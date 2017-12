Ausgewählter Artikel:

» (31.12.2017) Dirk Ludigs in der Siegessäule zu Gabriel: It's the economy, stupid!

Das Gabriel-Bashing der letzten Tage war unangemessen und unproduktiv. Denn nur mit einem Weiter-So wird die LGBT-Bewegung die Kämpfe der Zukunft nicht gewinnen

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Dezember 2017

» Dirk Ludigs in der Siegessäule zu Gabriel: It's the economy, stupid!

Das Gabriel-Bashing der letzten Tage war unangemessen und unproduktiv. Denn nur mit einem Weiter-So wird die LGBT-Bewegung die Kämpfe der Zukunft nicht gewinnen

» Wuppertaler Rundschau über schwules Ehepaar: "Jetzt bin ich richtig glücklich"

Nach 18 Jahren durften sich Detlef und Gerhard Krummenerl im November endlich offiziell das Ja-Wort geben.

» BBC: When a drag king met a drag queen

Sequins, sexuality and stereotyping – when drag queen Dave Lynn met drag king Sammy Silver.

» Tagesspiegel über das Gender-Jahr 2017: Er, sie, es bleibt kompliziert

2017 war ein gutes Jahr für Geschlechtergerechtigkeit, meint unsere Autorin. Aber die Geschlechterordnung hält. Ein Essay.

» Freie Presse über Richard Grenell: Kein US-Botschafter in Deutschland – Ein Diplomat muss nachsitzen

Seit einem Jahr ist der US-Botschafterposten in Deutschland verwaist. Trumps Kandidat Richard Grenell hat ein Problem.

» Spiegel Online: Ägypten erklärt Nichtgläubige zur Gefahr fürs Land

Knapp 900 Nichtgläubige soll es in Ägypten geben. Die Regierung betrachtet sie als Gefahr für die ganze Gesellschaft. Mit einer Kampagne heizt Staatschef Sisi nun die Stimmung vor der Präsidentenwahl 2018 an.

30. Dezember 2017

» Nollendorfblog: Bitte unterstützt Petition, Konrad-Adenauer- in Wolfgang-Lauinger-Straße umzubenennen

"Die Benennung der jetzigen Konrad Adenauer Straße im Blickfeld des Reichstags wäre eine angemessene Würdigung der Lebensleistung Lauingers. Konrad Adenauer, der jetzige Namesgeber der Straße, hatte sich in den 50ern persönlich für die Beibehaltung der Homosexuellenverfolgung durch von den Nazis verschärfte Version des Paragrafen 175 eingesetzt."

» Deutschlandfunk über Homo- und Intersexualität in der Theologie: "Das Problem ist die Gesellschaft, nicht die Menschen"

"Ehe für alle", "drittes Geschlecht", Gender – das waren Erregerthemen 2017. Warum dieses Reizklima? Der Theologe Gerhard Schreiber sagt: "Wir müssen Geschlecht thematisieren, damit wir Diskriminierungen aufdecken und beseitigen können." Auch das christliche Menschenbild enthalte Diskriminierendes.

» taz über die Ehe für alle: Neuer Wein in alten Schläuchen

Ehe für alle, alles gut? Bislang wurden 16 Paare in Leipzig vor dem Altar getraut. Trotzdem ist es wie die klassische Ehe ein Bund der Ungleichheit.

» Luzerner Zeitung: Gleichgeschlechtliche eingetragene Paare dürfen Kinder ihrer Partner adoptieren

Ab kommendem Jahr können nicht mehr nur verheiratete Paare Kinder adoptieren, sondern auch gleichgeschlechtliche Paare in registrierter Partnerschaft und unverheiratete Paare. Diese und weitere Neuerungen im Adoptionsrecht treten am 1. Januar 2018 in Kraft.

» taz über schwules Aktivistenpaar: Ein Sieg, eine Hochzeit und eine Beerdigung

Heinz-Friedrich Harre (gestorben) und Reinhard Lüschow erkämpften die Ehe für alle.

» Badische Zeitung über eine Regenbogenfamilie: Ehefrauen und Mamas

Charlotte und Christiane Fischer haben geheiratet und einen Sohn bekommen. Ein historisches Jahr: 2017 durften homosexuelle Paare erstmals heiraten. Auch Charlotte und Christiane Fischer sind wie 37 andere gleichgeschlechtliche Paare vor den Traualtar im Freiburger Standesamt getreten. Doch war das Jahr fr die beiden in mehrfacher Hinsicht ereignisreich: Vor der Hochzeit kam Sohn Pepe Luis auf die Welt.

29. Dezember 2017

» taz über LGBTIQ in Bulgarien: Leben in der Macho-Kultur

Bulgarien übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft. Mit Minderheiten wie LGBTIQ geht das Land jedoch nicht im Sinne der europäischen Werte um.

» Masha Gessen in The New Yorker: The Year Russian L.G.B.T. Persecution Defied Belief

Die amerikanisch-russische Journalistin blickt auf die Schwulenverfolgung in Tschetschenien zurück.

» Tagesspiegel interviewt Professor zu Gabriels Thesen: "Als Historiker kann ich nur sagen, es kommt nichts zurück"

Der Mainzer Professor Andreas Rödder erklärt, was die Postmoderne mit dem Siechtum der SPD zu tun hat und spricht im Interview über Widerstand gegen die Willkommenskultur.

» Oberhessische Presse zur Ehe für alle: Umweltministerin mit Blitzantrag

Vor einem halben Jahr beschloss der Bundestag, dass auch schwule und lesbische Paare in Deutschland mit allem Drum und Dran heiraten dürfen.

» Sumikai: Zum Geburtstag des Kaisers Akihito empfing man erstmals gleichgeschlechtliche Paare

Japan lud zum ersten Mal gleichgeschlechtliche Partner ausländischer Botschafter zum Geburtstagsempfang von Kaiser Akihito ein.

» Freie Presse zum Streit um schwulen Diakon: Schritte zum Dialog

Die Landeskirche moderierte das erste Gespräch zwischen dem Jugendwart, der sich als schwul outete, und Kirchgemeinden, die ihn deshalb aussperrten.

» NZZ über Ana Brnabic: Symbolfigur im Kleid einer Pragmatikerin

Ana Brnabic wirbt als Ministerpräsidentin unermüdlich für Serbiens Image als modernes Land. Dass sie offen homosexuell ist, hilft ihr dabei.

» Westfalenpost über trans Menschen: Ohne Vorbehalte begegnen

Bevor transsexuelle beziehungsweise transidente Menschen ihr empfundenes Geschlecht offiziell leben dürfen, gleiten viele von ihnen in Depressionen ab. Krank macht in diesem Fall nicht die Transsexualität – obwohl die Weltgesundheitsorganisation Transsexualismus derzeit als "Störung der Geschlechtsidentität" einstuft. Es sind vielmehr die Ausgrenzung, die Stigmatisierung und die Angst vor einer gesellschaftlichen Ächtung, die diese Menschen bedrücken und belasten.