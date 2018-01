Ausgewählter Artikel:

» (05.01.2018) Tagesspiegel: Petition gegen Konrad-Adenauer-Straße

Im Bezirk soll eine Straße umbenannt werden. Nein, das ist nicht der hundertste Beitrag zum Afrikanischen Viertel und es geht auch nicht um die Mohrenstraße.

05. Januar 2018

» Tagesspiegel: Petition gegen Konrad-Adenauer-Straße

Im Bezirk soll eine Straße umbenannt werden. Nein, das ist nicht der hundertste Beitrag zum Afrikanischen Viertel und es geht auch nicht um die Mohrenstraße.

» Echo: Bundesverfassungsgericht ebnet den Weg für ein drittes Geschlecht, Betroffene begrüßen das

Für Menschen, deren Körper kein eindeutiges Geschlecht aufweist, wird 2018 wohl ein prägendes Jahr. Denn das Bundesverfassungsgericht hat im November ein weitreichendes Urteil gefällt: die Einführung eines dritten Geschlechts. Neben "weiblich" oder "männlich" soll künftig ein weiterer Eintrag im Geburtenregister ermöglicht werden, etwa "inter", oder "divers".

» HNA: So wird ein Mann zur Frau – Homberger hat Travestie für sich entdeckt

Arne Ring aus Homberg ist Flugbegleiter und hat die Travestie für sich entdeckt. Seit einem Jahr spielt er die Chefstewardess Eleonora Düse.

» Welt über homophoben Populisten in Brasilien: Der rechtsextreme Messias

Populist Jair Bolsonaro will in Brasilien aufräumen. Seine Tabubrüche haben den Ex-Fallschirmspringer in den Umfragen bereits auf Rang zwei katapultiert

» Stuttgarter Zeitung zur Debatte um Homo-Segnungen: "Es geht um mehr als die Rechte einer Gruppe"

Dass die Prälaten gegen den Beschluss der Landessynode aufstehen, zeigt die Zerrissenheit der evangelischen Kirche, meint Lokalredakteur Martin Haar.

» SRF über homosexuelle Senioren: "Viele wollen sich nicht mehr immer outen"

Vincenzo Paolino plant in Zürich ein Alterszentrum für homosexuelle Seniorinnen und Senioren.

» Heute.at: Wien gewinnt den "Gay Travel Award 2017"

Die Stadt Wien wurde von GayTravel.com, einer der weltweit größten Reiseplattformen für die LGBTQ-Zielgruppe, zur besten Destination gewählt.

04. Januar 2018

» Das Ende des Sex: Zu spät gefeiert? Die sogenannte Sexuelle Revolution, die Schülerbewegung 1967 und die DDR-Strafrechtsreform vom 12. Januar 1968

Geradezu mystisch wird heute das Jahr 1968 aus sexueller Sicht gesehen. Mit ihm verbinden sich Gedanken zur sogenannten Sexuellen Revolution und insgesamt der Befreiung des sexuellen Tuns der Menschen von bürgerlichen Konventionen.

» FAZ über Faschismus und Männlichkeit: Die weiße Scharia

Neue Rechte und Alt-Right wollen, dass Männer endlich wieder männlich sein dürfen. Denn Schuld an allem Übel sei der Feminismus, weil er die Frauen wider ihre Natur vom Herd getrennt hat.

» Stuttgarter Nachrichten: Streit um Homo-Ehe geht weiter – Stuttgarter schließen sich Kirchenrevolte an

Stuttgarts Prälatin Gabriele Arnold und Stadtdekan Sören Schwesig fordern eine kirchliche Amtshandlung bei homosexuellen Paaren. Unterstützt wird dieses Begehren fast von der gesamten Prälatur Stuttgart. Doch zwei scheren aus.

» Deutschlandfunk Kultur über Liebe und (Un-)Treue nach 68: "Wer zweimal mit derselben pennt..."

Ehe, Treue und kleinbürgerliche Familie – die 68er streiften die Fesseln alter Konventionen ab und träumten von der freien Liebe. Doch in der Realität war der Traum schöner als die Wirklichkeit. Was ist 50 Jahre nach 1968 von der sexuellen Revolution geblieben?

03. Januar 2018

» vielbunt e.V.: Wir sind Abonnent von queer.de geworden

vielbunt ist heute Abonnent geworden. Wir hoffen, dass weitere Vereine das gleiche tun. Schließt Abos ab! Wir brauchen queer.de und queer.de braucht uns.

» Westdeutsche Zeitung: Gunter Demnigs Stolperstein erinnert an Peter Jöckens Schicksal

Am 2. Februar ist die Verlegung zur Erinnerung an den in der NS-Zeit wegen homosexueller Kontakte Ermordeten an der Königstraße.

» Berliner Morgenpost schießt gegen Dirk Behrendt: Der Justizsenator hat die falschen Schwerpunkte

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) kümmert sich viel um Antidiskriminierung, aber zu wenig um die Justiz, meint Andreas Abel.

» Frankfurter Neue Presse: Aktivisten mobilisieren gegen "Ehe für alle"

Das konservative Aktionsbündnis "Demo für alle" lädt für den 20. Januar zu einer Frankfurter Tagung gegen die Öffnung der Ehe ein. Gegen die Veranstaltung formiert sich Protest von Gruppen, die für sexuelle Akzeptanz und Vielfalt werben. S.a.: "Demo für alle" kommt nach Frankfurt – Gegenkundgebung geplant (19.12.2017)

» Die Tagespost: Leben ohne Glauben und Kirche für Jens Spahn unvorstellbar

Der CDU-Politiker erklärt im Gespräch mit der "Tagespost", was er unter "Ehe" versteht, und fordert eine Debatte über den Begriff "Leitkultur".

» Westdeutsche Zeitung: Das nächste Jahr wird rosa

Mehr Toleranz für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender: Venlo und Krefeld planen unter dem Motto Grenzenlos Aktionen.

» Kölner Stadt-Anzeiger über Designer Jorge González: "Früher habe ich lieber mit Schuhen statt mit Autos gespielt"

Der Kubaner designte auch diesmal die Kostüme der aktuellen Show Ballet Revolución.

» Wiener Zeitung über schwulen Bürgermeister von Slupsk: Antithese zur polnischen Regierung

Er ist jung, schwul, weltoffen und atheistisch: Robert Biedron ist Bürgermeister von Slupsk und Ikone der Linken.

» schwäbische: Der Segen als Streitfrage der Kirche

80 Prozent der Dekane in Württemberg fordern Landesbischof Frank Otfried July auf, die Segnung von Homosexuellen Paaren zu erlauben.