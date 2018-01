Ausgewählter Artikel:

» (30.01.2018) Saarbrücker Zeitung über Diskriminierung und Belästigung: Der Campus als Kampfzone

Als erste Hochschule Frankreichs hat die Uni Lothringen das Ausmaß sexueller Belästigungen bei Studenten untersucht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Januar 2018

» Saarbrücker Zeitung über Diskriminierung und Belästigung: Der Campus als Kampfzone

Als erste Hochschule Frankreichs hat die Uni Lothringen das Ausmaß sexueller Belästigungen bei Studenten untersucht.

» RTL Next: Aus Papa wurde plötzlich Nina

Jane und Nina beweisen wie stark eine Liebe sein kann – egal was kommt. Die zweifache Mama Jane bleibt bei ihrem Mann, obwohl der sich immer weiter in eine Frau verwandelte.

» Zeit Online über "The Assassination of Gianni Versace": Hedonismus und Homophobie

Vor 20 Jahren wurde der Modedesigner Gianni Versace erschossen. Eine neue TV-Serie spürt nach, wie sein Mörder ihn getroffen haben könnte. Die Familie Versace ist empört.

» swissinfo.ch über eine Dragqueen: Trotz Schminke keine Maske

People of Switzerland – der Videoblog über Menschen aus allen Städten, Dörfern und Tälern der Schweiz.

» Neue Westfälische: Bielefelds Sozialdezernent hat seinen Lebenspartner geheiratet

Ingo Nürnberger hat auf Facebook seine Eheschließung bekannt gegeben

» Refinery29 über Miroslawa Duma: Nach dem Shit Storm kam die öffentliche Entschuldigung. Aber reicht das?

Gründerin und Streetstyle-Ikone Miroslawa Duma wird erneut Rassismus vorgeworfen. Reicht da noch eine Entschuldigung?

29. Januar 2018

» Mittelbayerische interviewt Michael Adam: Die Politik macht einsam

Jung, schwul und Sozi: Der frühere Landrat Michael Adam aus dem Bayerwald war eine Sensation – dann kam die Sex-Affäre.

» der Freitag über schwule Literatur: Lob des Klos

Kann Literatur schwul sein, und bedeutet das was? Über Garth Greenwells "Was zu dir gehört"

» Goal über den schwulen Ex-England-Star Justin Fashanu: Der Mutigste von allen?

Er träumt von der großen Karriere, doch als er den Mut aufbringt, sich zu outen, erlebt Justin Fushanu die Hölle auf Erden – und begeht Selbstmord.

» Bild.de über schwulen Bezirkschef Falko Droßmann und Ehemann Denny: "Wir wünschen uns ein Kind"

800 Gäste feierten beim Hamburger Presseball im Atlantic. Die schönste Nachricht hatte Falko Droßmann (SPD) parat.

» Berliner Zeitung interviewt crossdressenden Schriftsteller Christian Seidel: "Wir sollten über männliche Sexualität sprechen"

Christiane gibt es noch. Alles, was es braucht, um sie auftreten zu lassen, liegt in einem geräumigen Schrank im Schlafzimmer. Kleider und Röcke, eine Lederhandtasche, eine dunkelblonde Perücke mit langem Haar und die Brüste. "Fassen Sie ruhig an", sagt Christian Seidel. Kühl und schwer liegen die Silikonbusen in der Hand, drückt man vorsichtig in die künstliche Haut, bewegt sich auch die Brustwarze mit dem großen dunklen Hof ein bisschen. Fast wie in echt.

» Schwäbisches Tagblatt: Tübinger Stiftskirchengemeinde bekennt sich zur Homoehe

Die evangelische Gemeinde der Stiftskirche schließt sich als erste in Tübingen der Initiative Regenbogen an.

» taz: Ein genderneutraler König

Die Faschingszeit steht vor der Tür. Manchmal kollidieren dabei kindliche Verkleidungswünsche mit den Vorstellungen der Eltern.

» taz interviewt trans Autor iO Tillett Wright: "Ich war ein Rough-Ass-New-York-Kid"

Ein Gespräch mit iO Tillett Wright über queeren Aktivismus, die Vernachlässigung durch drogenabhängige Eltern und sein Buch Darling Days.

» derStandard.at über Theaterstück "Ein Körper für jetzt und heute": Gefangen im falschen Pulli

Erzählt wird von Elija, einem schwulen Mann, der von seinen Eltern für seine Veranlagung gehasst wird.

» Dance-Charts.de: Offset – Kritik für homophobe Lyrics

Migos-Mitglied Offset äußert sich homophob. Es ist nur eine Zeile in einem Song, doch sie sorgt für ordentlich Ärger. Migos-Mitglied Offset löst mit seinem Beitrag zu Boss Life von YFN Lucci erneut eine Kontroverse aus und erntet dafür harte Kritik auch von seinen Fans.

28. Januar 2018

» Deutschlandfunk Kultur: Mit dem Comicautor Ralf König durch Köln

Der Comiczeichner und autor Ralf König ist überzeugter Kölner. Seit vielen Jahren lebt der 57-Jährige in der Domstadt, wo auch einige seiner Comic-Helden zu Hause sind. Wir spazieren mit dem Erzähler auf den Spuren seiner Figuren durch die Stadt am Rhein.

» Nollendorfblog: Hat Dieter Wedel versucht, die Schwulen vor den Bus zu werfen?

Schwer vorstellbar, dass Wedel die Schilderungen seiner Erlebnisse mit schwulen Regisseuren als junger Schauspieler nicht im Bewusstsein der Vorwürfe vorbrachte, die die Schauspielerinnen gegen ihn erheben.

» Focus Online: War Putin Gast in Transen-Bar?

Eigentlich ging es nur um die Verlängerung des Mietvertrags. Dabei kam Pikantes ans Licht. Olivia Jones (48): Früher war in den Räumen meiner Bar das ,Rasputin. Eine berüchtigte Kneipe. Hier wurde ein Zimmer stundenweise an Transsexuelle und ihre Tagesabschnittspartner vermietet.

» Ruhr Nachrichten über Uwe Görke: Dieser Mann aus Schwerte lebt seit 27 Jahren mit HIV

Vor 30 Jahren sprach die Welt erstmals über die damals tödliche Seuche Aids, bei einem großen Kongress in London. Fast genau so lange lebt Uwe Görke-Gott aus Schwerte (53) mit dem Virus. Er glaubt zu wissen, warum er überlebte.