Ausgewählter Artikel:

» (08.02.2018) Kurier über Irlands Premier Leo Varadkar: Jung, schwul, konservativ

Premier Varadkar besucht heute als Gast von Sebastian Kurz den Opernball – ein Porträt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Februar 2018

» mädchen.de: Immer mehr Jugendliche sind Transgenders

Eine Studie in den USA hat jetzt gezeigt, dass immer mehr Jugendliche sich als Transgender outen oder sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen.

» RP Online über "Schwanensee" in Remscheid: Liebesgeschichte eines schwulen Schwans

Die eigenwillige, mutige und brillante Interpretation des klassischen Ballett-Stoffs 'Schwanensee' von der Dance Factory Johannesburg riss die 400 Zuschauer im Teo Otto Theater zu Begeisterungsstürmen hin.

» Jungle World über die Homophobie der FPÖ: Straches stramme Mädel

Antisemitismus, Antifeminismus und Homophobie sind im Weltbild der FPÖ untrennbar miteinander verbunden. Propagiert wird der Kampf gegen den »Gender-Wahn« auch von »nationalist girls«.

» Deutschlandfunk über das Projekt "Schule ohne Homophobie": "Klassische Rollenbilder aufbrechen"

Seit genau zehn Jahren ist das Projekt "Schule der Vielfalt" gegen Homophobie aktiv. Dabei geht es darum, dass Schüler ihre Sexualität angstfrei leben können – deswegen werden auch Themen wie Coming-Out und Homosexualität aktiv im Unterricht thematisiert.

» Focus über Hans Scholl und die Weiße Rose: Seine Homosexualität brachte ihn vor Gericht

Vor 75 Jahren wurden der Münchner Student Hans Scholl und seine Schwester Sophie als Mitglieder der ´Weißen Rose´ hingerichtet. In einer neuen Biografie hebt der Historiker Robert M. Zoske hervor, welche Rolle Homosexualität und Glaube für Scholl spielten.

» Kurier über Irlands Premier Leo Varadkar: Jung, schwul, konservativ

Premier Varadkar besucht heute als Gast von Sebastian Kurz den Opernball – ein Porträt.

07. Februar 2018

» Nina Queer auf Bild.de: "SO bin ich wirklich!

Nina Queer schreibt in ihrer Kolumne emotional über die Person, die sie wirklich ist.

» WDR360: Jung und Transgender – Die wichtigsten Fragen an Noah

Noah ist 17 und transsexuell – das heißt: Noah fühlte sich schon immer als Mann und möchte nun auch seinen Körper daran anpassen. Wir begleiten ihn in die Schule, sind bei der Hormontherapie beim Arzt und beim Abendessen mit seiner Familie dabei . Wie gehen Noahs Mitmenschen und vor allem er selbst mit dieser Situation um?

» Kleine Zeitung: Guido Maria Kretschmer freut sich auf Hochzeit

Kretschmer und der zehn Jahre ältere Mutters ließen bereits 2012 ihre Lebenspartnerschaft eintragen.

» evangelisch.de: Bi – Teil der guten Schöpfung

Bi*sexuelle verlieben sich nicht in das Geschlecht, sondern in die Person an sich. Der starken Ausgrenzungserfahrung von Bi*sexuellen steht ein besonderes aktivistisches und theologisches Potenzial entgegen.

» Deutsche Welle über Flüchtling aus Tadschikistan: "Stoppt die Diskriminierung von LGBT!"

Ein junger Mann aus Tadschikistan erlebt Anfeindungen und körperliche Gewalt aufgrund seiner Homosexualität – er flieht nach Deutschland. Er nennt sein Land eine "Hölle für die LGBT-Gemeinde" und ruft die Regierung zu mehr Gerechtigkeit auf.

» 90minuten.at: "Kein Wort wird verloren, dass tausende Fans homophobe Sprechchöre anstimmten"

Die Interessensgemeinschaft "Fußballfans gegen Homophobie" kritisiert ORF und Vereinsverantwortliche, dass Homophobie und entsprechende, lautstarke Sprechchöre sowie Transparente nicht thematisiert werden.

» Märkische Allgemeine über syrischen Flüchtling: "Coming-Out in der Unterkunft? Niemals!"

Ein 28-jähriger Syrer flüchtete vor vier Jahren nach Deutschland jetzt lebt er in Potsdam. Dass er schwul ist, wissen noch nicht einmal seine Eltern.

» Stuttgarter Nachrichten: Pfarrer kämpfen für gleichgeschlechtliche Trauungen

Auch im Kreis Ludwigsburg wächst der Widerstand in den evangelischen Gemeinden: Sie wollen entgegen dem Beschluss der Synode schwule und lesbische Paare trauen. Einige kündigen kirchlichen Ungehorsam an.

» taz über Fundamentalismus in Rumänien: Homophobe sprengen Filmvorführung

Rechte Störer haben eine Filmvorführung in Bukarest unterbrochen. Der französische Streifen über Aids wurde als Homo-Propaganda verunglimpft. s.a.: Kroatien: Bei Kinderkarneval symbolisch Buch zu Regenbogenfamilien verbrannt – Filmvorführung in Bukarest gestört (04.02.2018)

» Express: USA feiert kölsche Transsexuelle als neue Lady Gaga

Von Tim zu Kim – und jetzt zum Weltstar!

» Sächsische Zeitung über lesbisches Paar mit Kinderwunsch: Warten auf den Regenbogen

Monique und Mandy hilft die Ehe für alle nicht viel schon gar nicht beim Kinderwunsch.

» Basler Zeitung: Muss der Körper zur Seele passen?

"Nicht-binär" oder "gender-queer": Steckt man sich mit den neuen Geschlechtsidentitäten nicht selbst in eine Schublade?

06. Februar 2018

» Express über Brust-OP für trans Frau Raphaela: Endlich habe ich ein richtiges Dekolleté

Sie ist groß, blond, schön ein echter Hingucker. Keiner, der die selbstständige Marketing und PR-Managerin Raphaela Salentin (23) sieht, kommt auf die Idee, dass sie nicht als Frau zur Welt kam.

» Sumikai über Japan: Gesundheitsministerium warnt vor Abweisung von Gästen des LGBT-Spektrums

Hotels und traditionelle japanische Ryokan wurden in einer Regierungsdirektive davor gewarnt, die Aufnahme von gleichgeschlechtlichen Paaren und anderen Personen des LGBT-Spektrums zu verweigern. Die Anweisung verbietet Diskriminierung explizit, um das bestehende Gesetz zu bestärken.