielen."

"Homosexuelle sollten nicht das Gefühl haben, dass sie nicht Fußball spielen dürfen, und sie sollten sich nicht als Außenseiter fühlen, denn das sind sie nicht." (Liam Davis, englischer Fußballer)

19. Dezember 2017

» Nina Queer auf Bild.de: Wieso ich es auf dem Land nicht aushalte

Nina Queer verbringt Weihnachten auf dem Land bei ihren Eltern dort wartet der kalte Sex-Entzug auf sie.

» Margarete Stokowski auf Spiegel Online zu Sigmar Gabriel: Sein rechter, rechter Platz ist leer

Sigmar Gabriel meint, die SPD habe sich zu sehr für Homosexuelle und zu wenig für Industriearbeiter eingesetzt. Was reitet ihn, diese Gruppen gegeneinander auszuspielen? Er scheint nur eine Richtung für seine Partei zu kennen: nach rechts.

» Blick: Rafael Nadal wird zur Schwulen-Ikone

Im New Yorker Theater-Stück "The Rafa Play" verwandelt sich Tennis-Muskelprotz Rafael Nadal (31) in eine Schwulen-Ikone.

» BuzzFeed: 20 queere Heldentaten, die du 2017 wahrscheinlich verpasst hast

Nicht alles war dieses Jahr schlecht

» Südwest Presse über Lesbenaktivistin Monika Barz: "Ihr Mut hat Tausenden Frauen geholfen"

Sie gehörte zu den drei kirchlichen Mitarbeiterinnen, die öffentlich das Schweigen um die Realität lesbischer Existenz in der Kirche brachen.

» TagesWoche: Die Homo-Gaststube, die zum Dragqueen-Palast aufstieg und verschwand

Das «Elle & Lui» hat Ende November seine Tore endgültig geschlossen. Schwulenaktivist Peter Thommen schaut zurück.

» Weser-Kurier zur Ehe für alle: Ein Herz, eine Seele – ein Ehepaar

Seit Oktober gilt die Ehe für alle. In Hannover, Bremen, Braunschweig, Göttingen, Osnabrück und Lüneburg haben nach Angaben der Städte bis zum 15. Dezember 558 Schwule und Lesben eine Ehe geschlossen.

» Deutsche Welle: Syrisch, geflüchtet, homosexuell – ein Doppelleben in der Türkei

Mehr als drei Millionen syrische Flüchtlinge leben in der Türkei. Wie viele von ihnen zur LGBTI-Community gehören, ist kaum zu ermitteln. Denn wer nicht hetero ist, lebt meist ein Doppelleben. Burcu Karakas aus Istanbul.

» Zeit Online über Asexualität: Sex ist nichts für mich

Kein Verlangen nach Sex und happy: Wir sprechen im Sexpodcast über Asexualität und warum Menschen sie sich wie alle anderen sexuellen Anziehungen nicht aussuchen können.

18. Dezember 2017

» Spiegel Online über Schein-Ehe mit chinesischer Lesbe: "Plötzlich sah ich die Panik in ihrem Gesicht"

Per Aushang in einer Bar sucht eine Chinesin einen Mann, um ihre Eltern glücklich zu machen. Valentin Wolker meldet sich und stolpert in ein großes Abenteuer. Hochzeitsfeier in China inklusive.

» Emanzipatorische Linke: Der Brückenschlag zwischen Queer* und AfD?

Lange wurde im Zusammenhang von LGBTIQ* und Rechtspopulismus nur über homofeindliche Rhetorik und Gewalt von rechts außen gesprochen. Queers* waren und sind Opfer und Zielscheibe von Rechtsradikalen. Mit der »Neuen Rechten« in Europa haben sich die Beziehungsgeflechte allerdings ausdifferenziert. Zunehmend findet man »geoutete« Queers* als Parteiverantwortliche in rechtspopulistischen Bewegungen, die selbst gegen Minderheiten mobilisieren.

» bento: Meine Freunde denken, Sex zwischen Frauen sei kein richtiger Sex. Das nervt!

Als Bisexuelle muss ich mich ständig erklären. Haben wir diese Zeit nicht längst überwunden?

» NOZ: Viele gleichgeschlechtliche Paare haben in Niedersachsen geheiratet

Seit dem 1. Oktober gilt die Ehe für Alle. In zahlreichen Städten haben bereits Hunderte Paare von Lesben und Schwulen sich das Ja-Wort gegeben.

» Welt über Hakan Tas: Hassfigur für Neonazis und Islamisten

Der Berliner Linke-Politiker Hakan Tas ist Kurde, schwul und engagiert sich für Flüchtlinge

» Schleswiger Nachrichten: Der Pastor und sein Mann

Karsten Winter und Reinhard Huxhold gehörten zu den ersten gleichgeschlechtlichen Ehepaaren in Schleswig.

» Bluewin über Schiedsrichter Erlachner: "Ich hatte nie Angst vor negativen Reaktionen"

Eine Woche nach seinem Outing pfeift Pascal Erlachner wieder in der Super League. Negative Reaktionen bleiben aus, Angst davor hatte der Schiedsrichter aber ohnehin keine.