» (12.01.2018) ZEIT Campus über lesbische Verhütung: Tschuldigung, haben Sie Lecktücher?

Unsere Autorin hat Sex mit Frauen, ohne sich zu schützen. Sie will sich aufklären und trifft auf überforderte Apotheker und Sexshop-Verkäufer.

12. Januar 2018

» Berliner Zeitung über Barbaros Sansal: Gefeierter Designer – verhasster Staatsfeind

Er ist ist all das, was die türkischen Nationalisten hassen: gebildet, nicht gläubig und schwul.

» ze.tt: ­Verliebt, verfolgt, verhaftet – Weshalb es so gefährlich ist, in Kairo homosexuell zu sein

Homosexualität ist in Ägypten nicht verboten. Trotzdem nutzt die Staatsmacht alle Mittel, um Schwule zu verfolgen.

» spox.com: Tennis-Ikone King fordert Umbenennung von "Margaret Court Arena"

Die amerikanische Tennis-Ikone Billie Jean King hat sich Forderungen angeschlossen, die Margaret Court Arena in Melbourne aufgrund der homophoben Äußerungen ihrer Namensgeberin umzubenennen.

» Siegessäule interviewt Birgit Bosold vom Schwulen Museum*: "Schwule müssen die Gleichberechtigung von Frauen zu ihrer Sache machen"

Die Kritik von Birgit Bosold an der Ausstellungspraxis des Schwulen Museums*, die vor allem cis-männliche, schwule, weiße Perspektiven reflektiere, sorgte in sozialen Medien für hitzige Reaktionen. Wir baten die Vorständin um ein Gespräch

11. Januar 2018

» Nina Queer auf Bild.de: Phänomen Soho-House

Nina Queer verreist regelmäßig in ferne Länder dabei nächtigt sie gern in den Hotels der Kette Soho House. Aber eben auch nur das.

» tz: Ehemann und zweifacher Vater outet sich mit 49 – jetzt ist er eine Frau

Beate Schmittke wurde als Bruno geboren – und hat schon immer die Frau in sich gespürt. 49 Jahre später outet sich der damalige Familienvater. Start eines harten Weges.

» Domradio interviewt den Kölner Erzbistums-Beauftragten für Homosexuelle: "Über Segnung für alle Paare nachdenken"

Die Segnung von Paaren homosexueller und heterosexueller muss diskutiert werden, wenn man an der Wirklichkeit nicht vorbeigehen möchte, so der neue Beauftragte der Homosexuellenpastoral im Erzbistum Köln, Holger Dörnemann.

» Fink Hamburg interviewt russische LGBT-Aktivistin: Liebe hat ihre Grenzen

In Russland gibt es das Gesetz gegen "homosexuelle Propaganda". Die LGBT-Aktivistin Gulya Sultanova im Interview über queeres Leben in St. Petersburg.

» Badische Zeitung über queere Performance "Pink Money": Die Relativität des Normalen

Antje Schupps erarbeitete in Zusammenarbeit mit afrikanischen Knstlern queere Performance "Pink Money" in der Kaserne Basel.

» TVMovie über "Bachelor" 2018: Ist Daniel Völz schwul?

Bereits bei der letzten Staffel von "Der Bachelor" gab es Gerüchte, dass der Junggeselle gar nicht auf Frauen steht. Wie sieht es in diesem Jahr aus?

» derStandard.de über Omar Little aus "The Wire": Schwuler Antiheld in schillernder Rüstung

Omar Little ist eine der vielen Idealfiguren aus "The Wire". Er ist alles, was die Welt für ihn vorgesehen hat, trotzdem gelingt ihm ein Ausbruch

» HNA: Lesbisches Paar will 25 Mal heiraten – doch dann schlägt das Schicksal zu

Es war ihr großer Lebenstraum: Ein lesbisches Paar wollte sich in allen Ländern, in denen Homo-Ehen erlaubt sind, das Ja-Wort geben. Doch eine Krankheit macht ihren Wunsch unmöglich.

» Nau über SVP-Politiker: "Hast du schon homosexuelle Erfahrungen gemacht?"

Politiker produzieren vermehrt selbst TV. Der Co-Chef der Jungen Berner SVP setzt im Wahlkampf auf einen prominenten Interviewer und muss pikante Fragen beantworten.

» Netzpiloten über die Stereotype der Künstlichen Intelligenz: "Gaydar" und die liberale Gesellschaft

Bei einer aktuellen Studie wurde eine KI daraufhin trainiert, die Sexualität eines Menschen durch Gesichtsmerkmale zu bestimmen. Innovativ oder unethisch?

10. Januar 2018

» VIENNA.at über schwul-lesbische Stadtspaziergänge durch Wien: Von schwulen Habsburgern und Architekten

Stadtführer Andreas Brunner vom Zentrum für schwul/lesbische Kultur und Geschichte führt auf seinen Touren durch die schwule Geschichte Wiens. Er erzählt von schwulen Habsburgern, Sängern sowie Schauspielern und berichtet über die Verfolgung Homosexueller in der Zeit des Nationalsozialismus. VIENNA.at hat sich von Brunner durch die Wiener Innenstadt führen lassen.

» Welt: Noch in den 90ern verloren lesbische Mütter das Sorgerecht

Dass Frauen mit Frauen liiert sind, war lange ein Tabu. Bis in die 1990er-Jahre hinein wurden lesbische Mütter von ihren Kindern getrennt. Diese Praxis untersucht nun erstmals ein Forschungsprojekt.

» evangelisch.de zu Trauungen homosexueller Paare: Da geht noch was!

Wenn uns ein Thema auch 2018 erhalten bleiben wird, obwohl eigentlich alles dazu gesagt scheint, dann ist es die Segnung/Trauung schwuler und lesbischer Paare und das damit einhergehende Zeichen, in der Kirche willkommen zu sein.

» Siegessäule: Heten raus?

Heterosexuelle cis Leute in queeren Räumen – für viele LGBTI seit jeher das rote Tuch. Warum das nicht per se etwas Schlechtes ist und wo wir diesbezüglich selber in der Verantwortung stehen, erklärt SIEGESSÄULE-Chefredakteur Jan Noll

» Süddeutsche.de über Homo-Segnungen in Württemberg: Aufstand gegen den Pietcong

Homosexuelle Paare bekommen in Baden-Württemberg keinen Segen. In der Landeskirche regt sich nun Widerstand gegen konservative Hardliner.