» (07.02.2018) Basler Zeitung: Muss der Körper zur Seele passen?

"Nicht-binär" oder "gender-queer": Steckt man sich mit den neuen Geschlechtsidentitäten nicht selbst in eine Schublade?

07. Februar 2018

» taz über Fundamentalismus in Rumänien: Homophobe sprengen Filmvorführung

Rechte Störer haben eine Filmvorführung in Bukarest unterbrochen. Der französische Streifen über Aids wurde als Homo-Propaganda verunglimpft.

» Express: USA feiert kölsche Transsexuelle als neue Lady Gaga

Von Tim zu Kim – und jetzt zum Weltstar!

» Sächsische Zeitung über lesbisches Paar mit Kinderwunsch: Warten auf den Regenbogen

Monique und Mandy hilft die Ehe für alle nicht viel schon gar nicht beim Kinderwunsch.

06. Februar 2018

» Express über Brust-OP für trans Frau Raphaela: Endlich habe ich ein richtiges Dekolleté

Sie ist groß, blond, schön ein echter Hingucker. Keiner, der die selbstständige Marketing und PR-Managerin Raphaela Salentin (23) sieht, kommt auf die Idee, dass sie nicht als Frau zur Welt kam.

» Sumikai über Japan: Gesundheitsministerium warnt vor Abweisung von Gästen des LGBT-Spektrums

Hotels und traditionelle japanische Ryokan wurden in einer Regierungsdirektive davor gewarnt, die Aufnahme von gleichgeschlechtlichen Paaren und anderen Personen des LGBT-Spektrums zu verweigern. Die Anweisung verbietet Diskriminierung explizit, um das bestehende Gesetz zu bestärken.

» St.Galler Tagblatt: Ärzte, schwule Aktivisten und unkonventionelle Beamte kämpfen gegen Aids

Aids in der Schweiz: Ein neues Buch erinnert daran, wie die Krankheit in unser Land gekommen ist und wie sie bekämpft wurde. Eine wichtige Rolle spielten die bekannten Anti-Aids-Kampagnen.

» Tagesspiegel: Berlin bekommt queeres Jugendzentrum

In Berlin soll bis Mitte des Jahres ein neues Jugendzentrum für junge Homo-, Bi- und Transsexuelle eingerichtet werden, das ihnen als "Schutzraum" dienen soll. Das hat der Senat beschlossen.

» FAZ über Homosexualität in der Türkei: Wäre ich nicht in Istanbul, ich würde dich küssen (kostenpflichtig)

Das Leben in Istanbul hat sich schleichend verändert auch für Homosexuelle. Wie ist es, als Lesbe in einer Stadt voller Restriktionen zu leben?

» derStandard.de: Indiens homophobes Kolonialerbe

Als Modell für den Paragrafen, der Homosexualität für illegal erklärt, diente ein britisches Gesetz aus dem 16. Jahrhundert. Der Paragraf könnte nun fallen

» genderequalitymedia.org: Unser offener Brief an die Konrad-Adenauer-Stiftung

Drei Tage ist es her, da ging die Nachricht durch die Medien dass die Konrad-Adenauer-Stiftung eine Veranstaltung namens "Gender – Instrument der Umerziehung?" veranstaltet. Eine Veranstaltung, geleitet von Personen die Homosexualität als Krankheit deklarieren und ernsthaft glauben es gibt Menschen die anderen ihre "kranke" Sexualität aufzwingen wollen. Oh, the irony. Drei Tage sind vergangen liebe Konrad-Adenauer-Stiftung, die wollten wir euch geben, damit ihr angemessen reagieren könnt. S.a.: Konrad-Adenauer-Stiftung lädt zur Anti-Gender-Tagung (31.01.2018)

» evangelisch.de interviewt katholischen Pfarrer, der Homosexuelle segnet: "Ich finde, dieses Anliegen kann man nicht ignorieren"

Der römisch-katholische Priester Siegfried Modenbach hat innerhalb von zehn Jahren zwei homosexuelle Paare gesegnet – obwohl das nach Theologie und Kirchenrecht nicht vorgesehen ist. "Ich weiß, dass Homosexuelle in der katholischen Kirche keine Heimat finden", erklärt Modenbach.

» katholisch.de über Segnungen homosexueller Paare: Ein erster, kleiner Schritt

Matthias Drobinski über die Segung homosexueller Paare

05. Februar 2018

» Husumer Nachrichten: Im falschen Geschlecht geboren

Im Amt Mittleres Nordfriesland sind zum Thema Transidentität Werke der Hamburger Fotografin Kathrin Stahl zu sehen.

» bento: Ich erlebe Sexismus aus zwei Perspektiven – als Frau und als Mann

Wenn Lex Marmor Bomberjacke und Hoodie trägt, haben Frauen Angst. Mit Kleid und Ohrringen dagegen wird sie angebaggert. Hier schreibt Lex über den Geschlechterkrieg im Alltag.

» RP Online über Sitzung der KG Regenbogen: Mary Roos singt vor Seemännern und Piraten

Wer da nicht mitmachte, mittanzte und einen ausgelassenen Abend feierte, den konnte man leicht für humorlos halten. Denn was die KG Regenbogen bei ihrer Sitzungsparty im Stahlwerk vor 1200 Gästen auf die Bühne brachte, war musikalische Stimmung pur. Und die schwappte vom ersten Ton an auf das extrem feierwütige Publikum über. Die Party der schwul-lesbischen Karnevalsgesellschaft – diesmal unter dem Motto 'Traumschiff, Tunten, Takelage' – wurde ihrem guten Ruf also wieder gerecht.

» NZZ über homophoben Präsidentschaftskandidaten: Brasiliens rassistischer Saubermann

Homophob, frauenfeindlich und ein Freund der Militärjunta: Jair Bolsonaro will nächster Präsident Brasiliens werden und in seinem Land aufräumen.

» Noizz: Transgender, Transvestit, Transsexuell? Wir erklären dir, was was bedeutet!

Endlich keine Missverständnisse mehr.

04. Februar 2018

» Tagesspiegel: Das geheime Leben der Lesben im Iran

Im Iran steht gleichgeschlechtlicher Sex unter schwerer Strafe. Junge Lesben finden sich dennoch dank des Internets – und trotz der großen Gefahr, die ihnen droht.

» The Vegan Rainbow Project: Als der CSD Freiburg vegan wurde

Wie kam es zu der Entscheidung im Jahr 2015 den ersten veganen CSD zu veranstalten?