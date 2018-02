Ausgewählter Artikel:

» (01.02.2018) FAZ über LGBTQ-Fastnacht: Kommt, lasst uns rosa sein! (kostenpflichtig)

Die Rosa Cloudchen-Sitzung wendet sich explizit an Schwule, Lesben und tolerante Heteros. Aber auch die haben natürlich einen Elferrat und feiern Fastnacht vor allem mit Tanz, Gesang und derben Witzen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Februar 2018

» Express über die weibliche Jungfrau 1938: Warum dieses Bild in die Geschichte des Kölner Karnevals einging

Für die einen ist es eine Sensation, für die anderen ein Umsturz. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kölner Karnevals soll den kölschen Jecken eine Frau in der Rolle der Jungfrau im Dreigestirn präsentiert werden. In dieser Frage muss sich der Festausschuss am 1. Februar 1938 den Forderungen der Nazis ...

» Nina Queer auf Bild.de: So vermeidet ihr Gestank im Intimbereich!

Nina Queer schreibt wöchentlich für BILD.de. In dieser Woche behandelt ihre Kolumne stinkende Genitalien.

» FAZ empört sich: Wie der Bundestag im Fall der Ehe für alle versagt hat (kostenpflichtig)

Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare war ein krasser Fall parlamentarischen Versagens. Eigentlich hätte es um das Kind und sein Wohl gehen müssen. Ein Gastbeitrag.

» TAG24: Diese sächsische Stadt hat jetzt einen schwul-lesbischen Radiosender

LULU.FM hat ein neues Sendegebiet! Am Mittwoch feierte es seinen Sendestart in Sachsen.

» ze.tt: Warum wir aufhören müssen, Bisexuelle zu stigmatisieren

Wir fordern Rechte für LGTBQ, aber haben doch eine Gruppe vergessen: Bisexuelle Menschen fühlen sich nicht ernst genommen.

» Zeit Online: Wie es wirklich ist: ... ein schwuler Schiedsrichter zu sein

"Homosexualität wird im Fußball eigentlich totgeschwiegen. Und so war es zunächst auch bei mir."

31. Januar 2018

» fudder-Interview zu Intersexualität: "Wir müssen verstehen, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt"

Die Dokumentation "Intersexion" wird am Freitag in der Uni Freiburg gezeigt. Zu Gast ist Lucie Veith vom Bundesverband Intersexuelle Menschen. Fudder hat mit ihr gesprochen.

» evangelisch.de über Beziehung und Familie: Gemeinschaft der Verschiedenen

Menschen unterschiedlicher Kulturen begegnen sich, verlieben sich, leben in einem Land. Wie kann Gemeinschaft der Verschiedenen gelingen? Wolfgang Schürger hat sich diese Frage ganz existenziell gestellt.

» Kurier: Mutter kontaktiert Bar für Homosexuelle nach Coming-Out des Sohnes

Eine US-amerikanische Barkeeperin berichtet auf Facebook von einem ungewöhnlichen Anruf, den sie vergangene Woche an ihrem Arbeitsplatz entgegennahm.

» Ostbelgien Direkt: Bekannter VTM-Journalist ist jetzt eine Journalistin

Der Journalist Boudewijn Van Spilbeeck vom flämischen Privat-TV-Sender VTM geht fortan als Frau durchs Leben. Aus Boudewijn ist Bo geworden.

» Deutschlandfunk über Gender-Marketing für Kinder: Getrennte Spielwelten

Glitzerpuppen für Mädchen, Baukästen für Jungen – die Spielwaren-Industrie hält für beide Seiten streng getrennte Produkte bereit. Genderforscher und Feministinnen beklagen dieses aggressive Gender-Marketing. Inwieweit prägt unterschiedliches Spielzeug die Entwicklung der Kinder wirklich?

» Tagesspiegel über Club Transmediale 2018: Grenzen sprengen

Party gegen das Gepolter von rechts: Das Festival Club Transmediale feiert Vielfalt und Offenheit in unruhigen Zeiten. Und das an mehr Berliner Orten denn je.

» Welt über 70 Jahre Kinsey-Report: "Es gibt nur drei sexuelle Abnormitäten"

Vor 70 Jahren veröffentlichte Alfred Kinsey seinen ersten Sex-Report. In einem Land, in dem Homosexualität und Oralsex vielerorts verboten war, empörte er viele. Andere feiern ihn bis heute.

» RTF.1: Gleichgeschlechtliche Ehepaare öffentlich segnen?

Die Stiftskirche Tübingen ist jetzt als erste Gemeinde in Tübingen der "Initiative Regenbogen" beigetreten.

30. Januar 2018

» Sächsische Zeitung: Früher Farc-Rebell, heute Transfrau

Zwei Jahrzehnte gehört Javier zu Lateinamerikas ältester Guerilla-Organisation Farc – und unterdrückt die ganze Zeit seinen Wunsch, eine transsexuelle Frau zu sein.

» Spiegel Online: Warum machten Sie als jüdischer, schwuler Mann bei den Neonazis mit, Herr Wilshaw? (kostenpflichtig)

Kevin Wilshaw war 40 Jahre lang in der britischen Neonazi-Bewegung aktiv – obwohl er jüdischer Abstammung und schwul ist. Wie kam er dazu?

» Westdeutsche Zeitung: Wenn Homosexuelle alt werden

In Wuppertal setzt sich die Gruppe Immer dabei für ältere Schwule ein. Auch die Stadt ist involviert.

» Aargauer Zeitung spricht mit Schauspieler Max Hubacher über Homophobie im Fußball: "Ich pflegte diese Machokultur mit"

Der Film "Mario" sorgt an den Solothurner Filmtagen für Gesprächsstoff. Hauptdarsteller Max Hubacher erklärt, warum sich Fussballer vor homosexuellen Mitspielern fürchten.

» Saarbrücker Zeitung über Diskriminierung und Belästigung: Der Campus als Kampfzone

Als erste Hochschule Frankreichs hat die Uni Lothringen das Ausmaß sexueller Belästigungen bei Studenten untersucht.