» (24.01.2018) FAZ-Kommentar: Segen für alle

Wenn der Frankfurter Stadtdekan eine Segnung von Wiederverheirateten und homosexuellen Paaren ins Gespräch bringt, scheint dies nur ein kleiner Schritt zu sein. Doch kommt der Vorschlag einer Umwälzung gleich.

24. Januar 2018

» Mallorca Magazin: Balearen-Regierung zeigt Video über Transsexualität

"Hier ein Kaffee für den Herrn." "... aber ich bin doch eine Frau". Die Balearen-Regierung drehte einen Clip über Transsexualität und erntet dafür Applaus im Internet.

» NWZonline: Das wird neu beim Christopher Street Day in Oldenburg

Flagge zeigen, für Akzeptanz kämpfen, Verbündete gewinnen: Das sind die Ziele des CSD Nordwest. Mit einem Aufruf wollen die Veranstalter noch mehr Gruppen auf die Straße bekommen nicht die einzige Änderung in diesem Jahr.

» Bluewin: Ultra-rechts und homophob? Sandgren löscht 2000 Tweets

Der US-Amerikaner Tennys Sandgren sorgt nicht nur auf dem Court für Furore. Auch auf Social Media legt sich der Wawrinka-Bezwinger ins Zeug. Nun sah er sich aber genötigt, zahllose Tweets mit fragwürdigem Hintergrund zu löschen.

» Südkurier: Owinger gründet Stammtisch für Homosexuelle

Einen Treff für Schwule und Lesben hat Michael Bode in seinem Heimatort Owingen ins Leben gerufen. Outing und Netzwerken sind das Thema.

» schwäbische interviewt Dekanin: "Paaren den Segen zu verweigern, das geht nicht"

Codekanin Dorothee Sauer setzt sich für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ein.

» op-online über Kabarettist Malte Anders: "Ich muss nicht mehr lügen"

Schwul, lesbisch, bi soll das Schule machen? Die Partnerschaft für Demokratie im Kreis Offenbach und die Hermann-Hesse-Schule in Obertshausen sagen Ja und laden den Kabarettisten Malte Anders ein, mit Achtklässlern zu reden.

» Süddeutsche.de: Schwuler Körperkult

Homosexuelle Männer sehen ihren Körper im Durchschnitt kritischer als heterosexuelle. In schwulen Dating-Apps steigt der Anspruch. Warum?

23. Januar 2018

» Jungle World über Intersektionalismus: Diskriminierung komplett

Patsy lAmour laLove: Ist das Konzept "Intersektionalismus" politisch sinnvoll?

» IGN Deutschland: Fan-Petition will den Joker "wieder schwul machen"

Laut einer neuen Petition gegen DC war der Batman-Bösewicht in Schminke und Lippenstift schon immer homosexuell und soll sich dazu wieder bekennen dürfen.

» derStandard.de: Nach homophober Aussage "Overwatch"-Profi suspendiert

Der E-Sportler wurde vorerst von der "Overwatch League" ausgeschlossen

» Nollendorfblog: Augsteins "Ehe für alle"-Kritik bedient auch Muster des Antisemitismus

In der letzten Legislaturperiode hat der Bundestag über 500 Gesetze verabschiedet. Warum muss ausgerechnet das der "Ehe für alle" sich dafür rechtfertigen, dass es den Globablisierungsverlierern nicht hilft?

» Süddeutsche.de über Tschetschenien: Gute Ehen, staatlich verordnet

Die Regierung unter Wladimir Putin mischt sich zunehmend ins Privatleben der Bürger ein. Ein besonders krasses Beispiel dafür ist Tschetschenien.

» Welt: Warum Tennisprofis jetzt in Pink aufschlagen

Bei den Australian Open spielen die von Nike ausgestatteten Männer in Pink. Soll das die Gegner verwirren? Ist es ein feministischer Coup? Was es mit der Farbwahl auf sich hat

» detektor.fm über LGBT in Polen: "Wir bekommen keine Hilfe"

Die Lage für LGBT in Polen ist alles andere als rosig. Viele erleben Beschimpfungen und Gewalt. Hilfe vom Staat bekommen sie kaum.

» Blick: Aaaah-Rosa ist die Schwulenhauptstadt der Alpen

Weltweit ist Arosa als Schwulendestination bekannt. Grund ist die Gay Ski Week, die gestern gestartet ist. Für den Bündner Skiort ist sie ein gutes Geschäft.

» Tagesspiegel über Rosa von Praunheim am DT: Darauf einen Vibrator

Rosa von Praunheim schenkt sich zum 75. Geburtstag ein Stück. Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht hatte am Deutschen Theater in Berlin Premiere.

» Südwest Presse: Dekan äußert sich zu Homo-Ehe

Dekan Beatus Widmann ist dafür, einen Modus zu finden, der es der Landeskirche ermöglicht, gleichgeschlechtlichen Paaren einen Segen zu geben.

22. Januar 2018

» Frankfurter Rundschau über das Symposium der "Demo für alle": Was Ehe ist, bestimmen wir

Bei der Demo für alle haben die Referenten ein Untergangsszenario für das fundamental-katholische Lebensmodell dabei. Kinder werden in ein reaktionäres Weltbild gepresst – eine verdrehte Vorstellung von Mutterliebe. Unsere Analyse.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt lesbische CDU-Politikerin Diana Kinnert: Es "ist Bürgerpflicht", seine Werte geltend zu machen

Diana Kinnert ist jung, lesbisch, hat einen Migrationshintergrund und ist seit mehr als zehn Jahren CDU-Mitglied. Wie keine andere steht die junge Frau mit dem Baseball-Cap für ein Neudenken konservativer Positionen.