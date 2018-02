Ausgewählter Artikel:

» (12.02.2018) NOZ über schwulen Künstler: Italienischer Regisseur Franco Zeffirelli wird 95

Heute wird Franco Zeffirelli 95 Jahre alt und kann auf ein bewegtes Künstlerleben mit Stars wie Maria Callas, Luchino Visconti oder Liz Taylor zurückblicken. Im Zuge der aktuellen #MeToo-Debatte werden aber auch neue Vorwürfe gegen ihn laut.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Februar 2018

» Deutschlandfunk über Queer Cinema: Zwischen Mainstream und Radikalität

Filme mit schwulen, lesbischen und transgender Themen sind längst im Mainstream angekommen – doch komplett darin aufgegangen sind sie nicht. Ein Sammelband beleuchtet jetzt die Entwicklung des Queer Cinema in den vergangenen 25 Jahren. Mitherausgeber Simon Dickel erzählte im Dlf, warum es für Filmemacher immer noch schwierig ist, diese Themen umzusetzen.

» Kino-Zeit: Queer Eisenstein

Irgendwann wird man mit dem Kino von Sergei Eisenstein konfrontiert. Er ist einer der bedeutendsten Arbeiter dieser Kunstform. Man wird über und durch ihn von der Montage und ihrem Potenzial erfahren.

» MDR: Was ist Intersexualität?

Künftig muss es in Deutschland drei Geschlechter geben: Mann, Frau und Inter. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Doch was ist Intersexualität? Expertin Dr. Carla Pohlink gibt Antworten.

» lokalkompass.de: 11. und letzter Fummellauf in Hagen – Das Video

An Weiberfastnacht war die Volme-Galerie zum 11. und letzten Mal fest in der Hand der Hagener Fummelläufer.

» NOZ über schwulen Künstler: Italienischer Regisseur Franco Zeffirelli wird 95

Heute wird Franco Zeffirelli 95 Jahre alt und kann auf ein bewegtes Künstlerleben mit Stars wie Maria Callas, Luchino Visconti oder Liz Taylor zurückblicken. Im Zuge der aktuellen #MeToo-Debatte werden aber auch neue Vorwürfe gegen ihn laut.

» National Geographic: East Africa's Queer Community Searches for a Home of Its Own

A look at how some East African LGBT peoplemade refugees in their own countries because of their sexualitybuild lives of beauty and resilience.

» jetzt.de: Roman wurde im Internat der Domspatzen vergewaltigt

Ein Betroffener erzählt davon, wie er als Kind im Internat der Domspatzen vergwaltigt wurde.

» hpd interviewt Sozialpsychologe Rolf Pohl: Über das Eigene und das Fremde

Warum verhalten sich Menschen feindselig gegenüber anderen? Der hpd sprach mit dem Soziologen und Sozialpsychologen Rolf Pohl unter anderem über Gewalt, autoritäre Sehnsüchte und die Möglichkeit eines Kosmopolitismus.

» Neues Deutschland über Travestie im Kölner Karneval: Die erste weibliche Lieblichkeit

Eine ganz kurze Geschichte des Kölner Karnevals

» derStandard.at über Rapid bei Admira: Pleite am Feld, Homophobie auf der Tribüne

Nach vielen Ausfällen stark verjüngte Niederösterreicher setzen sich gegen Hütteldorfer 2:1 durch die Entscheidung fällt in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Pavelic. Rapid-Anhang fällt durch widerliches Transparent auf

11. Februar 2018

» Tagesspiegel über Transphobie im Netz: Der Hass der Anderen

Online wird er beschimpft, nachdem er sich entscheidet, nicht mehr als Frau zu leben. Der Bericht eines Berliner Trans-Mannes, der sich nicht verstecken will.

» 20 Minuten: "Kein Freihandel mit Schwulen-Hassern"

Indonesien könnte Gay-Sex bald mit Gefängnis bestrafen. Schwule kritisieren, dass die Schweiz gleichzeitig den Freihandel will.

» Domradio zum 75. des ersten katholischen Aids-Seelsorgers: Der Theologe Petrus Ceelen ist ein Unikat

Petrus Ceelen arbeitete schon vor Jahrzehnten als Seelsorger an den Rändern der Gesellschaft. Im Gefängniskrankenhaus sprach er mit RAF-Mitgliedern, und er betreute Aidskranke. An diesem Sonntag wird er 75 Jahre alt.

» Spiegel Online interviewt Garth Greenwell: "Es ist undenkbar, sich diese Männer beim Sex vorzustellen"

In seinem Debütroman beschreibt der US-Autor Garth Greenwell, wie sich zwei Männer auf dem öffentlichen Klo zum Sex treffen. Hier erzählt er, was daran so faszinierend ist – und was das mit Donald Trump zu tun hat.

» i-D: Mit ihrem Berghain-Konzert definiert Kylie, was "Schwulenikone" im Jahr 2018 bedeutet

Natürlich Miss Minogue, nicht Jenner.

» TAG24: Kirche segnet homosexuelle Paare nur heimlich

Das Segnen gleichgeschlechtlicher Paare ist seitens der Kirche gestattet, doch vermeiden dies viele Kirchen in der Öffentlichkeit zu tun.

» Tagesspiegel über Wieland Speck: Daddy cool

Der Generationenwechsel bei der Berlinale beginnt: Nach 24 Jahren gibt Wieland Speck die Leitung der Panorama-Sektion ab. Regisseure und Festivalmacher erinnern sich.

» Tilllate über "Queer Eye": Schwule machen Heteros zu besseren Männern

Die Neuauflage der Reality-Show "Queer Eye for the Straight Guy" ist eine überdramatische Ansammlung von Klischees. Und trotzdem hat die Sendung nichts von ihrer gesellschaftlichen Relevanz eingebüsst. Unser Autor ist grosser Fan.

10. Februar 2018

» Der Landbote über lesbisches Coming-out: Es ist eine Frau

Im Gespräch eröffnete ihm die junge Frau, dass sie verliebt ist. Wer denn der Angebetete sei, fragt der alte Mann und sie erwidert: «Es ist eine Frau.»

» Neon aus Miami: Lehrerin heiratet ihre Lebensgefährtin – und wird deshalb von ihrer Schule gefeuert

In Miami wurde eine lesbische Lehrein entlassen, weil sie ihre Partnerin geheiratet hat. Die Eltern der von ihr unterrichteten Kinder sind empört.