» (27.12.2017) Frankfurter Rundschau über queere Flüchtlinge: Integration bei Topf und Herd

Der Verein Vielbunt bietet für schwule und lesbische Flüchtlinge eine Kochgruppe an.

27. Dezember 2017

» Focus-Kommentar zur Sexismus-Debatte: Keine queer-feministische Tugendbehörde

Das Ziel, sexistische Werbung zu verhindern, mag ja ein nobles sein. In der Wahl der Mittel aber zeigt sich die intellektuelle Schlichtheit der Linken: Was einem nicht passt, wird verboten und schon ist die Welt eine bessere. Von Mathis Neuburger

» Fudder über einen Selbstversuch: Zu Besuch in einer schwul-lesbischen Philosophengruppe

Eine schwul-lesbische Philosophengruppe – wozu braucht es das denn? fudder-Autor Sédric hat es bei den Rosa Philosophen herausgefunden. Seit 2008 trifft sich die Gruppe zwei Mal im Monat in den Räumen der Rosa Hilfe. Wie läuft so ein Treffen ab?

» FAZ über rechte Frauen: Der neue Nazi-Sex-Boom

Domina, Luder oder gefährliche Verführerin ständig werden Frauen, die zur neuen Rechten gehören, in den Medien sexualisiert. Warum eigentlich?

26. Dezember 2017

» Badische Neueste Nachrichten: Durchs Ländle läuft eine Demarkationslinie der Schwulensegnung

Kirchliche Trauung für homosexuelle Paare? Die einen sagen so, die anderen so. Genauer gesagt: die Evangelische Landeskirche in Baden sagt ja, in Württemberg hingegen sagen die Protestanten nein. Da ist manch ein Pfarrer froh, dass sein Sprengel nicht im Schwäbischen liegt.

» Ruhr Nachrichten: Terrortucken könnten sich auch am Ballermann vorstellen

Sie wollen anders sein als andere und stehen für Respekt und Toleranz. Die Terrortucken aus Castrop-Rauxel treten in ganz NRW auf. Mit ihrer neuen CD "Tanz unterm Regenbogen" können sie sich sogar Auftritte am Ballermann vorstellen. Gründer Jörg Schlösser spricht im Interview über die Entstehung des Songs und die Showbranche.

» Stuttgarter Nachrichten über die Buchhandlung Erlkönig: Mit dem Rücken zur Bücherwand

Zwei Traditionsbuchhandlungen in Stuttgart machen dicht. Eine weitere steht auf der Kippe. Ein melancholischer Streifzug durch Oasen der Kennerschaft und untergehende Lebenswerke. S.a.: Rettet den Erlkönig! (02.10.2017)

» salto.bz über sexuelle Vielfalt in der Schule: Schleichende Tröpfcheninfektion

Mit vorurteilsbewusster Bildung können Kinder in der Schule bezüglich gesellschaftlicher Vielfalt sensibilisiert werden.

» Zeit Online über queere Videospiele: Es geht auch ohne graue Helden

Games nehmen sich selbst viel zu ernst. Ihre Charaktere sind oft trist, grimmig, weiß und heterosexuell. Dabei könnten sie einiges von Drag Queens und Drag Kings lernen.

» Blick über Samenspender: Klick für Klick zum Wunschkind

Frauen ohne Mann suchen häufig online nach einem Samenspender. Sie haben die Qual der Wahl, tragen aber auch gewisse Risiken.

25. Dezember 2017

» Nollendorfblog: "Abgehoben" – SPDQueer-Chefin übt scharfe Kritik an Sigmar Gabriels Homo-Bashing

"Als aus einer Bergarbeiterfamilie stammendes Ruhrgebietskind frage ich mich, wie abgehoben man eigentlich werden kann. Menschen mit Herzenswärme haben ein sicheres Gespür dafür, was gerecht ist. Dass jeder ein freies und selbstbestimmtes Leben führen kann, gehört dazu."

» shz.de: "Last Christmas" starb George Michael

George Michael, der den Hit für das Weihnachtsfest komponiert hat, starb vor einem Jahr ausgerechnet an Weihnachten.

» Vienna.at: St. Pöltener Bischof Küng predigte zu Weihnachten gegen Ehe für Alle

Der St. Pöltener Bischof Klaus Küng kritisierte in seiner Weihnachtspredigt die Öffnung der Ehe für Homosexuelle und die Einführung eines dritten Geschlechts in Deutschland.

» TAG24: Ein homosexueller Pfarrer, vier Flüchtlinge und Weihnachten

Die Geschichte um den Pfarrer Olaf Lewerenz aus Frankfurt zeigt, wie das Kirchenasyl Flüchtlingen dabei half, in Deutschland Fuß zu fassen.

» Jungle World über die sexuelle Revolution: Vom Kitsch befreit

Die Mitglieder der Weiberräte des SDS kritisierten schon 1968 die Ignoranz ihrer männ­lichen Genossen. Eine wirkliche Revolution haben andere ausgelöst.

» Hape Kerkeling in der Gala über seine Hochzeit: Mein persönliches Highlight 2017

Ein Upgrade vom Standesamt? Unser Kolumnist hat es sich geholt und ist jetzt "richtig" verheiratet. S.a.: Hape Kerkeling hat "so richtig" geheiratet (20.12.2017)

» bento: Was Anna bei ihrem ersten lesbischen Sex erlebt hat

Anna* hat gern Sex. Und viel. Aber bis sie Jessi* kennenlernte, hatte sie nur Sex mit Männern. Mal war er besser, mal war er schlechter, mal war es Sex in langen Beziehungen, mal Sex in Single- und Dating-Phasen.

24. Dezember 2017

» taz: Gabriels antiliberale Avancen

Freiheit, Gleichstellung, Gleichberechtigung. Liest man Sigmar Gabriels Essay, ist das alles nur Gedöns der Postmoderne.

» Bluewin: "Genderfluid" – Theos Krieg gegen den eigenen Körper

Ein Mädchen, zehn Jahre alt, ist überzeugt, dass es im falschen Körper steckt. Es will ein Junge sein – oder doch nicht? Über Jahre hält die Suche an. Teil 1 einer dreiteiligen Serie.

» MDR: Deborah und Nadine erstes Hochzeitspaar in privater Kapelle

Premiere für die neu gebaute Hochzeitskapelle in Callenberg: In dem Renaissance-Stil-Gebäude fand am Freitag die erste Trauung statt. Als erstes Brautpaar geben sich zwei Frauen das Ja-Wort.