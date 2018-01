Ausgewählter Artikel:

» (15.01.2018) taz über Homosexualität und Psychoanalyse: Zu Ehren Martin Danneckers

Der Sexualwissenschaftler hat viel dazu beigetragen, die Psychoanalyse von ihren heteronormativen Schlacken zu befreien. Eine Tagung widmete sich ihm.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Januar 2018

» Spiegel Online über Homosexualität im Iran: Real verbotene Liebe

Auf Homosexualität steht im Iran die Todesstrafe. Viele Menschen flüchten deshalb und hoffen auf freie Liebe in einem anderen Land. Fotografin Laurence Rasti möchte in Porträts ihre Zuversicht abbilden.

» Süddeutsche.de über NS-Homoverfolgung: "Die Überzeugung war, dass die Gefahr von der männlichen Sexualität ausgeht"

Albert Knoll, Archivar der KZ-Gedenkstätte Dachau, spricht im "Interview am Morgen" über die brutale Verfolgung, der Homosexuelle im NS-Regime ausgesetzt waren – und erklärt, warum ihrer gesondert gedacht werden sollte.

» Süddeutsche.de: Wenn zwei Männer zu Herr und Frau werden

Die Ehe für alle funktioniert, im Detail gibt es aber noch Fehler: Ein Neugeborenes kann keine zwei amtlichen Mütter oder Väter haben. Und auf dem Standesamt kommt es zu bürokratischen Seltsamkeiten.

» Merkur über das erste homosexuelle Ehepaar in Geretsried: Für immer Frau und Frau

Eine Ehe ohne jegliche Klischees. Sandy und Franziska Miethig heirateten als erstes gleichgeschlechtliches Paar im Geretsrieder Standesamt. Einen Satz hören sie immer wieder.

» derStandard.de über #MeToo: Das Triton-Spiel

Ein US-Wörterbuch hat "Feminismus" zum Wort des Jahres 2017 gekürt, und bei der Verleihung der Golden Globes haben alle Schwarz getragen. Okay. Aber wie geht es jetzt weiter mit #MeToo? Und wie könnte eine Konsenskultur der Geschlechter aussehen?

» Siegessäule über das Arbeiten in der Community: Zwischen großen Idealen und Selbstausbeutung

Ein Job in der Szene: wovon einige träumen, ist für andere vor allem harte Realität unter oft prekären Arbeitsbedingungen. Jim Baker vom Querverlag zieht, nach 30 Jahren Community-Arbeit, Bilanz

14. Januar 2018

» Tagesspiegel über das Anti-Gewaltprojekt L-Support: Wo Lesben Hilfe finden

Lesbische Frauen, die Opfer homofeindlicher Gewalt werden, haben oft Angst, von der Polizei nicht ernst genommen zu werden. Das Anti-Gewaltprojekt "L-Support" will ihnen helfen.

» St. Galler Tagblatt über intersexuellen Menschen: "Ich hatte Hoden im Bauchraum und einen Mikropenis"

Daniela Truffer wurde als Zwitter geboren. Schon als Säugling wurde sie erstmals operiert – die Ärzte machten ein Mädchen aus ihr. Sie spricht von Genitalverstümmelung – und leidet bis heute unter Symptomen, die auch Missbrauchsopfer zeigen.

» Stuttgarter Zeitung zur Homo-Segnung: Pfarrer proben den Aufstand

50 Pfarrer haben in einem Brief an den Landesbischof angekündigt, trotz eines Verbotes gleichgeschlechtliche Paare öffentlich segnen zu wollen. Das zeigt: der Widerstand in der Landeskirche wächst.

» Süddeutsche.de über die USA: Warum 2018 so wichtig für die LGBTQ-Community wird

Sexuelle Minderheiten in den USA haben 2017 zahlreiche Rechte verloren. In diesem Jahr werden richtungsweisende Gerichtsurteile erwartet – etwa darüber, ob Homophobie als Meinungsfreiheit gewertet werden kann.

» VICE über schwulen Mann: Ich war selbstmordgefährdet und drogensüchtig – dann habe ich Yoga entdeckt

Danni hatte schon eine beschissene Kindheit, dann kamen auch noch Alkohol und Drogen dazu. Wie ihm der Sport am Ende das Leben rettete.

» Deutschlandfunk Kultur über das progressive Taiwan: Erstes Land in Asien mit "Ehe für alle"

2018 muss Taiwans Parlament handeln: Die Ehe darf nicht weiter auf Frau-Mann-Beziehungen beschränkt bleiben, hat das höchste Gericht 2017 entschieden. Der nächste Schritt zur Abgrenzung von Festland-China. Widerstand kommt aus der Diktatur-Generation.

» taz über Klappen-Ausstellung im Schwulen Museum*: Geheime Topografie der Lust

Eine Ausstellung im Schwulen Museum Berlin blickt auf die Klappe als den Ort einer großen, demokratischen Vögelei zurück.

» katholisch.de interviewt Theologen: Darum braucht es den Segen für Homosexuelle

Benedikt Kranemann über gleichgeschlechtliche Paare

13. Januar 2018

» The Vegan Rainbow Project: Human-Animals Studies und Queeraktivismus

Interview mit Swetlana Hild

» WAZ: Bochumer Szene-Café Orlando schließt nach 20 Jahren

Die Gastronomie im Ehrenfeld war das erste schwul-lesbisch orientierte Café in Bochum. Immobilienbesitzer der Livingroom GmbH planen neues Lokal.

» shz.de: Whiskey, Kühe und Transsexualität – worüber Podcaster im Norden sprechen

Die Podcast-Szene in Schleswig-Holstein ist klein, aber facettenreich. Es geht vom Nischenthema Hai-Filme bis Elmshorn.

» FAZ über zwei Geschlechtsanpassungen: Ich muss dir was erzählen...

Wer eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hat, hat damit meist noch längst nicht alle Probleme gelöst. Eine große Hürde: Wie ehrlich ist man zu einem möglichen Partner? Zwei Beispiele.

» Bild.de über Patrick Stewart und Ian McKellen: Die coolste Freundschaft Hollywoods!

Für diese beiden wurde das Wort Bromance erfunden: Sir Patrick Stewart (77) und Ian McKellen (78)!