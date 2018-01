Ausgewählter Artikel:

07. Januar 2018

» Refinery29: Warum wir uns selbst Homo, Schwuchtel, Kampflesbe oder Transe nennen

"Wenn du eine Beleidigung für dich beanspruchst, nimmst du der Person, die sie gegen dich verwendet, die Macht und behältst sie für dich selbst", sagt Nicky Zamoida, eine lesbische Frau und Schriftstellerin aus Texas, die sich selbst wohl damit fühlt, sich als "queer" oder als "Lesbo" zu bezeichnen.

» NZZ über Homosexualität in Asien: Verboten, verschwiegen, verpönt

In Ost- und Südostasien sind Homosexuelle ausnahmslos benachteiligt; in manchen Ländern leben sie sogar gefährlich. Das war allerdings nicht immer so.

» NZZ über die Ehe für alle in Taiwan: Eine Hochzeit ist nicht genug

Taiwan ist das erste Land in Asien, in dem die gleichgeschlechtliche Ehe möglich sein wird. Doch das Parlament trödelt bei der Gesetzgebung.

» NZZ über Identitätspolitik: Solidarität war gestern

Über sie wird auf aktuellen Foren heiss diskutiert, aber sie ist mitnichten ein neues Phänomen: die Identitätspolitik.

» Welt über das Berliner Nachtleben: Was sofort ins Auge fällt, ist die Dominanz schwuler Orgien (kostenpflichtig)

Alle zwei Monate suchen Hedonisten im Kit Kat Club maximale Freiheit und Ekstase. Die Gegen-Party ist selbst im feierwütigen Berlin einzigartig. Rollstühle hängen an den Wänden. Frauenarzt-Stühle stehen herum. Überschwang regiert, Hemmnisse fallen. Ein Besuch.

» Nina Queer auf Bild.de: 10 Gründe, wieso man Schwule lieben muss!

Die Berliner Drag Queen und Kolumnistin Nina Queer nennt zehn Grüne, wieso man Schwule einfach lieben muss!

» IGN über die London Gaymers: Wo LGBT+ Menschen zusammen daddeln

Eine kleine Gruppe Londoner Spieler sammelt in wenigen Jahren hunderte Mitglieder in ganz Großbritannien.

» Deutschlandfunk Kultur über Édouard Louis und Didier Eribon: "Wenn ich schreibe, sage ich alles"

Drei Aufsteiger aus dem französischen Arbeitermilieu blicken mit soziologischer Brille auf Kindheit, Jugend und soziale Ausgrenzung: Die Schriftsteller Annie Ernaux und Édouard Louis sowie der Soziologe Didier Eribon.

» taz über das Buch "Queer Wars": Verschiedene Wege der Befreiung

Hat queerer Aktivismus dazu beigetragen, weltweit einen homophoben Gegenschlag zu erleichtern? Das ergründen zwei Politologen in "Queer Wars".

06. Januar 2018

» LokalPlus: Neue Selbsthilfegruppe "Trans * Olpe"

Nachdem am 19. Oktober 2017 der Informationsabend mit dem Thema "Vielfalt der geschlechtlichen und sexuellen Identität" im DRK-Mehrgenerationenhaus Olpe mit reger Teilnahme Betroffener, Angehöriger aber auch einfach Interessierter stattgefunden hat, gründet sich jetzt eine neue Selbsthilfegruppe (SHG) zu diesem Thema.

» taz über Körpernormierung im Genitalbereich: All-Gender-Eurozentrismus

Schönheitsideale für Genitalien? Aber hallo. Was der Trend der Penisaufhellung mit Ausschlüssen und Rassismus zu tun hat.

» Pforzheimer Zeitung: Dekane wollen homosexuelle Paare mit Glockengeläut segnen dürfen

Evangelische Pfarrer sollen homosexuelle Paare auch in Württemberg öffentlich segnen dürfen – das fordern mehrere Dekane in einem Schreiben an den Landesbischof.

05. Januar 2018

» Tagesspiegel: Petition gegen Konrad-Adenauer-Straße

Im Bezirk soll eine Straße umbenannt werden. Nein, das ist nicht der hundertste Beitrag zum Afrikanischen Viertel und es geht auch nicht um die Mohrenstraße.

» Echo: Bundesverfassungsgericht ebnet den Weg für ein drittes Geschlecht, Betroffene begrüßen das

Für Menschen, deren Körper kein eindeutiges Geschlecht aufweist, wird 2018 wohl ein prägendes Jahr. Denn das Bundesverfassungsgericht hat im November ein weitreichendes Urteil gefällt: die Einführung eines dritten Geschlechts. Neben "weiblich" oder "männlich" soll künftig ein weiterer Eintrag im Geburtenregister ermöglicht werden, etwa "inter", oder "divers".

» HNA: So wird ein Mann zur Frau – Homberger hat Travestie für sich entdeckt

Arne Ring aus Homberg ist Flugbegleiter und hat die Travestie für sich entdeckt. Seit einem Jahr spielt er die Chefstewardess Eleonora Düse.

» Welt über homophoben Populisten in Brasilien: Der rechtsextreme Messias

Populist Jair Bolsonaro will in Brasilien aufräumen. Seine Tabubrüche haben den Ex-Fallschirmspringer in den Umfragen bereits auf Rang zwei katapultiert

» Stuttgarter Zeitung zur Debatte um Homo-Segnungen: "Es geht um mehr als die Rechte einer Gruppe"

Dass die Prälaten gegen den Beschluss der Landessynode aufstehen, zeigt die Zerrissenheit der evangelischen Kirche, meint Lokalredakteur Martin Haar.

» SRF über homosexuelle Senioren: "Viele wollen sich nicht mehr immer outen"

Vincenzo Paolino plant in Zürich ein Alterszentrum für homosexuelle Seniorinnen und Senioren.

» Heute.at: Wien gewinnt den "Gay Travel Award 2017"

Die Stadt Wien wurde von GayTravel.com, einer der weltweit größten Reiseplattformen für die LGBTQ-Zielgruppe, zur besten Destination gewählt.