Ausgewählter Artikel:

» (04.02.2018) TAG24 über die Leipzig Bären: Diese Männer mögen's haarig

Ein aalglatter Spargeltarzan ist nichts für Euch? Dann findet ihr bei den Leipzig Bären vielleicht die Liebe Eures Lebens.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Februar 2018

» Tagesspiegel: Das geheime Leben der Lesben im Iran

Im Iran steht gleichgeschlechtlicher Sex unter schwerer Strafe. Junge Lesben finden sich dennoch dank des Internets – und trotz der großen Gefahr, die ihnen droht.

» The Vegan Rainbow Project: Als der CSD Freiburg vegan wurde

Wie kam es zu der Entscheidung im Jahr 2015 den ersten veganen CSD zu veranstalten?

» Monopol Magazin: Erstmals Transfrau für Künstlerinnen-Preis nominiert

Mit dem Marianne Werefkin-Preis werden seit 1990 ausschließlich Künstlerinnen geehrt. Jetzt war mit der Malerin Roey Victoria Heifetz die erste transsexuelle Frau nominiert

» Antenne Düsseldorf: Die KG Regenbogen gewinnt den Närrischen Ohrwurm 2018

Dieser Karnevals-Hit ist wirklich ein Ohrwurm genauer gesagt der Närrische Ohrwurm 2018

» TAG24 über die Leipzig Bären: Diese Männer mögen's haarig

Ein aalglatter Spargeltarzan ist nichts für Euch? Dann findet ihr bei den Leipzig Bären vielleicht die Liebe Eures Lebens.

» TAG24: Melina Sophie lässt Bombe platzen! Das ist ihr "Girlfriend"

Ihre Freundin zaubert Melina Sophie ein Lächeln auf die Lippen. Gemeinsam können sie viel lachen. Wie die Schönheit heißt, verrät die 22-Jährige bisher nicht.

» Aargauer Zeitung: Romy Haag kann mit 70 schneller verzeihen

Das Alter bietet nach Einschätzung der Entertainerin Romy Haag auch Vorteile. Sie verspüre so etwas wie Altersmilde. "Ich verzeihe schneller. Als junger Mensch habe ich versucht, meine Männer zu ändern."

» Jungle World über das Schwule Museum*: Aufpolierte Macht

Eine Kritik der unter dem Banner des "Intersektionalismus" beschworenen Feindbilder gegen Schwule

» Süddeutsche.de über Reproduktionsmedizin: Familienplanung ohne Grenzen

In England werden bald Babys mit drei Eltern zur Welt kommen. Und längst sind andere Konstellation denkbar. Hoffentlich lernt die Menschheit, die neuen Möglichkeiten vorsichtig zu nutzen.

» taz über die Ehe für alle in Costa Rica: Konservative Mobilmachung

Die Ehe für alle ist das wichtigste Wahlkampfhema in Costa Rica. Grund dafür ist ein Urteil des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofes.

» Volksfreund über den Rosa Karneval: Eine rosa-magische Hommage an das Harry-Potter-Zauberreich mitten in Trier

100 bunt kostümierte Zauberwesen – nennen wir sie in der Mugglewelt der Einfachheit halber Zuschauer – haben am Wochenende eine wilde, fröhliche und weltoffen-tolerante Fahrt mit dem Gaywarts-Express der Rosa Karnevalisten in Trier gemacht. Der Volksfreund war bei der wohl größten Kappensitzung in der Region dabei, die seit nunmehr 18 Jahren von der schwul-lesbischen Schmit-Z-Family auf die Beine gestellt wird

03. Februar 2018

» Lübecker Nachrichten: Juso scheitert am Blutspende-Verbot für Schwule

Homosexuelle Männer dürfen kein Blut spenden. Ausnahmen werden nur für Männer gemacht, die zuvor ein Jahr lang keinen Sex hatten. Für die Jusos im Kreis Herzogtum Lauenburg eine nicht hinnehmbare Diskriminierung. Der DRK-Blutspendedienst Nord verteidigt sein Verfahren.

» Schweizer Illustrierte: Die zehn nervigsten Fragen von Heteros

Das Leben als Exot ist nicht einfach. Obwohl es schön ist, wenn sich jemand die Mühe gibt, Schwule zu verstehen, habe ich die folgenden zehn Fragen doch einmal zu viel gehört.

» SR.de: Müller-Kittnau gibt LSVD-Vorsitz ab

Wenn es um die Rechte und um die Akzeptanz von Schwulen und Lesben im Saarland geht, dann hat in den letzten Jahrzehnten ein Mann immer ganz vorne in der ersten Reihe gekämpft: Hasso Müller-Kittnau. Seit über 40 Jahren Aktivist und seit 18 Jahren Sprecher des LSVD – aber nur noch bis Sonntag. Bei der Mitgliederversammlung am Wochenende tritt er nicht zur Wiederwahl an.

» Die Presse: Burgtheater-Mitarbeiter klagen über Angst und Homophobie

In einem Offenen Brief berichten rund 60 Beschäftigte über eine Atmosphäre voller Demütigung und Verunsicherung unter dem einstigen Theaterdirektor Matthias Hartmann. Letzterer rechtfertigt sich.

» Mallorca Zeitung: Palma de Mallorca bewirbt sich für Schwulenchor-Festival

Stelldichein für bis zu 4.000 Sänger: Die Stadt will 2022 das Festival "Various Voices" austragen. Dieses Jahr gastiert es in München

» RP Online aus Krefeld: Erster "Stolperstein" für Homosexuellen

Die Nationalsozialisten haben auch Homosexuelle verfolgt und ermordet – erstmals wurde jetzt in Krefeld ein Opfer geehrt.

» jetzt: Lesbische Mädchen, fragt man euch, wer "der Mann" in der Beziehung ist?

Viele glauben, dass es auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen traditionelle Rollen geben muss.Wie reagieren lesbische Paare auf die Frage, wer der Mann in ihrer Beziehung ist?

02. Februar 2018

» Bravo über "Love, Simon": 5 Gründe, warum Du den Film unbedingt sehen musst

Im Sommer 2018 startet eine ganz besondere Liebesgeschichte in den Kinos. Warum besonders? Sie ist anders, berührend, witzig,

» SRF interviewt Lesbenorganisation Schweiz: "Wir fordern Akzeptanz, nicht Toleranz!"

Transgender, pansexuell, intersexuell, genderfluid, u.v.a. Warum tut sich unsere Gesellschaft so schwer damit?