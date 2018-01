Ausgewählter Artikel:

» (10.01.2018) Süddeutsche.de über älteste schwule Travestiegruppe: Der Klub der Königinnen

Wenn der Vorhang aufgeht, wird aus dem Ex-Stewart Hilmar Alvarenga die Diva Patricia Saint Laurent. Willkommen im "Turma OK", einer Schwulen- und Travestiegruppe, die von sich behauptet, die weltweit älteste Vereinigung dieser Art zu sein.

10. Januar 2018

» VIENNA.at über schwul-lesbische Stadtspaziergänge durch Wien: Von schwulen Habsburgern und Architekten

Stadtführer Andreas Brunner vom Zentrum für schwul/lesbische Kultur und Geschichte führt auf seinen Touren durch die schwule Geschichte Wiens. Er erzählt von schwulen Habsburgern, Sängern sowie Schauspielern und berichtet über die Verfolgung Homosexueller in der Zeit des Nationalsozialismus. VIENNA.at hat sich von Brunner durch die Wiener Innenstadt führen lassen.

» Welt: Noch in den 90ern verloren lesbische Mütter das Sorgerecht

Dass Frauen mit Frauen liiert sind, war lange ein Tabu. Bis in die 1990er-Jahre hinein wurden lesbische Mütter von ihren Kindern getrennt. Diese Praxis untersucht nun erstmals ein Forschungsprojekt.

» evangelisch.de zu Trauungen homosexueller Paare: Da geht noch was!

Wenn uns ein Thema auch 2018 erhalten bleiben wird, obwohl eigentlich alles dazu gesagt scheint, dann ist es die Segnung/Trauung schwuler und lesbischer Paare und das damit einhergehende Zeichen, in der Kirche willkommen zu sein.

» Siegessäule: Heten raus?

Heterosexuelle cis Leute in queeren Räumen – für viele LGBTI seit jeher das rote Tuch. Warum das nicht per se etwas Schlechtes ist und wo wir diesbezüglich selber in der Verantwortung stehen, erklärt SIEGESSÄULE-Chefredakteur Jan Noll

» Süddeutsche.de über Homo-Segnungen in Württemberg: Aufstand gegen den Pietcong

Homosexuelle Paare bekommen in Baden-Württemberg keinen Segen. In der Landeskirche regt sich nun Widerstand gegen konservative Hardliner.

» Main-Spitze: Stefanie und Tina Spengler starten als Paar in dieses Jahr

"Wir waren ja schon verheiratet", sagt Stefanie Spengler, deshalb hätten sie ihre Eheschließung jetzt nicht noch einmal groß gefeiert. Verheiratete, die ein zweites Mal geheiratet haben? Rein rechtlich gesehen hatten Stefanie und Tina Spengler im Januar 2015 ihre Lebenspartnerschaft eintragen lassen – gefühlsmäßig war es für sie eine Hochzeit, Familie und Freunde waren zum Fest eingeladen. Knapp zwei Jahre später nun die Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe beim Standesamt in Rüsselsheim.

» Margarete Stokowski auf Spiegel Online: Weg mit den Pimmelwitzen!

Es geht nicht anders. Wir müssen über Penisse reden und alles, was damit zusammenhängt.

09. Januar 2018

» Mallorca Zeitung über Aufklärung zu Transsexualität: "Glaubst du etwa, dass ich eine Frau bin?"

Balearen-Regierung präsentiert einen mit versteckter Kamera gedrehten Film

» Wiener Zeitung: Die sprachlichen Probleme mit dem dritten Geschlecht

Wie könnte ein drittes Personalpronomen neben "er" und "sie" lauten? In Schweden hat man eine Lösung gefunden.

» Katholisches: Katechismus schuld am Selbstmord junger Homosexueller

» Kölner Stadt-Anzeiger über schwules Ehepaar: Nach 53 Jahren die Liebe besiegelt

Herbert Dellory und Michael Wlotka gaben sich nach 53 Jahren Beziehung das Ja-Wort.

» NZZ über Glaube und Diskriminierung: Zustände wie im alten Rom?

Eine freie Gesellschaft muss zurückhaltend sein, wenn sie merkt, dass sie religiöse Menschen in Gefahr bringt, gegen ihr Gewissen handeln zu müssen.

» Tagesspiegel über queere Agenten: Geheimsache Homosexualität

Über queere Agent*innen ist wenig bekannt. Doch es gab und gibt sie. In unserem Gastbeitrag unternimmt der Historiker Christopher Nehring einen Streifzug durch eine klandestine Welt voller Tabus.

» Journal Frankfurt über die Hochzeit von Bäppi La Belle: Zweimal "Ja" hält besser

Verpartnert waren der Travestiekünstler und Theaterchef Thomas Bäppler-Wolf und der Tanzschullehrer Carsten Wolf ja schon. Am Montag, ihrem Jahrestag, sagten sie im Römer nochmal – und der OB hielt eine Ansprache.

» taz über die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin: Die Neue im Kiez

Seyran Ate hat eine liberale Moschee gegründet und dafür Lob, Kritik und Morddrohungen erhalten. Wie hat sich die Gemeinde entwickelt?

» Allgemeine Zeitung: Enrique Doleschy holt "Mr. Gay Germany"-Titel nach Mainz

Es ist eine echte Premiere für die Schärpe. So öffentlich hat Enrique Doleschy sie in Mainz nämlich noch nicht gezeigt. Für das Foto posiert er mitten auf dem Markt. Dass ein paar Leute stehen bleiben, um den Schriftzug zu entziffern, freut ihn. Mr. Gay Germany, das ist der Titel, der auf der Schärpe prangt. Enrique Doleschy hat ihn nach Mainz geholt.

» Deutschlandfunk Kultur über Homosexuelle in Beirut: Bruder, vergiss mich nicht...

An keinem Ort im nahen und mittleren Osten, mit Ausnahme von Tel Aviv vielleicht, lässt sich so unbeschwert Feiern wie in Beirut. Die Clubs sind legendär. Dazu gehört auch das schwul-lesbische Nachtleben. Im Alltag erleben Homosexuelle im Libanon aber noch viel Diskriminierung.

08. Januar 2018

» shz.de: Diese Rechte haben Co-Eltern, Regenbogenfamilien und andere Familienformen

Das Familienrecht hinkt seit Einführung der Ehe für alle nicht mehr hinterher. Ein Überblick über die aktuelle Situation.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Männerschwarm-Verleger: "Wir sind im Buchhandel kaum noch präsent"

Mit den Comics von Ralf König hatte der Männerschwarm-Verlag in den 1990er-Jahren einen Riesenerfolg. Seitdem ist der Verlag eine feste Größe für Literatur für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle. Zum 25-jährigen Bestehen warnt Geschäftsführer Detlef Grumbach vor einem gesellschaftlichen Rollback.