Ausgewählter Artikel:

» (13.01.2018) The Vegan Rainbow Project: Human-Animals Studies und Queeraktivismus

Interview mit Swetlana Hild

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Januar 2018

» The Vegan Rainbow Project: Human-Animals Studies und Queeraktivismus

Interview mit Swetlana Hild

» WAZ: Bochumer Szene-Café Orlando schließt nach 20 Jahren

Die Gastronomie im Ehrenfeld war das erste schwul-lesbisch orientierte Café in Bochum. Immobilienbesitzer der Livingroom GmbH planen neues Lokal.

» shz.de: Whiskey, Kühe und Transsexualität – worüber Podcaster im Norden sprechen

Die Podcast-Szene in Schleswig-Holstein ist klein, aber facettenreich. Es geht vom Nischenthema Hai-Filme bis Elmshorn.

» FAZ über zwei Geschlechtsanpassungen: Ich muss dir was erzählen...

Wer eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hat, hat damit meist noch längst nicht alle Probleme gelöst. Eine große Hürde: Wie ehrlich ist man zu einem möglichen Partner? Zwei Beispiele.

» Bild.de über Patrick Stewart und Ian McKellen: Die coolste Freundschaft Hollywoods!

Für diese beiden wurde das Wort Bromance erfunden: Sir Patrick Stewart (77) und Ian McKellen (78)!

12. Januar 2018

» Siegessäule-Gastkommentar: Zu weiß, zu männlich, zu schwul? Wie das Schwule Museum* sein Fundament entsorgt

Till Amelung reagiert auf das Interview des Magazins mit Birgit Bosold über die Ausstellungspraxis des Schwulen Museums*.

» Berliner Zeitung zu Wolfgang Lauinger: Petition fordert Umbenennung der Konrad-Adenauer-Straße

Soll die Konrad-Adenauer-Straße unweit des Reichstags umbenannt werden? Ja, wenn es nach Autor und Blogger Johannes Kram ("Nollendorfblog") geht. Er hat bei Change.org eine Petition gestartet, die fordert, mit dem Straßennamen künftig an Wolfgang Lauinger zu erinnern – eines der bekanntesten Opfer des Paragrafen 175, der sexuelle Handlungen zwischen Männern Jahrzehnte lang unter Strafe stellte. S.a.: Wolfgang Lauinger ist tot (20.12.2017)

» Berliner Zeitung über Barbaros Sansal: Gefeierter Designer – verhasster Staatsfeind

Er ist ist all das, was die türkischen Nationalisten hassen: gebildet, nicht gläubig und schwul.

» ZEIT Campus über lesbische Verhütung: Tschuldigung, haben Sie Lecktücher?

Unsere Autorin hat Sex mit Frauen, ohne sich zu schützen. Sie will sich aufklären und trifft auf überforderte Apotheker und Sexshop-Verkäufer.

» ze.tt: ­Verliebt, verfolgt, verhaftet – Weshalb es so gefährlich ist, in Kairo homosexuell zu sein

Homosexualität ist in Ägypten nicht verboten. Trotzdem nutzt die Staatsmacht alle Mittel, um Schwule zu verfolgen.

» spox.com: Tennis-Ikone King fordert Umbenennung von "Margaret Court Arena"

Die amerikanische Tennis-Ikone Billie Jean King hat sich Forderungen angeschlossen, die Margaret Court Arena in Melbourne aufgrund der homophoben Äußerungen ihrer Namensgeberin umzubenennen.

» Siegessäule interviewt Birgit Bosold vom Schwulen Museum*: "Schwule müssen die Gleichberechtigung von Frauen zu ihrer Sache machen"

Die Kritik von Birgit Bosold an der Ausstellungspraxis des Schwulen Museums*, die vor allem cis-männliche, schwule, weiße Perspektiven reflektiere, sorgte in sozialen Medien für hitzige Reaktionen. Wir baten die Vorständin um ein Gespräch

11. Januar 2018

» Nina Queer auf Bild.de: Phänomen Soho-House

Nina Queer verreist regelmäßig in ferne Länder dabei nächtigt sie gern in den Hotels der Kette Soho House. Aber eben auch nur das.

» tz: Ehemann und zweifacher Vater outet sich mit 49 – jetzt ist er eine Frau

Beate Schmittke wurde als Bruno geboren – und hat schon immer die Frau in sich gespürt. 49 Jahre später outet sich der damalige Familienvater. Start eines harten Weges.

» Domradio interviewt den Kölner Erzbistums-Beauftragten für Homosexuelle: "Über Segnung für alle Paare nachdenken"

Die Segnung von Paaren homosexueller und heterosexueller muss diskutiert werden, wenn man an der Wirklichkeit nicht vorbeigehen möchte, so der neue Beauftragte der Homosexuellenpastoral im Erzbistum Köln, Holger Dörnemann.

» Fink Hamburg interviewt russische LGBT-Aktivistin: Liebe hat ihre Grenzen

In Russland gibt es das Gesetz gegen "homosexuelle Propaganda". Die LGBT-Aktivistin Gulya Sultanova im Interview über queeres Leben in St. Petersburg.

» Badische Zeitung über queere Performance "Pink Money": Die Relativität des Normalen

Antje Schupps erarbeitete in Zusammenarbeit mit afrikanischen Knstlern queere Performance "Pink Money" in der Kaserne Basel.

» TVMovie über "Bachelor" 2018: Ist Daniel Völz schwul?

Bereits bei der letzten Staffel von "Der Bachelor" gab es Gerüchte, dass der Junggeselle gar nicht auf Frauen steht. Wie sieht es in diesem Jahr aus?

» derStandard.de über Omar Little aus "The Wire": Schwuler Antiheld in schillernder Rüstung

Omar Little ist eine der vielen Idealfiguren aus "The Wire". Er ist alles, was die Welt für ihn vorgesehen hat, trotzdem gelingt ihm ein Ausbruch

» HNA: Lesbisches Paar will 25 Mal heiraten – doch dann schlägt das Schicksal zu

Es war ihr großer Lebenstraum: Ein lesbisches Paar wollte sich in allen Ländern, in denen Homo-Ehen erlaubt sind, das Ja-Wort geben. Doch eine Krankheit macht ihren Wunsch unmöglich.