» (26.01.2018) Lutz van Dijk im Tagesspiegel: Homosexuelle NS-Opfer ehren

Obwohl Homosexuelle nicht ausdrücklich für die Vernichtung im Gas vorgesehen waren, kamen viele schon nach kurzer Zeit im Lager um. Im Gedenken werden sie häufig vernachlässigt. Ein Gastbeitrag.

26. Januar 2018

» evangelisch.de: Katholische Theologen uneins bei "Homo-Segnung"

Der Vorschlag, homosexuelle Paare in der katholischen Kirche zu segnen, sorgt für heftige Diskussionen. Die Meinungen von Theologen reichen von Ablehnung bis Zustimmung.

» derStandard.de: Farbe bekannt und gewonnen – Ellen DeGeneres wird 60

Hollywoods einflussreichste Lesbe feiert runden Geburtstag. Vor 21 Jahren manövrierte sich Ellen DeGeneres durch ihr Outing nur vorübergehend selbst ins Out

» SRF über Transmenschen in der Schweiz: Das Geschlecht der Seele

Transmenschen irritieren. Sie hinterfragen Rollenbilder: Sind wir der "Mann" oder die "Frau", für die wir uns halten?

25. Januar 2018

» frauenseiten.bremen: Zwangsheterosexualität und lesbische Schafe

Reflektionen einer jungen Lesbe

» Nina Queer auf Bild.de: Wie schwul sind Hetero-Kreuzfahrten?

Nina Queer geht gerne auf Kreuzfahrten doch wie schwul sind Kreuzfahrten für Heterosexuelle?

» Deutschlandfunk: Fluchtgrund Homosexualität

Ungarische Behörden haben einen Asylbewerber aus Nigeria abgewiesen, weil sein Asylgrund "Homosexualität" in einem psychologischen Gutachten als "nicht glaubwürdig" bewertet wurde. Jetzt soll der Europäische Gerichtshof entscheiden – und könnte auch das Verfahren für die Anerkennung homosexueller Flüchtlinge präzisieren.

» ZEITmagazin über Intersexualität: Hallo, ich bin die dritte Option

Maxi Bauermeister wurde mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren und zu einem Mädchen zwangsoperiert. Jetzt lebt er mit der Freiheit, beides zu sein, Mann und Frau.

» taz über Buch von Guillaume Paoli: Niemand ist hundertpro hetero

Guillaume Paoli vermengt in "Die lange Nacht der Metamorphose" Modewörter, um den weißen Mann zu erklären. So einfach ist es nicht.

» Refinery29 über eine Geschlechtsanpassung: "Meine Stimme & mein Gesicht sollen sich nicht verändern"

Welche Hürden Transmenschen bei der Geschlechteranpassung vom Staat in den Weg gestellt bekommen, erzählt sie im Interview mit Refinery29.

» Zeit Online über Elternschaft: Väter, Mütter, Kind

Wenn traditionelle Familienmodelle ins Wanken geraten, was genau sind dann noch Eltern? Es gibt biologische und soziale. Je mehr jedes Kind hat, desto besser.

» Krone: Wir wussten nicht, dass diese Stars bisexuell sind

Es gibt Prominente, die ganz offen mit ihrer Sexualität umgehen und von denen man weiß, ob sie hetero- oder homosexuell sind. Das Video zeigt Ihnen hingegen Stars, von denen Sie bestimmt nicht wussten, dass sie bisexuell sind.

» Deutschlandfunk Kultur: Wie könnte ein zeitgemäßer Konservatismus aussehen?

Was ist eigentlich konservativ, fragen zurzeit vermehrt Kolumnisten: Nicht zuletzt seit dem Revolutionsaufruf von CSU-Politiker Alexander Dobrindt. Dabei sei nicht so einfach zu erkennen, was genau Konservative bewahren wollen, meint der Publizist Christian Schüle.

24. Januar 2018

» Nollendorfblog: Nicole Höchst steht gegen Lebenswerk von Magnus Hirschfeld

Johannes Kram kommentiert: Die AfD-Fraktion hat sich offenbar bewusst dazu entschieden, eine leidenschaftliche Homohasserin in die Hirschfeld-Stiftung zu entsenden, deren Aufgabe es laut Satzung ist, der "gesellschaftlichen Diskriminierung homosexueller Männer und Frauen in Deutschland entgegenzuwirken."

» evangelisch.de über queere Freudlosigkeit: Jesus ist kommen

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude! Aber was wenn sich meine Freude eintrübt? Wenn sie unter dem Grau des Alltags zu verblassen droht? Ein alter Kirchenchoral kann helfen, die Freude an unserem Herrn immer wieder neu zu spüren. Eine Andacht.

» Kölner Stadt-Anzeiger über die Röschen-Sitzung: Zünftige Zoten beim Picknick am Po

Von Anfang an – und das ist 13 Jahre her – war die Röschen-Sitzung stets bissig und immer etwas schärfer als andere Karnevals-Veranstaltungen.

» Mallorca Magazin: Balearen-Regierung zeigt Video über Transsexualität

"Hier ein Kaffee für den Herrn." "... aber ich bin doch eine Frau". Die Balearen-Regierung drehte einen Clip über Transsexualität und erntet dafür Applaus im Internet.

» NWZonline: Das wird neu beim Christopher Street Day in Oldenburg

Flagge zeigen, für Akzeptanz kämpfen, Verbündete gewinnen: Das sind die Ziele des CSD Nordwest. Mit einem Aufruf wollen die Veranstalter noch mehr Gruppen auf die Straße bekommen nicht die einzige Änderung in diesem Jahr.

» Bluewin: Ultra-rechts und homophob? Sandgren löscht 2000 Tweets

Der US-Amerikaner Tennys Sandgren sorgt nicht nur auf dem Court für Furore. Auch auf Social Media legt sich der Wawrinka-Bezwinger ins Zeug. Nun sah er sich aber genötigt, zahllose Tweets mit fragwürdigem Hintergrund zu löschen.

» Südkurier: Owinger gründet Stammtisch für Homosexuelle

Einen Treff für Schwule und Lesben hat Michael Bode in seinem Heimatort Owingen ins Leben gerufen. Outing und Netzwerken sind das Thema.