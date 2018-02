Ausgewählter Artikel:

» (12.02.2018) derStandard.at über Rapid bei Admira: Pleite am Feld, Homophobie auf der Tribüne

Nach vielen Ausfällen stark verjüngte Niederösterreicher setzen sich gegen Hütteldorfer 2:1 durch die Entscheidung fällt in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Pavelic. Rapid-Anhang fällt durch widerliches Transparent auf

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Februar 2018

» derStandard.at über Rapid bei Admira: Pleite am Feld, Homophobie auf der Tribüne

Nach vielen Ausfällen stark verjüngte Niederösterreicher setzen sich gegen Hütteldorfer 2:1 durch die Entscheidung fällt in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Pavelic. Rapid-Anhang fällt durch widerliches Transparent auf

11. Februar 2018

» Tagesspiegel über Transphobie im Netz: Der Hass der Anderen

Online wird er beschimpft, nachdem er sich entscheidet, nicht mehr als Frau zu leben. Der Bericht eines Berliner Trans-Mannes, der sich nicht verstecken will.

» 20 Minuten: "Kein Freihandel mit Schwulen-Hassern"

Indonesien könnte Gay-Sex bald mit Gefängnis bestrafen. Schwule kritisieren, dass die Schweiz gleichzeitig den Freihandel will.

» Domradio zum 75. des ersten katholischen Aids-Seelsorgers: Der Theologe Petrus Ceelen ist ein Unikat

Petrus Ceelen arbeitete schon vor Jahrzehnten als Seelsorger an den Rändern der Gesellschaft. Im Gefängniskrankenhaus sprach er mit RAF-Mitgliedern, und er betreute Aidskranke. An diesem Sonntag wird er 75 Jahre alt.

» Spiegel Online interviewt Garth Greenwell: "Es ist undenkbar, sich diese Männer beim Sex vorzustellen"

In seinem Debütroman beschreibt der US-Autor Garth Greenwell, wie sich zwei Männer auf dem öffentlichen Klo zum Sex treffen. Hier erzählt er, was daran so faszinierend ist – und was das mit Donald Trump zu tun hat.

» i-D: Mit ihrem Berghain-Konzert definiert Kylie, was "Schwulenikone" im Jahr 2018 bedeutet

Natürlich Miss Minogue, nicht Jenner.

» TAG24: Kirche segnet homosexuelle Paare nur heimlich

Das Segnen gleichgeschlechtlicher Paare ist seitens der Kirche gestattet, doch vermeiden dies viele Kirchen in der Öffentlichkeit zu tun.

» Tagesspiegel über Wieland Speck: Daddy cool

Der Generationenwechsel bei der Berlinale beginnt: Nach 24 Jahren gibt Wieland Speck die Leitung der Panorama-Sektion ab. Regisseure und Festivalmacher erinnern sich.

» Tilllate über "Queer Eye": Schwule machen Heteros zu besseren Männern

Die Neuauflage der Reality-Show "Queer Eye for the Straight Guy" ist eine überdramatische Ansammlung von Klischees. Und trotzdem hat die Sendung nichts von ihrer gesellschaftlichen Relevanz eingebüsst. Unser Autor ist grosser Fan.

10. Februar 2018

» Der Landbote über lesbisches Coming-out: Es ist eine Frau

Im Gespräch eröffnete ihm die junge Frau, dass sie verliebt ist. Wer denn der Angebetete sei, fragt der alte Mann und sie erwidert: «Es ist eine Frau.»

» Neon aus Miami: Lehrerin heiratet ihre Lebensgefährtin – und wird deshalb von ihrer Schule gefeuert

In Miami wurde eine lesbische Lehrein entlassen, weil sie ihre Partnerin geheiratet hat. Die Eltern der von ihr unterrichteten Kinder sind empört.

» Aargauer Zeitung: "Ich habe nichts gegen Schwule, aber..." – das denken Aargauer Jugendliche über Homosexualität

Wie denken heterosexuelle Jugendliche über Schwule und warum denken sie so? Diesen Fragen ist Patrick Weber in seiner Masterarbeit nachgegangen. Wie weit verbreitet diskriminierendes Verhalten im Aargau ist, hat ihn erstaunt.

» Blick: Transfrau Soraya klagt über Diskriminierung bei "GNTM"

Wurde die Zürcher Transfrau Soraya am Set von "Germanys Next Topmodel" ungerecht behandelt? Sie selbst sieht es so.

» Deutschlandfunk: Solidarität mit Russlands Pilotenschülern

In Russland wäre eine Gruppe Pilotenschüler fast von ihrem Institut geflogen, nachdem ihr Video zu DJ Benny Benassis Song "Satisfaction" viral ging. Doch dann solidarisierten sich immer mehr Russen mit den frechen Kadetten: Hausfrauen, Katastrophenhelfer und Rentnerinnen drehten ihre eigene Version; s.a.: Russische Pilotenschüler tanzen "zu schwul" (22.01.2018)

» Handelsblatt: Ein schwuler Prinz will Indiens Wirtschaft zu Toleranz erziehen

Sein Coming-Out schockierte Indiens Fürstenfamilie. Jetzt bricht Prinz Manvendra ein neues Tabu: Er öffnet seinen Palast für Schwule und Lesben.

» Aargauer Zeitung: Cool und stark bleiben – wie man am besten gegen Diskriminierung kämpft

Florian Vock sitzt für die SP im Grossrat und ist schwul. Das beste Mittel gegen Diskriminierung sei, bi- oder homosexuelle Menschen zu stärken.

» Westdeutsche Zeitung über Dokumentarfilm: Die Ehe der Herren Schultze

Seit mehr als 40 Jahren teilen Kurt Schultze und Toon van Iersel ihr Leben miteinander. Nun sind sie die Protagonisten eines Dokumentarfilms.

» Westdeutsche Zeitung: Schüler sprechen über sexuelle Orientierung

Projekt an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule bietet Räume der Vielfalt für sensibles Thema.

» Deutschlandfunk Kultur über Ezra Furmans Album "Transangelic Exodus": Rockiger Roadtrip mit Engel

In "Transangelic Exodus" schickt Ezra Furman einen Engel und seinen Liebhaber auf die Reise. Musikalisch ist es die bislang beste Platte des Musikers aus Chicago. Darauf würzt er Garagenrock mit Queerness und einer Prise Religiosität.

» Spiegel Online: Gucken Sie lieber Dragqueens!

Königinnen statt Mädchen: Während Heidi Klum im 13. Jahr junge Frauen autoritär auf optische Optimierung trimmt, gibt es bei Netflix eine Casting-Show-Revolution: Schauen Sie "RuPaul's Drag Race"!