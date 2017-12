Ausgewählter Artikel:

» (25.12.2017) Hape Kerkeling in der Gala über seine Hochzeit: Mein persönliches Highlight 2017

Ein Upgrade vom Standesamt? Unser Kolumnist hat es sich geholt und ist jetzt "richtig" verheiratet. S.a.: Hape Kerkeling hat "so richtig" geheiratet (20.12.2017)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Dezember 2017

» shz.de: "Last Christmas" starb George Michael

George Michael, der den Hit für das Weihnachtsfest komponiert hat, starb vor einem Jahr ausgerechnet an Weihnachten.

» Vienna.at: St. Pöltener Bischof Küng predigte zu Weihnachten gegen Ehe für Alle

Der St. Pöltener Bischof Klaus Küng kritisierte in seiner Weihnachtspredigt die Öffnung der Ehe für Homosexuelle und die Einführung eines dritten Geschlechts in Deutschland.

» TAG24: Ein homosexueller Pfarrer, vier Flüchtlinge und Weihnachten

Die Geschichte um den Pfarrer Olaf Lewerenz aus Frankfurt zeigt, wie das Kirchenasyl Flüchtlingen dabei half, in Deutschland Fuß zu fassen.

» Jungle World über die sexuelle Revolution: Vom Kitsch befreit

Die Mitglieder der Weiberräte des SDS kritisierten schon 1968 die Ignoranz ihrer männ­lichen Genossen. Eine wirkliche Revolution haben andere ausgelöst.

» bento: Was Anna bei ihrem ersten lesbischen Sex erlebt hat

Anna* hat gern Sex. Und viel. Aber bis sie Jessi* kennenlernte, hatte sie nur Sex mit Männern. Mal war er besser, mal war er schlechter, mal war es Sex in langen Beziehungen, mal Sex in Single- und Dating-Phasen.

24. Dezember 2017

» taz: Gabriels antiliberale Avancen

Freiheit, Gleichstellung, Gleichberechtigung. Liest man Sigmar Gabriels Essay, ist das alles nur Gedöns der Postmoderne.

» Bluewin: "Genderfluid" – Theos Krieg gegen den eigenen Körper

Ein Mädchen, zehn Jahre alt, ist überzeugt, dass es im falschen Körper steckt. Es will ein Junge sein – oder doch nicht? Über Jahre hält die Suche an. Teil 1 einer dreiteiligen Serie.

» MDR: Deborah und Nadine erstes Hochzeitspaar in privater Kapelle

Premiere für die neu gebaute Hochzeitskapelle in Callenberg: In dem Renaissance-Stil-Gebäude fand am Freitag die erste Trauung statt. Als erstes Brautpaar geben sich zwei Frauen das Ja-Wort.

» Vice: Das war das queere Kinojahr 2017

Statt an Weihnachten während der gleichen, schnulzigen Liebesfilme im Fernsehen einzuschlafen, solltest du dir lieber diese LGBTQ-Filme und -Serien anschauen.

» Lübecker Nachrichten über die Ehe für alle: Der feine Unterschied auf dem Papier

Seit Oktober können Homosexuelle genauso wie Heterosexuelle die Ehe schließen, statt nur eine Lebenspartnerschaft. Darum wollen viele Pärchen ihre Verpartn...

23. Dezember 2017

» Spiegel Online: Heterosexuelle Männer heiraten - um Erbschaftsteuer zu sparen

Die Iren Matt Murphy und Michael O'Sullivan sind seit Jahren beste Freunde. Matt möchte Michael sein Haus vererben. Um 50.000 Euro Steuern zu sparen, haben die beiden nun in Dublin geheiratet.

» Vice über Helmut Graupner: Dieser Mann hat die Ehe für alle (mit) möglich gemacht

Seit 32 Jahren kämpft der Anwalt Helmut Graupner vor Gericht und in der Öffentlichkeit gegen Diskriminierung. Wir haben ihn besucht.

» FAZ: Kanadas Schuld und Trudeaus Sühne

Unter Tränen hat Premierminister Justin Trudeau Ureinwohner und Homosexuelle gebeten, den staatlichen Unterdrückern zu verzeihen. Das Land steht hinter ihm. Aber es will Taten sehen.

» Vice: Zu Besuch im Fetisch-Fight-Club

Wir haben hinter die Kulissen der britischen Fetisch-Wrestling-Szene geschaut, in der schwule Männer in provisorischen Ringen sexualisierte Kämpfe austragen.

» Merkur über die Ehe für alle: Andrang in Bayern hält sich in Grenzen

Der Andrang auf die Standesämter in Bayern hält sich rund drei Monate nach Einführung der Ehe für alle in Grenzen.

22. Dezember 2017

» Kölner Stadt-Anzeiger: Grünen-Politiker Klocke spricht über seine Depression

"Ich möchte anderen Betroffenen Mut machen, sich nicht zu verstecken. Es sind viel mehr Menschen von Depressionen betroffen als man denkt. Aber Hilfsangebote sind nur rar gesät. Viele wissen sich nicht zu helfen, wenn sie in eine solche Situation kommen. Das muss sich ändern", fordert der Landtagsabgeordnete aus Nippes.

» 20 Minuten: Schwuler Politiker würde auf Regli folgen

Nach den Aussagen von SVP-Gemeinderat Daniel Regli wird sein Rücktritt gefordert. Doch der Partei fehlt es an Alternativen.

» Nordfriesland Tageblatt über lesbische Hochzeit in Leck: Endlich ein Ehepaar

Lecks Gemeindemanagerin Sabine Schwarz hat sich getraut und ihre Lebenspartnerin Silvia gestern im Leck-Huus geheiratet.

» Queer Report 2017 auf ze.tt: Zwischen "Genderwahnsinn" und Ehe für Alle

Während die einen endlich heiraten dürfen, werden die anderen verfolgt. 2017 hat viel Fortschritt gebracht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*- und Intermenschen, gleichzeitig war das Jahr aber auch voller Widersprüche. Ein Überblick