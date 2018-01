Ausgewählter Artikel:

» (20.01.2018) news.de über Olivia Jones privat: Dieser Mann steckt wirklich unter der wilden Perücke

Die schillernde Travestie-Künstlerin Olivia Jones sorgt überall, wo sie auftaucht, für Aufsehen. Doch hinter der zwei Meter großen Power-Blondine verbirgt sich ein nachdenklicher Mensch. Das wussten Sie noch nicht über die Drag Queen!

20. Januar 2018

» Zeit Online zur #MeToo-Debatte: Gegen das Ancien Régime der Sexualität

Frankreich diskutiert über die Grenzen zwischen Flirt und Belästigung. Jetzt antwortet der Philosoph und Transmann Paul Preciado auf die 99 Frauen um Catherine Deneuve.

» Leo Watch: Queere Jugendarbeit kommt nach Sangerhausen

Es ist ein kleiner Erfolg: Der Landkreis Mansfeld-Südharz bekommt zum ersten Mal eine Jugendbildungsreferentin für die Bereiche Rechtsextremismus und Homophobie. Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises hat in seiner Sitzung vom 11. Dezember laut Protokoll entsprechende Fördergelder beschlossen.

» Neue Presse Coburg: Stolpersteine bei der Ehe für alle

Seit rund drei Monaten dürfen gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Nach einem ersten Ansturm im Standesamt Coburg ist es ruhig geworden. Der Amtsleiter sieht juristische Probleme.

» Basler Zeitung interviewt homophoben Imam: "Ich möchte das Beste für jeden Menschen"

Der Basler Imam Ardian Elezi fühlt sich schlechtgemacht: Er sei weder ein Schwulenhasser noch ein Antisemit.

» FNP interviewt lesbische Pfarrerin: "Gottes Zoo ist bunter als wir glauben"

Die evangelische Kirchengemeinde spendet morgen im Gottesdienst einen Teil ihres Weihnachtsmarkterlöses für das Europäische Forum von lesbischen, schwulen, bisexuellen und Transgender-Gruppen in der Kirche. Worum es dabei geht, erklärt Pfarrerin Stefanie Bischof, die sich in der europaweiten Bewegung engagiert. Nicht zuletzt, weil sie selbst eine Frau liebt.

» Focus Online: Gesamtschule positioniert sich gegen Homophobie

Die Siegburger Gesamtschule feiert den Beitritt in das bundesweite Antidiskriminierungsprojekt ´Schule der Vielfalt – Schule ohne Homophobie´. Nachdem sie bereits seit Februar 2017 ein Teil des Netzwerks ´Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage´ ist, sprachen sich Schüler, Lehrer und Eltern jetzt dafür aus, einem weiteren Bereich von Diskriminierung gezielt entgegenzutreten: Homophobie und Transphobie.

» suedostschweiz.ch über transsexuellen Social-Media-Star: Ist Raffaela Zollo die "Bündnerin des Jahres" 2017?

Raffaela Zollo ist ein Social-Media-Star. Führt Ihr Aufstieg zum Titel "Bündnerin des Jahres"?

» FAZ: Das rät Elton John den Entscheidern von morgen

Der britische Popmusiker wird auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ausgezeichnet als Führungsfigur für sein Engagement gegen HIV. Zuvor hat er fünf Tipps für Anführer.

» BR.de: Katholische Kirche diskutiert Segnung von Homo-Paaren

Die katholische Kirche soll sich öffnen für die Segnung homosexueller Paare. Ein Vorstoß, der in der letzten Woche überraschte. Kam er doch immerhin vom stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Franz-Josef Bode.

» Schweizer Illustrierte: Sag doch einfach "schwul"

SI-Redaktor Onur Ogul geht direkt zur Sache. In diesem Blog erzählt er, was er in der Welt der Schwulen alles erlebt Vorsicht: Alles im O-Ton! Heute zur Mühe mit dem Begriff "schwul".

» Allgemeine Zeitung Uelzen: Zwei Männer trauten sich

Im Juli 2017 hatte der Bundestag die Einführung der Ehe für homosexuelle Paare beschlossen. Das Gesetz trat am 1. Oktober in Kraft und schon am 6. November, also knapp einen Monat später, gaben sich zwei Männer im Trauzimmer des Goßlerschen Schlosses in Kalbe das Ja-Wort.

19. Januar 2018

» Migros-Magazin: Transfrau Andrea lässt in ihre Seele blicken

Nelly von Aesch musste sich in den vergangenen 16 Jahren schrittweise von ihrem Mann Andreas verabschieden. Aus Andreas ist Andrea geworden und heute liebt Nelly eine Frau.

» Deutschlandfunk: Segen für alle?

Seit einem Vierteljahr dürfen Homosexuelle staatlich heiraten. Was daraus für die Kirchen folgt, wird gerade diskutiert. Einige evangelische Landeskirchen trauen gleichgeschlechtliche Paare, einige nicht. Die katholische Kirche sagt nein, aber auch ein bisschen ja.

» Augsburger Allgemeine: Damit der "Rosa Winkel" in Ulm nicht vergessen wird

Die Verfolgung Homosexueller in der NS-Zeit ist ein weißer Fleck der Geschichte. Das DZOK will das ändern. Zum Auftakt der Gedenkfeier wird an ein anderes Opfers erinnert.

» Kieler Nachrichten über Theaterstück: "Tom auf dem Lande" in Kiel

Es geht um dörfliche Enge und Rituale in "Tom auf dem Lande", um eine dysfunktionale Familie, religiöse Verblendung und verdrängte Gefühle. Alles "unter dem weiten Deckmantel der Homosexualität" sagt Lisa Gappel, die das Stück im Schauspielhaus inszeniert.

» RP Online: Wie Lehrer lernen, über Sex zu sprechen

Bei einer Fortbildung erfahren Pädagogen, wie sie mit Schülern über Liebe, sexuelle Vielfalt, Verhütung und Aids diskutieren können

» Deutschlandfunk über Human Rights Watch: Populisten sind besiegbar

Rechtspopulisten in Europa können nach Einschätzung von Human Rights Watch durchaus kleingehalten werden. In ihrem Jahresbericht nennt die Organisation Frankreich als das deutlichste Beispiel für erfolgreichen Widerstand gegen Populismus. Anders die USA: Präsident Trump verleihe weltweit Diktatoren Auftrieb, heißt es. Und auch Deutschland wird kritisiert.

» Tagesspiegel über neue Kreuzberger Bar "Zur Klappe": Schutz und Freiheit zugleich

In öffentlichen Toiletten, den "Klappen", trafen sich schwule Männer heimlich zum Sex. In einem dieser Orte hat nun die Kunstbar Zur Klappe eröffnet.

18. Januar 2018

» Badische Zeitung: Die Vielfalt des Begehrens

Das Haus der elektronischen Knste in Basel befasst sich unter dem Titel "Future Love" mit Liebe und Sexualitt im digitalen Zeitalter.