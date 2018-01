Ausgewählter Artikel:

» (03.01.2018) Westdeutsche Zeitung: Das nächste Jahr wird rosa

Mehr Toleranz für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender: Venlo und Krefeld planen unter dem Motto Grenzenlos Aktionen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Januar 2018

» vielbunt e.V.: Wir sind Abonnent von queer.de geworden

vielbunt ist heute Abonnent geworden. Wir hoffen, dass weitere Vereine das gleiche tun. Schließt Abos ab! Wir brauchen queer.de und queer.de braucht uns.

» Westdeutsche Zeitung: Gunter Demnigs Stolperstein erinnert an Peter Jöckens Schicksal

Am 2. Februar ist die Verlegung zur Erinnerung an den in der NS-Zeit wegen homosexueller Kontakte Ermordeten an der Königstraße.

» Berliner Morgenpost schießt gegen Dirk Behrendt: Der Justizsenator hat die falschen Schwerpunkte

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) kümmert sich viel um Antidiskriminierung, aber zu wenig um die Justiz, meint Andreas Abel.

» Frankfurter Neue Presse: Aktivisten mobilisieren gegen "Ehe für alle"

Das konservative Aktionsbündnis "Demo für alle" lädt für den 20. Januar zu einer Frankfurter Tagung gegen die Öffnung der Ehe ein. Gegen die Veranstaltung formiert sich Protest von Gruppen, die für sexuelle Akzeptanz und Vielfalt werben. S.a.: "Demo für alle" kommt nach Frankfurt – Gegenkundgebung geplant (19.12.2017)

» Die Tagespost: Leben ohne Glauben und Kirche für Jens Spahn unvorstellbar

Der CDU-Politiker erklärt im Gespräch mit der "Tagespost", was er unter "Ehe" versteht, und fordert eine Debatte über den Begriff "Leitkultur".

» Kölner Stadt-Anzeiger über Designer Jorge González: "Früher habe ich lieber mit Schuhen statt mit Autos gespielt"

Der Kubaner designte auch diesmal die Kostüme der aktuellen Show Ballet Revolución.

» Wiener Zeitung über schwulen Bürgermeister von Slupsk: Antithese zur polnischen Regierung

Er ist jung, schwul, weltoffen und atheistisch: Robert Biedron ist Bürgermeister von Slupsk und Ikone der Linken.

» schwäbische: Der Segen als Streitfrage der Kirche

80 Prozent der Dekane in Württemberg fordern Landesbischof Frank Otfried July auf, die Segnung von Homosexuellen Paaren zu erlauben.

02. Januar 2018

» Nachrichten.at über Hetero-Paar, das sich verpartnern will: "Herr Bundeskanzler, tun Sie bitte einfach nichts"

Helga Ratzenböck und Martin Seydl kämpfen seit Jahren dafür, eine Eingetragene Partnerschaft schließen zu dürfen.

» taz über Urteil gegen homophobe US-Bäcker: Dann sollen sie eben Kuchen backen

In Oregon kann es teuer werden, seinen Job nicht zu machen. Eine nicht gebackene Torte kostet jetzt 135.000 Dollar.

01. Januar 2018

» derStandard.at interviewt "120 BPM"-Regisseur Robin Campillo: "Ich hatte alles im Kopf aufgezeichnet"

Das in Cannes prämierte Filmdrama führt zurück in die 1990er-Jahre, zu beherzten Aidsaktivisten und einer fatal verlaufenden Liebe. Der Regisseur über einen Film, der viel mit seinem eigenen Leben zu hat

» taz über Vanja: Weder Frau noch Mann

Intersexuelle*r Vanja setzt dritte Option im Ausweis durch

31. Dezember 2017

» Dirk Ludigs in der Siegessäule zu Gabriel: It's the economy, stupid!

Das Gabriel-Bashing der letzten Tage war unangemessen und unproduktiv. Denn nur mit einem Weiter-So wird die LGBT-Bewegung die Kämpfe der Zukunft nicht gewinnen

» Wuppertaler Rundschau über schwules Ehepaar: "Jetzt bin ich richtig glücklich"

Nach 18 Jahren durften sich Detlef und Gerhard Krummenerl im November endlich offiziell das Ja-Wort geben.

» BBC: When a drag king met a drag queen

Sequins, sexuality and stereotyping – when drag queen Dave Lynn met drag king Sammy Silver.

» Tagesspiegel über das Gender-Jahr 2017: Er, sie, es bleibt kompliziert

2017 war ein gutes Jahr für Geschlechtergerechtigkeit, meint unsere Autorin. Aber die Geschlechterordnung hält. Ein Essay.

» Freie Presse über Richard Grenell: Kein US-Botschafter in Deutschland – Ein Diplomat muss nachsitzen

Seit einem Jahr ist der US-Botschafterposten in Deutschland verwaist. Trumps Kandidat Richard Grenell hat ein Problem.

» Spiegel Online: Ägypten erklärt Nichtgläubige zur Gefahr fürs Land

Knapp 900 Nichtgläubige soll es in Ägypten geben. Die Regierung betrachtet sie als Gefahr für die ganze Gesellschaft. Mit einer Kampagne heizt Staatschef Sisi nun die Stimmung vor der Präsidentenwahl 2018 an.

30. Dezember 2017

» Nollendorfblog: Bitte unterstützt Petition, Konrad-Adenauer- in Wolfgang-Lauinger-Straße umzubenennen

"Die Benennung der jetzigen Konrad Adenauer Straße im Blickfeld des Reichstags wäre eine angemessene Würdigung der Lebensleistung Lauingers. Konrad Adenauer, der jetzige Namesgeber der Straße, hatte sich in den 50ern persönlich für die Beibehaltung der Homosexuellenverfolgung durch von den Nazis verschärfte Version des Paragrafen 175 eingesetzt."