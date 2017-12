Ausgewählter Artikel:

Freiheit, Gleichstellung, Gleichberechtigung. Liest man Sigmar Gabriels Essay, ist das alles nur Gedöns der Postmoderne.

24. Dezember 2017

» Bluewin: "Genderfluid" – Theos Krieg gegen den eigenen Körper

Ein Mädchen, zehn Jahre alt, ist überzeugt, dass es im falschen Körper steckt. Es will ein Junge sein – oder doch nicht? Über Jahre hält die Suche an. Teil 1 einer dreiteiligen Serie.

» MDR: Deborah und Nadine erstes Hochzeitspaar in privater Kapelle

Premiere für die neu gebaute Hochzeitskapelle in Callenberg: In dem Renaissance-Stil-Gebäude fand am Freitag die erste Trauung statt. Als erstes Brautpaar geben sich zwei Frauen das Ja-Wort.

» Vice: Das war das queere Kinojahr 2017

Statt an Weihnachten während der gleichen, schnulzigen Liebesfilme im Fernsehen einzuschlafen, solltest du dir lieber diese LGBTQ-Filme und -Serien anschauen.

» Lübecker Nachrichten über die Ehe für alle: Der feine Unterschied auf dem Papier

Seit Oktober können Homosexuelle genauso wie Heterosexuelle die Ehe schließen, statt nur eine Lebenspartnerschaft. Darum wollen viele Pärchen ihre Verpartn...

23. Dezember 2017

» Spiegel Online: Heterosexuelle Männer heiraten - um Erbschaftsteuer zu sparen

Die Iren Matt Murphy und Michael O'Sullivan sind seit Jahren beste Freunde. Matt möchte Michael sein Haus vererben. Um 50.000 Euro Steuern zu sparen, haben die beiden nun in Dublin geheiratet.

» Vice über Helmut Graupner: Dieser Mann hat die Ehe für alle (mit) möglich gemacht

Seit 32 Jahren kämpft der Anwalt Helmut Graupner vor Gericht und in der Öffentlichkeit gegen Diskriminierung. Wir haben ihn besucht.

» FAZ: Kanadas Schuld und Trudeaus Sühne

Unter Tränen hat Premierminister Justin Trudeau Ureinwohner und Homosexuelle gebeten, den staatlichen Unterdrückern zu verzeihen. Das Land steht hinter ihm. Aber es will Taten sehen.

» Vice: Zu Besuch im Fetisch-Fight-Club

Wir haben hinter die Kulissen der britischen Fetisch-Wrestling-Szene geschaut, in der schwule Männer in provisorischen Ringen sexualisierte Kämpfe austragen.

» Merkur über die Ehe für alle: Andrang in Bayern hält sich in Grenzen

Der Andrang auf die Standesämter in Bayern hält sich rund drei Monate nach Einführung der Ehe für alle in Grenzen.

22. Dezember 2017

» Kölner Stadt-Anzeiger: Grünen-Politiker Klocke spricht über seine Depression

"Ich möchte anderen Betroffenen Mut machen, sich nicht zu verstecken. Es sind viel mehr Menschen von Depressionen betroffen als man denkt. Aber Hilfsangebote sind nur rar gesät. Viele wissen sich nicht zu helfen, wenn sie in eine solche Situation kommen. Das muss sich ändern", fordert der Landtagsabgeordnete aus Nippes.

» 20 Minuten: Schwuler Politiker würde auf Regli folgen

Nach den Aussagen von SVP-Gemeinderat Daniel Regli wird sein Rücktritt gefordert. Doch der Partei fehlt es an Alternativen.

» Nordfriesland Tageblatt über lesbische Hochzeit in Leck: Endlich ein Ehepaar

Lecks Gemeindemanagerin Sabine Schwarz hat sich getraut und ihre Lebenspartnerin Silvia gestern im Leck-Huus geheiratet.

» Queer Report 2017 auf ze.tt: Zwischen "Genderwahnsinn" und Ehe für Alle

Während die einen endlich heiraten dürfen, werden die anderen verfolgt. 2017 hat viel Fortschritt gebracht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*- und Intermenschen, gleichzeitig war das Jahr aber auch voller Widersprüche. Ein Überblick

» SRF über das Game "Dream Daddy": Vater liebt Vater

Der Dating-Simulator überzeugt zwar nicht als Game, dafür als interaktiver Roman übers Vatersein und über Männlichkeit.

» Bayerische Staatszeitung: Homosexuelle und Transgender in Angst

In Bayern haben die Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung zugenommen – einen Aktionsplan lehnt die Staatsregierung dennoch ab

» nordbayern.de: Klarer Blick auf Sexualität in Erlanger Schulen

Innerhalb der letzten 20 Jahre hat die Ärztin Heike Kramer in Erlangen und Umgebung 3361 Veranstaltungen vor über 70 000 Teilnehmern bestritten und dabei über ein Thema gesprochen, über das andere gern Witze machen, das aber selten Gegenstand ernsthafter Auseinandersetzung ist: Sexualität. Als Mitglied der Ärztlichen Gesellschaft zur Gesundheitsförderung (ÄGGF) setzt Kramer sich in Schulklassen für Gesundheitsförderung und Prävention ein.

21. Dezember 2017

» FR über homophobe Referenten: Bistum Limburg will Aufklärung

Auch die Gemeinde in der Mainmetropole ist immer wieder Anlaufpunkt für umstrittene Referenten.

» stern interviewt Ulli Köppe: "Ich hab doch nur 'ne Frage gestellt"

Ulli Köppe hatte Angela Merkel gefragt, wann er denn seinen Mann heiraten dürfe. Dann verabschiedete der Bundestag die "Ehe für alle".

» orange-Interview: Wie Tahnee mit 25 zum Comedy-Star wurde

Mit ihrer Tour #geschicktzerfickt bringt die Comedienne Tahnee auch 2018 ganz Deutschland zum Lachen und manche gegen sich auf. Eine lesbische Frau moderiert die Kultsendung NightWash und macht Witze über Frauen?! Jip. Und zwar ziemlich erfolgreich. Ein Interview.