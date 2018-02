Ausgewählter Artikel:

» (15.02.2018) Welt: Hans Scholl war bisexuell. Wie wichtig ist das?

Wegen verbotener homosexueller Kontakte kam Hans Scholl 1937 in NS-Untersuchungshaft. Archivfunde zeigen zudem, dass die zentrale Figur der Widerstandsgruppe Weiße Rose ein schwärmerischer Poet war.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Februar 2018

» Nina Queer auf Bild.de: "Unsere Gesellschaft ist krank!"

Nina Queer schreibt diese Woche über das Phänomen Influencer, von denen sie nicht viel hält.

» Migros-Magazin: Schwieriges Coming-out auf dem Rasen

In Marcel Gislers Film "Mario" spielt Max Hubacher einen jungen Profifussballer, der sich in seinen Teamkollegen verliebt. Wir haben uns den Streifen mit dem Schiedsrichter Pascal Erlachner angesehen, der sich kürzlich als schwul geoutet hat.

» WOZ: Unser doppeltes Coming-out

Schwule, SexworkerInnen und FixerInnen sind von einer HIV-Infektion viel stärker betroffen als alle andern. Im neuen Buch "Positiv. Aids in der Schweiz" ist die Perspektive dieser "Risikogruppen" aber kaum vertreten.

» neues deutschland: Leihmütter nicht länger tabu

In der bioethischen Debatte in Frankreich verlieren offenbar die Konservativen an Einfluss. Immer mehr Menschen wollen die künstliche Fortpflanzung auch für alleinstehende Frauen legalisieren.

» Zeit Online über Fritz Haarmann: "Kognak mit Hackfleisch"

Fritz Haarmann tötet Anfang der 1920er Jahre in Hannover mindestens 24 junge Männer. Die Jagd nach dem "Lustmörder" und sein Prozess werden zum spektakulären Medienereignis.

» Südwest Presse zur Segnung homosexueller Paare: Raus aus der Grauzone

In fast allen der insgesamt 20 evangelischen Landeskirchen können sich gleichgeschlechtliche Paare öffentlich segnen lassen. Die Ausnahmen sind Bayern, Schaumburg-Lippe und Württemberg.

» Tagesspiegel über die queeren Berlinale-Filme: Drei Farben Neon

Eine Seniorin schult um, eine Trans-Frau greift an und junge Schwule wehren sich: Ein Überblick über die queeren Berlinale-Filme.

14. Februar 2018

» Weser-Kurier: Schwules Paar berichtet von Verfolgung in Russland

Ihnen drohen Bußgeld, Haft und Folter: Homosexuelle werden in einigen Ländern Osteuropas verfolgt. Im Rat-und-Tat-Zentrum in Bremen berichten Geflüchtete von ihren Erfahrungen.

» Vice: Eine Asexuelle erklärt, wie es ist, nie Lust auf Sex zu haben

"Manche Leute ignorieren mich komplett, wenn ihnen klar wird, dass sie nicht mit mir schlafen können. Andere sehen das als Herausforderung."

» Kronenzeitung: Das Binnen-I zahlt keiner Frau die Miete

Frankreich ist bekannt für seine Weine, die zu den besten der Welt zählen, die elegant-verspielte Damenmode à la Coco Chanel, seine bedeutenden Philosophen und Literaten und für das Tamtam, das rund um seine Amtssprache gemacht wird. Um seiner Bedeutung gerecht zu werden, findet sich Französisch als "Sprache der Republik" in der Verfassung, über deren korrekten Gebrauch nun seit fast 400 Jahren die einst höfische Academie francaise wacht, mit dem Ziel, die französische Sprache "rein und eloquent" zu halten.

» Der Bund über heterosexuellen Homoromantiker: "Als ihr Freund fühlte ich mich wie ein Betrüger"

Ein Mann ringt mit seiner Sexualität. Sexuell fühlt er sich von Frauen angezogen, romantische Gefühle hat er jedoch für Männer.

» 20 Minuten: "Ich wurde geschlagen, weil ich schwul bin"

Yannick Rafael M.* wurde am Mittwoch nach einer Fasnachtsparty in Möhlin niedergeschlagen. Zuvor kassierte er bereits dumme Sprüche wegen seiner sexuellen Orientierung.

» Merkur: Jenseits von Geschlechterrollen – Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte

Ihre Liebe ist gleich in mehrfacher Hinsicht grenzenlos. Zum Valentinstag erzählt das Lenggrieser Ehepaar Amanda und Winardi Reiter die Geschichte einer Beziehung, die beiden neue Horizonte öffnete.

» rbb24: Kriminelle Antänzer verunsichern Regenbogenkiez

Schwule und Lesben auf der ganzen Welt kennen den Nollendorfkiez in Schöneberg. In Reiseführern heißt er "Rainbow District". Doch leider zieht der Kiez auch Kriminelle an, die es genau auf die queere Zielgruppe abgesehen haben.

» Treuchtlinger Kurier interviewt Pfarrer: Trauen sich die Katholiken auch in Treuchtlingen?

Im Bistum Passau sollen Jugendliche erst mit 16 Jahren gefirmt werden, und der Münchner Kardinal Reinhard Marx stellt die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare durch katholische Geistliche in Aussicht. Ein frischer Wind im Zeichen des Bedeutungswandels von Religion und eines liberalen Papstes? Wir haben Treuchtlingens Stadtpfarrer Matthias Fischer gefragt, was er von den Auf- und Umbrüchen in seiner Glaubensgemeinschaft hält.

13. Februar 2018

» Bild.de: Transgender-Braut (27) heiratet 16-Jährige

Transgender-Braut Amornrat Ruamsin (27) und Pitchaya Kacharum (16) haben in Thailand geheiratet. Ihre Tochter war auch dabei.

» Stylebook: Traut euch, Jungs! Ein Plädoyer für mehr Männer-Make-up

Geschminkt das Haus zu verlassen ist unmännlich, nur was für schrille Paradiesvögel und wird schnell als das machen eh nur Schwule abgestempelt. Dabei beschneidet ein bisschen Kajal, Concealer oder eine getönte Tagescreme nicht zwingend das männliche Selbstverständnis, findet unser Autor.

» Spiegel Online: US-Erziehungsbehörde will Beschwerden von Transgendern ignorieren

Ein Transgender-Schüler fühlt sich als Mädchen, muss in seiner Schule aber auf die Jungentoilette: Um solche Fälle will sich das US-Erziehungsministerium nicht mehr kümmern.

» Tagesspiegel über Läsbisch TV: Haben Sie schon einmal eine Frau geküsst?

Anfang der Neunziger gab es in Berlin ein lesbisches Fernsehmagazin: Läsbisch TV berichtete über Kultur, Politik und Gesellschaft aus Lesbensicht. Jetzt zeigt das Schwule Museum* eine Retrospektive.