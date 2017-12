Ausgewählter Artikel:

» (29.12.2017) Freie Presse zum Streit um schwulen Diakon: Schritte zum Dialog

Die Landeskirche moderierte das erste Gespräch zwischen dem Jugendwart, der sich als schwul outete, und Kirchgemeinden, die ihn deshalb aussperrten.

29. Dezember 2017

» Oberhessische Presse zur Ehe für alle: Umweltministerin mit Blitzantrag

Vor einem halben Jahr beschloss der Bundestag, dass auch schwule und lesbische Paare in Deutschland mit allem Drum und Dran heiraten dürfen.

» Sumikai: Zum Geburtstag des Kaisers Akihito empfing man erstmals gleichgeschlechtliche Paare

Japan lud zum ersten Mal gleichgeschlechtliche Partner ausländischer Botschafter zum Geburtstagsempfang von Kaiser Akihito ein.

» NZZ über Ana Brnabic: Symbolfigur im Kleid einer Pragmatikerin

Ana Brnabic wirbt als Ministerpräsidentin unermüdlich für Serbiens Image als modernes Land. Dass sie offen homosexuell ist, hilft ihr dabei.

» Westfalenpost über trans Menschen: Ohne Vorbehalte begegnen

Bevor transsexuelle beziehungsweise transidente Menschen ihr empfundenes Geschlecht offiziell leben dürfen, gleiten viele von ihnen in Depressionen ab. Krank macht in diesem Fall nicht die Transsexualität – obwohl die Weltgesundheitsorganisation Transsexualismus derzeit als "Störung der Geschlechtsidentität" einstuft. Es sind vielmehr die Ausgrenzung, die Stigmatisierung und die Angst vor einer gesellschaftlichen Ächtung, die diese Menschen bedrücken und belasten.

» FAZ über Correctness und Kapitalismus: Ein Toilettenhäuschen für das dritte Geschlecht?

Die Dinge wieder beim Namen nennen: Der Philosoph Robert Pfaller schlägt auf Antidiskriminierung und Political Correctness ein, will aber den Kapitalismus treffen.

» lokalkompass.de: 18-jähriger Düsseldorfer tritt als Travestiekünstler auf

Er ist 18 Jahre alt, tritt seit zwei Jahren als Travestiekünstler auf und freut sich, wenn er anderen helfen kann. Der Düsseldorfer Dario Naunheim liebt den Geschlechtertausch, sagt aber über sich ganz überzeugt "Ich bin gerne Junge".

» Spiegel Online über Milo Yiannopoulos: Manuskript von Buch "Dangerous" ist einsehbar

Milo Yiannopoulos war der Posterboy der US-Rechten. Nach verharmlosenden Äußerungen zu Kindesmissbrauch verlor er seinen hochdotierten Buchvertrag. Das Manuskript ist jetzt einsehbar – inklusive Lektoratsanmerkungen.

» NDR: Der Männerschwarm Verlag aus Hamburg

In der Reihe über kleine Verlage in Norddeutschland stellen wir diesmal den Männerschwarm Verlag aus Hamburg vor. Ein Besuch im Büro von Geschäftsführer Detlef Grumbach.

28. Dezember 2017

» Tagesspiegel über Gendermarketing für Kinder: "Die Socken, für Jungen oder für Mädchen?" – "Für Füße!"

Starker Ritter hier, Glitzerprinzessin da Produkte für Kinder zeigen heute wieder ziemlich simple Rollenbilder. Das beschränkt Jungs und Mädels in ihren Möglichkeiten.

» Nina Queer auf Bild.de: Wieso ich mich in Barcelona nicht mehr wohlfühle

Nina Queer berichtet in ihrer neuen Kolumne über ihre einstige Lieblingsstadt Barcelona. Und warum sie es nicht mehr ist.

» Westfalen-Blatt: Ein Bauer kommt in Schwulitäten

Ein schwuler Jungbauer will den Hof seiner konservativen Mutter erben die will, dass ihr Sohn vorher heiratet. Wie es auf dem "Hof voller Narren" doch noch zum Liebesglück kommt, zeigt die Theatergruppe Bellersen in der Meinolfushalle.

27. Dezember 2017

» ZEITmagazin: "Die Homophobie haben die Juden erst von den Christen gelernt"

Benyamin Reich fotografierte jahrelang ultraorthodoxe Juden bei einem politisch und emotional aufgeladenen Baderitual. Dabei ging es nicht nur um die Liebe zu Gott.

» Frankfurter Rundschau über queere Flüchtlinge: Integration bei Topf und Herd

Der Verein Vielbunt bietet für schwule und lesbische Flüchtlinge eine Kochgruppe an.

» Focus-Kommentar zur Sexismus-Debatte: Keine queer-feministische Tugendbehörde

Das Ziel, sexistische Werbung zu verhindern, mag ja ein nobles sein. In der Wahl der Mittel aber zeigt sich die intellektuelle Schlichtheit der Linken: Was einem nicht passt, wird verboten und schon ist die Welt eine bessere. Von Mathis Neuburger

» Fudder über einen Selbstversuch: Zu Besuch in einer schwul-lesbischen Philosophengruppe

Eine schwul-lesbische Philosophengruppe – wozu braucht es das denn? fudder-Autor Sédric hat es bei den Rosa Philosophen herausgefunden. Seit 2008 trifft sich die Gruppe zwei Mal im Monat in den Räumen der Rosa Hilfe. Wie läuft so ein Treffen ab?

» FAZ über rechte Frauen: Der neue Nazi-Sex-Boom

Domina, Luder oder gefährliche Verführerin ständig werden Frauen, die zur neuen Rechten gehören, in den Medien sexualisiert. Warum eigentlich?

26. Dezember 2017

» Badische Neueste Nachrichten: Durchs Ländle läuft eine Demarkationslinie der Schwulensegnung

Kirchliche Trauung für homosexuelle Paare? Die einen sagen so, die anderen so. Genauer gesagt: die Evangelische Landeskirche in Baden sagt ja, in Württemberg hingegen sagen die Protestanten nein. Da ist manch ein Pfarrer froh, dass sein Sprengel nicht im Schwäbischen liegt.

» Ruhr Nachrichten: Terrortucken könnten sich auch am Ballermann vorstellen

Sie wollen anders sein als andere und stehen für Respekt und Toleranz. Die Terrortucken aus Castrop-Rauxel treten in ganz NRW auf. Mit ihrer neuen CD "Tanz unterm Regenbogen" können sie sich sogar Auftritte am Ballermann vorstellen. Gründer Jörg Schlösser spricht im Interview über die Entstehung des Songs und die Showbranche.

» Stuttgarter Nachrichten über die Buchhandlung Erlkönig: Mit dem Rücken zur Bücherwand

Zwei Traditionsbuchhandlungen in Stuttgart machen dicht. Eine weitere steht auf der Kippe. Ein melancholischer Streifzug durch Oasen der Kennerschaft und untergehende Lebenswerke. S.a.: Rettet den Erlkönig! (02.10.2017)