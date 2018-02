Ausgewählter Artikel:

» (03.02.2018) Lübecker Nachrichten: Juso scheitert am Blutspende-Verbot für Schwule

Homosexuelle Männer dürfen kein Blut spenden. Ausnahmen werden nur für Männer gemacht, die zuvor ein Jahr lang keinen Sex hatten. Für die Jusos im Kreis Herzogtum Lauenburg eine nicht hinnehmbare Diskriminierung. Der DRK-Blutspendedienst Nord verteidigt sein Verfahren.

03. Februar 2018

» Schweizer Illustrierte: Die zehn nervigsten Fragen von Heteros

Das Leben als Exot ist nicht einfach. Obwohl es schön ist, wenn sich jemand die Mühe gibt, Schwule zu verstehen, habe ich die folgenden zehn Fragen doch einmal zu viel gehört.

» SR.de: Müller-Kittnau gibt LSVD-Vorsitz ab

Wenn es um die Rechte und um die Akzeptanz von Schwulen und Lesben im Saarland geht, dann hat in den letzten Jahrzehnten ein Mann immer ganz vorne in der ersten Reihe gekämpft: Hasso Müller-Kittnau. Seit über 40 Jahren Aktivist und seit 18 Jahren Sprecher des LSVD – aber nur noch bis Sonntag. Bei der Mitgliederversammlung am Wochenende tritt er nicht zur Wiederwahl an.

» Die Presse: Burgtheater-Mitarbeiter klagen über Angst und Homophobie

In einem Offenen Brief berichten rund 60 Beschäftigte über eine Atmosphäre voller Demütigung und Verunsicherung unter dem einstigen Theaterdirektor Matthias Hartmann. Letzterer rechtfertigt sich.

» Mallorca Zeitung: Palma de Mallorca bewirbt sich für Schwulenchor-Festival

Stelldichein für bis zu 4.000 Sänger: Die Stadt will 2022 das Festival "Various Voices" austragen. Dieses Jahr gastiert es in München

» RP Online aus Krefeld: Erster "Stolperstein" für Homosexuellen

Die Nationalsozialisten haben auch Homosexuelle verfolgt und ermordet – erstmals wurde jetzt in Krefeld ein Opfer geehrt.

» jetzt: Lesbische Mädchen, fragt man euch, wer "der Mann" in der Beziehung ist?

Viele glauben, dass es auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen traditionelle Rollen geben muss.Wie reagieren lesbische Paare auf die Frage, wer der Mann in ihrer Beziehung ist?

02. Februar 2018

» Bravo über "Love, Simon": 5 Gründe, warum Du den Film unbedingt sehen musst

Im Sommer 2018 startet eine ganz besondere Liebesgeschichte in den Kinos. Warum besonders? Sie ist anders, berührend, witzig,

» SRF interviewt Lesbenorganisation Schweiz: "Wir fordern Akzeptanz, nicht Toleranz!"

Transgender, pansexuell, intersexuell, genderfluid, u.v.a. Warum tut sich unsere Gesellschaft so schwer damit?

» Welt: Als ein Bundesminister "Strichjungen" verhörte

Neues zum Fall Kießling: Notizen von Jörg Schönbohm, 1983 Adjutant von Verteidigungsminister Wörner, werfen neues Licht auf die Affäre um den wegen angeblicher Homosexualität abgesetzten General.

» ZDF: Transfrau und Muslima – Das dritte Geschlecht im Islam

Junge oder Mädchen? Bislang gab es im Geburtenregister diese beiden Einträge in Zukunft soll ein drittes Geschlecht dazukommen. Was ist weiblich und was männlich?

» taz über eine schwarze und queere Biografie: Leben als Überleben

Sie hat Black Lives Matter mitbegründet: In ihrer Autobiografie erzählt Patrisse Khan-Cullors ihre persönliche Vorgeschichte.

» der Freitag über AfD-U-Boot in Hirschfeld-Stiftung: Resilienz und Gegendruck

Die Rechtspopulisten senden mit Nicole Höchst eine Hardlinerin in den Beirat der Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Sie dürfte auf einigen Widerstand stoßen

» ZEIT Campus interviewt Volkmar Sigusch: "Es gibt so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt"

Nie waren wir sexuell so frei wie heute. Aber sind wir auch glücklich? Ein Gespräch mit Volkmar Sigusch, Sexualmediziner

» Sächsische Zeitung: Neuer Treff für Homosexuelle

Der Verein CSD Pirna eröffnet ein Begegnungszentrum auf der Langen Straße. Es erfüllt gleich mehrere Funktionen.

01. Februar 2018

» FAZ über LGBTQ-Fastnacht: Kommt, lasst uns rosa sein! (kostenpflichtig)

Die Rosa Cloudchen-Sitzung wendet sich explizit an Schwule, Lesben und tolerante Heteros. Aber auch die haben natürlich einen Elferrat und feiern Fastnacht vor allem mit Tanz, Gesang und derben Witzen.

» Express über die weibliche Jungfrau 1938: Warum dieses Bild in die Geschichte des Kölner Karnevals einging

Für die einen ist es eine Sensation, für die anderen ein Umsturz. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kölner Karnevals soll den kölschen Jecken eine Frau in der Rolle der Jungfrau im Dreigestirn präsentiert werden. In dieser Frage muss sich der Festausschuss am 1. Februar 1938 den Forderungen der Nazis ...

» Nina Queer auf Bild.de: So vermeidet ihr Gestank im Intimbereich!

Nina Queer schreibt wöchentlich für BILD.de. In dieser Woche behandelt ihre Kolumne stinkende Genitalien.

» FAZ empört sich: Wie der Bundestag im Fall der Ehe für alle versagt hat (kostenpflichtig)

Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare war ein krasser Fall parlamentarischen Versagens. Eigentlich hätte es um das Kind und sein Wohl gehen müssen. Ein Gastbeitrag.

» TAG24: Diese sächsische Stadt hat jetzt einen schwul-lesbischen Radiosender

LULU.FM hat ein neues Sendegebiet! Am Mittwoch feierte es seinen Sendestart in Sachsen.