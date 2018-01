Ausgewählter Artikel:

» (29.01.2018) Dance-Charts.de: Offset – Kritik für homophobe Lyrics

Migos-Mitglied Offset äußert sich homophob. Es ist nur eine Zeile in einem Song, doch sie sorgt für ordentlich Ärger. Migos-Mitglied Offset löst mit seinem Beitrag zu Boss Life von YFN Lucci erneut eine Kontroverse aus und erntet dafür harte Kritik auch von seinen Fans.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Januar 2018

» taz interviewt trans Autor iO Tillett Wright: "Ich war ein Rough-Ass-New-York-Kid"

Ein Gespräch mit iO Tillett Wright über queeren Aktivismus, die Vernachlässigung durch drogenabhängige Eltern und sein Buch Darling Days.

» derStandard.at über Theaterstück "Ein Körper für jetzt und heute": Gefangen im falschen Pulli

Erzählt wird von Elija, einem schwulen Mann, der von seinen Eltern für seine Veranlagung gehasst wird.

» Dance-Charts.de: Offset – Kritik für homophobe Lyrics

Migos-Mitglied Offset äußert sich homophob. Es ist nur eine Zeile in einem Song, doch sie sorgt für ordentlich Ärger. Migos-Mitglied Offset löst mit seinem Beitrag zu Boss Life von YFN Lucci erneut eine Kontroverse aus und erntet dafür harte Kritik auch von seinen Fans.

28. Januar 2018

» Deutschlandfunk Kultur: Mit dem Comicautor Ralf König durch Köln

Der Comiczeichner und autor Ralf König ist überzeugter Kölner. Seit vielen Jahren lebt der 57-Jährige in der Domstadt, wo auch einige seiner Comic-Helden zu Hause sind. Wir spazieren mit dem Erzähler auf den Spuren seiner Figuren durch die Stadt am Rhein.

» Nollendorfblog: Hat Dieter Wedel versucht, die Schwulen vor den Bus zu werfen?

Schwer vorstellbar, dass Wedel die Schilderungen seiner Erlebnisse mit schwulen Regisseuren als junger Schauspieler nicht im Bewusstsein der Vorwürfe vorbrachte, die die Schauspielerinnen gegen ihn erheben.

» Focus Online: War Putin Gast in Transen-Bar?

Eigentlich ging es nur um die Verlängerung des Mietvertrags. Dabei kam Pikantes ans Licht. Olivia Jones (48): Früher war in den Räumen meiner Bar das ,Rasputin. Eine berüchtigte Kneipe. Hier wurde ein Zimmer stundenweise an Transsexuelle und ihre Tagesabschnittspartner vermietet.

» Ruhr Nachrichten über Uwe Görke: Dieser Mann aus Schwerte lebt seit 27 Jahren mit HIV

Vor 30 Jahren sprach die Welt erstmals über die damals tödliche Seuche Aids, bei einem großen Kongress in London. Fast genau so lange lebt Uwe Görke-Gott aus Schwerte (53) mit dem Virus. Er glaubt zu wissen, warum er überlebte.

» Nau über Gay-Ski-Week in Arosa: "Homosexuelle feiern mit mehr Stil"

Während einer Woche ist Arosa GR fest in den Händen der Schwulen und Lesben. Die Gay-Ski-Week hat rund 600 Homosexuelle auf die Pisten gelockt.

» Tagesspiegel: Wir müssen auch homosexuelle NS-Opfer endlich ehren

Obwohl Homosexuelle nicht ausdrücklich für die Vernichtung im Gas vorgesehen waren, kamen viele im Lager um. Im Gedenken werden sie häufig vernachlässigt. Ein Gastbeitrag.

27. Januar 2018

» Süddeutsche.de: Männer aktuell, diemal: Casey

Er trägt Frauenkleider, schminkt sich wie eine Rokoko-Gestalt und stiehlt bei der Modewoche in Paris gerade allen die Schau. Unsere Autorin erfreut sich an der Magie, die es hat, wenn ein Mensch sich in sich selbst verliebt.

» Schweizer Illustrierte: Am Hetero-WEF in Davos

Jährlich versammelt sich die internationale Polit- und Wirtschaftselite in Davos. Auf der offiziellen WEF-Teilnehmerliste sucht man einflussreiche Homosexuelle vergeblich. Das ist ein Problem.

» Die Presse: Der heikle Beweis des Fluchtgrunds Homosexualität

Psychotests, Pornofilme und allzu intime Fragen sind verboten, um Verfolgung aufgrund sexueller Orientierung zu bekräftigen.

» Main-Post über Vortrag von CSU-MdB: Ehe für alle – eine "Sturzgeburt"?

Bei einem Vortrag im katholischen Pfarrheim in Estenfeld sprach sich Paul Lehrieder gegen die "Ehe für alle" und somit gegen die Entscheidung des Bundestages aus.

» Aichacher Zeitung über die Ehe für alle: Raus aus der Schublade

Im vergangenen Sommer verabschiedete der Deutsche Bundestag das Gesetz über die Ehe für alle, die im Oktober in Kraft trat. Somit dürfen auch gleichgeschlechtliche Paare in den Stand der Ehe treten. Rechtliche Benachteiligungen gegenüber heterosexuellen Paaren wurden somit beseitigt. In Aichach ließen sich gleichgeschlechtliche Paare bisher aber nicht klassisch trauen. In Aichach wurden bisher lediglich zwei bestehende Lebenspartnerschaften in eine Ehe umgewandelt. Die ersten waren Meike Ganschinietz und ihre Frau Julia Hitzschke-Ganschinietz. Das dauerte allerdings länger, als sie erwarteten.

26. Januar 2018

» Kornwestheimer Zeitung zu Homo-Segnungen: Protestanten schließen sich Widerstand an

Die evangelische Gemeinde Kornwestheim tritt für Trauung gleichgeschlechtlicher Paare ein.

» Heute.at: "Burschenschaft hetzt mit Nazi-Bild gegen Schwule"

Anlässlich des am Samstag stattfindenden Regenbogenballs bringen die Grünen einen weiteren Vorwurf gegen eine Burschenschaft vor.

» Südwest Presse: Wie die Nazis Homosexuelle verfolgten

Im Stadt­haus geht es um ein lange vernach­lässigtes Thema: die Verfolgung Homo­sexueller durch die Nazis

» NZZ interviewt Psychoanalytikerin: "Die männliche Sexualität ist ein unerschlossener Kontinent"

Die aktuelle Geschlechterdebatte sei zu sehr aufs Weibliche konzentriert. Das findet die Psychoanalytikerin Julia Kristeva.

» 20 Minuten über schwule Fußballer: Schweizer Film bringt das Tabuthema ins Kino

"Mario" zeigt die Geschichte von zwei verliebten Fussballer-Kollegen. Regisseur Marcel Gisler sagt, warum der neue Schweizer Streifen brandaktuell, aber nicht bahnbrechend ist.

» come-on.de über schwules Paar: Aus der Partnerschaft wird eine Ehe

Am Dienstag hatten Martin und Marcel Witscher im Standesamt ihren großen Tag zum dritten Mal. Denn nach Verpartnerung und kirchlicher Segnung im vergangenen Sommer ließen sie nun ihre Partnerschaft in eine Ehe umwandeln.