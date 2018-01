Ausgewählter Artikel:

» (18.01.2018) Mittelbayerische Zeitung: Dieser Pfarrer rockt die Kirche

Rainer M. Schießler ist der Hirte vom Münchner Glockenbach-Viertel. Er segnet Schwule, predigt Freude und hat volles Haus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Januar 2018

» FR interviewt grünen Fraktionschef zur "Demo für alle": "Dort werden Menschen wie ich herabgewürdigt"

Manuel Stock, Chef der Grünen im Römer, spricht im Interview mit der FR über das Symposium der Demo für alle in Frankfurt.

» ORF: Schwule feiern "International Fetish Day"

Salzburgs Homosexuellen-Initiative (HOSI) feiert Freitag den International Fetish Day – mit einer besonderen Party für Männer, die auf Kleidung aus schwarzem Leder, glänzendem Gummi, Army-Outfit, Sportkleidung, Tracht und andere Klamotten stehen.

» Mittelbayerische Zeitung: Dieser Pfarrer rockt die Kirche

Rainer M. Schießler ist der Hirte vom Münchner Glockenbach-Viertel. Er segnet Schwule, predigt Freude und hat volles Haus.

» MDR über Sachsen-Anhalt: Ehe für alle bislang kaum nachgefragt

Die Nachfragen nach gleichgeschlechtlichen Trauungen in Sachsen-Anhalt hält sich bislang in Grenzen. Die meisten neu geschlossenen Ehen gibt es in den großen Städten des Landes. Noch gibt es aber technische Probleme.

» Tages-Anzeiger interviewt "120 BPM"-Regisseur: "Wer alles versteht, ist ein Idiot"

Robin Campillo absolvierte die Filmschule in Paris, wurde dann aber Aidsaktivist. Jetzt hat er einen Film über diese bewegte Zeit gedreht und in Cannes den grossen Preis der Jury gewonnen.

» Märkische Allgemeine: Theater mit Botschaft – Warum Vorurteile doof sind

Bei den Kindern, die zugesehen haben, ist die Botschaft angekommen. Die Aufführung des Stücks "Ein Känguru wie du" von Ulrich Hub im Brandenburger Theater hatte nämlich eine klare Botschaft an die Schüler im Zuschauerraum. Die haben sich zunächst allerdings darüber gewundert, was ihnen ein schules Känguru soll alles erzählte.

» Sumikai: Japanisches Wörterbuch wegen der Definition für "LGBT" massiv in der Kritik

Viele Kritiker fordern jetzt, dass das frisch erschienene Englisch ? Japanische Wörterbuch noch einmal überarbeitet werden soll.

» Frankfurter Rundschau: Sylvia Weber kritisiert "Demo für Alle"

Die Frankfurter Bildungs-Dezernentin Sylvia Weber (SPD) kritisiert scharf die für Samstag geplante Tagung "Demo für Alle".

» ORF: "Homohalal" – doch noch in Wien

Das Stück "Homohalal" des in Wien lebenden syrisch-kurdischen Autors Ibrahim Amir hat – noch bevor es zur Aufführung gelangt ist – für gehörigen Wirbel und Diskussionen gesorgt. Vor zwei Jahren wurde die Uraufführung vom Wiener Volkstheater abgesetzt, weil es inmitten der damaligen Flüchtlingskrise eine zu pessimistischen Blick in die Zukunft geworfen hätte. Geht es doch der Frage nach, was aus den Protagonisten der Votivkirchenbesetzung von 2012 20 Jahre später geworden ist.

» katholisch.de über Homosexualität: Theologe sieht "Umschwung" bei Kirche

Stephan Goertz über den Papst und die Moraltheologie

» Fräulein Flora: Äthiopier. Queer. Stolz.

Noel und Negede waren als Aktivisten für Homosexualität in Äthiopien tätig. In einem Land, in denen Homosexualität per se mit Gefängnisstrafen geahndet wird. Sie mussten ihr Heimatland verlassen und haben in Salzburg Fuß gefasst. Das ist ihre Geschichte.

17. Januar 2018

» Rassistischer Text von Nina Queer auf Bild.de: SO homophob ist Jamaika

"Nina Queer schlägt in ihrer Kolumne ernste Töne an: Jamaika ist eines der homophobsten Länder der Welt."

» NOZ über Sven Lehmann: Grünen-Chef in NRW verteidigt 68er

Der scheidende Vorsitzende der NRW-Grünen, Sven Lehmann, sieht in der rechts-konservativen Revolutionsrhetorik einen "Angriff auf die offene Gesellschaft".

» evangelisch.de interviewt lesbische Pfarrerin: Versöhnte Verschiedenheit?!

Die kontroversen Debatten um die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in der Württembergischen Landeskirche haben auch nach der Synode im Herbst 2017 nicht aufgehört. Im Gegenteil, nach den negativen Beschlüssen setzen die Mehrheit der kirchlichen Leitungsebene und viele Geistliche ein ganz anderes Zeichen.

» Deutschlandfunk Kultur über iO Tillett Wright: Transgender, genderqueer – oder einfach Mensch

Der US-amerikanische Künstler, Trans-Aktivist und TV-Moderator iO Tillett Wright wurde als Frau geboren, fühlt sich aber als Mann. Geschlechtskategorien lehnt er jedoch ab und sagt "Ich bin einfach ein Mensch". Über seine Identitätsfindung hat er einen Roman geschrieben.

» Badische Zeitung über Theaterstück "Patrick, 1,5": Der Traum von der Regenbogenfamilie

Ein homosexuelles Paar will ein Kind adoptieren – die "Theatergastspiele Fürth" führten in der Stadthalle das Stück "Patrick 1,5" auf.

» Tagesspiegel interviewt Nollendorfblogger Johannes Kram: Unter Nachbarn

Der Autor Johannes Kram wohnt seit elf Jahren im Nollendorfkiez – und betreibt den Grimme-Online-Preis-nominierten "Nollendorfblog", auf dem er sich immer wieder mit Homophobie und aktuellen LGBT-Themen auseinandersetzt.

16. Januar 2018

» Neon: US-Staaten verbieten "Homo-Heilung" – Deutschland erlaubt die absurde Therapie noch immer

Es ist ein Skandal: Während sogar in den USA immer mehr Staaten die Therapie gegen Homosexualität verbieten, ist sie in Deutschland erlaubt. Dabei ist die angebliche "Homo-Heilung" gefährlich.

» Queere taz-Begegnung beim Schuhkauf: Die unrasierte Braut

Vorsicht Kamera, verstehen Sie Spaß und Augen auf beim Schuhkauf: In Einkaufszonen ist alles möglich.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Maharadscha-Sprössling nimmt verfemte LGBT-Leute in Palast auf

Manvendra Singh Gohil hatte sein Outing 2006 und will nun ein Zentrum für die LGBT-Community in seinem Palast aufbauen.