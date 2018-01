Ausgewählter Artikel:

» (22.01.2018) Stuttgarter Nachrichten über Widerstand gegen Homo-Segnungen: Der Protest fängt bei Adam und Eva an

Durch die Württembergische Landeskirche geht ein Ruck. 80 Prozent der Dekane appellieren für eine Öffnung in Richtung Homo-Ehe. Einer, der sich offen dagegen ausspricht, ist der Dekan Rainer Kiess aus Bernhausen. Dabei beruft er sich allein auf die Bibel.

22. Januar 2018

» Saarbrücker Zeitung über Intersexuelle: "Diese Menschen erfahren oft sehr viel Leid"

Interview mit der Ärztin Bettina Stamm.

» Tagesspiegel über angebliche "Frühsexualisierung": Fantasie steigert die Erregung

Schulische Aufklärung wird als politisches Thema überschätzt. Die Sorge vor "Frühsexualisierung" beruht auf Misstrauen gegen sich selbst. Ein Kommentar.

» Spiegel Online interviewt François Ozon: "Mich interessiert nur das Begehren"

Mit dem Erotikthriller "Der andere Liebhaber" will sich François Ozon den Ruf des Enfant terrible zurückerobern. Im Interview spricht er über Tücken der Sexualität und Dildo-Szenen.

» motzgurke.tv vom SWR: Schwul sein im Profifußball

William ist mit Marcus Urban verabredet. Marcus stand in seiner Jugend kurz davor Profifußballer zu werden, doch weil er aufgrund seiner Homosexualität ausgegrenzt wurde, hat er seine Fußballkarriere frühzeitig beendet. Mit William redet er darüber, wie wichtig es ist einander zu respektieren und anzuerkennen.

» WAZ: Jorge Gonzalez, der Schneider der Tänzer

Das kubanische "Ballet Revolucion" tritt bei seiner neuen Show in Kostümen des Herrn der High Heels auf. Ein Gespräch mit dem TV-Star.

21. Januar 2018

» Luzerner Zeitung über Marcel Gisler: Eine Stimme für Toleranz

Am Donnerstag beginnt die traditionelle Werkschau des Schweizer Films. Nominiert für den Prix de Soleure ist auch "Mario", der neue Spielfilm von Marcel Gisler, der keine Angst hat vor grossen Gefühlen.

» ORF: Erst eine Adoption durch homosexuelles Paar

Seit Jänner 2016 dürfen auch gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren. In Wien kam es bisher aber erst einmal zu einer Inlandsadoption. Es gibt eine lange Vorbereitungszeit und viel mehr wartende Paare als Adoptivkinder.

» katholisch.de: Neuer Vorschlag zur Segnung homosexueller Paare

Für die sakramentale Ehe gibt es klare Zugangsvoraussetzungen. Dazu zählt auch die Heterosexualität. Immer mehr Katholiken wünschen sich daher eine Segensfeier für homosexuelle Paare, die nicht heiraten dürfen. Ein neuer Vorschlag dazu kommt aus dem Bistum Limburg.

» taz über LGBTQ in Georgien: Wo die Freiheiten ertanzt werden

Die orthodoxe Kirche in Georgien stellt sich gegen mehr Rechte für LGBTQ. Mit einer liberaleren Drogenpolitik hat sie dagegen weniger Probleme.

» Nollendorfblog über Anderssein und Popkultur: Wenn alle das gleiche Lied singen

Jan Böhmermanns hatte Max Giesinger, Mark Forster, Tim Bendzko und Co. vorgeworfen, "abwaschbare" Musik zu produzieren. Wenn Pop keine Meinung mehr hat: Was bedeutet das für das gesellschaftliche Konzept vom Anderssein?

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit Carolin Emcke über #MeToo: "Es will doch niemand das Flirten untersagen"

Aus Sicht Carolin Emckes geht es in der MeToo-Debatte weniger um sexuelle Identitäten, denn um Machtverhältnisse. Die Philosophin und Reporterin, die sich in vielen Artikeln mit Gewalt und Begehren beschäftigt hat, sieht keinerlei lustfeindlichen Tendenzen in der Bewegung.

20. Januar 2018

» Zeit Online zur #MeToo-Debatte: Gegen das Ancien Régime der Sexualität

Frankreich diskutiert über die Grenzen zwischen Flirt und Belästigung. Jetzt antwortet der Philosoph und Transmann Paul Preciado auf die 99 Frauen um Catherine Deneuve.

» Leo Watch: Queere Jugendarbeit kommt nach Sangerhausen

Es ist ein kleiner Erfolg: Der Landkreis Mansfeld-Südharz bekommt zum ersten Mal eine Jugendbildungsreferentin für die Bereiche Rechtsextremismus und Homophobie. Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises hat in seiner Sitzung vom 11. Dezember laut Protokoll entsprechende Fördergelder beschlossen.

» Neue Presse Coburg: Stolpersteine bei der Ehe für alle

Seit rund drei Monaten dürfen gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Nach einem ersten Ansturm im Standesamt Coburg ist es ruhig geworden. Der Amtsleiter sieht juristische Probleme.

» Basler Zeitung interviewt homophoben Imam: "Ich möchte das Beste für jeden Menschen"

Der Basler Imam Ardian Elezi fühlt sich schlechtgemacht: Er sei weder ein Schwulenhasser noch ein Antisemit.

» news.de über Olivia Jones privat: Dieser Mann steckt wirklich unter der wilden Perücke

Die schillernde Travestie-Künstlerin Olivia Jones sorgt überall, wo sie auftaucht, für Aufsehen. Doch hinter der zwei Meter großen Power-Blondine verbirgt sich ein nachdenklicher Mensch. Das wussten Sie noch nicht über die Drag Queen!

» FNP interviewt lesbische Pfarrerin: "Gottes Zoo ist bunter als wir glauben"

Die evangelische Kirchengemeinde spendet morgen im Gottesdienst einen Teil ihres Weihnachtsmarkterlöses für das Europäische Forum von lesbischen, schwulen, bisexuellen und Transgender-Gruppen in der Kirche. Worum es dabei geht, erklärt Pfarrerin Stefanie Bischof, die sich in der europaweiten Bewegung engagiert. Nicht zuletzt, weil sie selbst eine Frau liebt.

» Focus Online: Gesamtschule positioniert sich gegen Homophobie

Die Siegburger Gesamtschule feiert den Beitritt in das bundesweite Antidiskriminierungsprojekt ´Schule der Vielfalt – Schule ohne Homophobie´. Nachdem sie bereits seit Februar 2017 ein Teil des Netzwerks ´Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage´ ist, sprachen sich Schüler, Lehrer und Eltern jetzt dafür aus, einem weiteren Bereich von Diskriminierung gezielt entgegenzutreten: Homophobie und Transphobie.

» suedostschweiz.ch über transsexuellen Social-Media-Star: Ist Raffaela Zollo die "Bündnerin des Jahres" 2017?

Raffaela Zollo ist ein Social-Media-Star. Führt Ihr Aufstieg zum Titel "Bündnerin des Jahres"?