Ausgewählter Artikel:

» (16.02.2018) Dragqueen-Fotoserie auf Spiegel Online: Ein Mensch, zwei Persönlichkeiten

Links ein junger Mann mit einem Schlabbershirt, rechts eine aufgebrezelte Frau mit blonder Mähne – hätten Sie erkannt, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt? Der niederländische Fotograf Léon Hendrickx zeigt in seiner Serie "Kings and Queens" Männer und die Dragqueens, in die sie sich manchmal verwandeln – in einem Bild.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Februar 2018

» derStandard.de: Lesbische Popsängerin beklagt Auftrittsverbot in Malaysia

Sängerin Denise Ho bewarb sich um Konzert in Kuala Lumpur. Malaysischer Minister: Konzerte nur im Einklang mit "lokalen Gesetzen und Werten".

» Schaumburger Zeitung & Landes-Zeitung über Transsexuelle in Rinteln: "Mein Vater wäre stolz, wenn ich dich umbringen würde"

Nora S. fällt nicht besonders auf. Sie schminkt sich, färbt sich die Haare und geht genauso gerne feiern wie viele ihrer Gleichaltrigen. Sie ist verlobt und freut sich auf eine Hochzeit im kleinen Kreis, sobald sie ihren Schulabschluss nachgeholt hat. Doch Nora S. hat einen langen Leidensweg hinter sich. Sie ist transsexuell, ließ ihren Personenstand vom Mann zur Frau ändern. Im Gespräch mit der SZ/LZ berichtet sie, wie schwer es war, in Rinteln als transsexueller Mensch aufzuwachsen. Erst vor einer Woche wurde sie im Bus aufs Heftigste beleidigt und angegriffen – doch niemand schritt ein.

» Deutsche Welle: Schwul, glücklich, Olympionike

Was in der Kultur völlig normal zu sein scheint, ist es im Sport noch lange nicht: Der offene Umgang mit Homosexualität. Doch in Pyeongchang stehen einige Olympiateilnehmer selbstbewusst zu ihrer Sexualität.

» BuzzFeed: Diese beiden Frauen planten genau den gleichen Heiratsantrag füreinander – ohne es zu wissen

"Wann um alles in der Welt wird es jemals zwei Lesben geben, die zur selben Zeit, am selben Tag, am selben Ort und auf dieselbe Weise einen Antrag machen wollen?"

» Telepolis über Bulgarien: Das Gespenst des dritten Geschlechts

Die Istanbuler Konvention empört und verstört viele Bulgaren, die "Gender-Ideologie" wird als Gefahr für bulgarische Werte gesehen

» Brigitte: Trans-Frau mit männlichen Genitalien stillt Baby – Hormon-Cocktail macht's möglich

Medizinischer Durchbruch: Dank Hormon-Therapie konnte erstmals eine Transsexuelle ein Baby stillen dabei hatte sie sogar noch ihre männlichen Genitalien.

» Husumer Nachrichten über Trans-Ausstellung: "Es darf kein Tabu-Thema bleiben"

Die Hamburger Fotografin Kathrin Stahl präsentiert bis zum 28. Februar im Amt Bilder und Geschichten zur Geschlechter-Identität.

» zentralplus: Anderssexuelle Jugend erhält neuen Treffpunkt

Kommende Woche ist es soweit: Am 21. Februar entsteht mit der Milchbar Luzern im Treibhaus einen regelmässigen Treffpunkt für alle lesbischen, schwule, bi- und transsexuelle Jugendliche und für alle dazwischen. Zur Eröffnung tritt eine Drag-Queen auf.

» Südwest Presse zur Segnung homosexueller Paare: Fast zwei Drittel sind nicht genug

Für Grundsatzbeschlüsse sieht die Verfassung der Synode der evangelischen Landeskirche eine Zweidrittelmehrheit vor.

» SRF über katholischen Pfarrer: "Ich habe das lesbische Paar nicht leichtfertig gesegnet"

Wendelin Bucheli sorgte mit einer Segnung für Aufruhr. Heute sagt er: "Ich habe im Sinne des Evangeliums gehandelt."

» SRF über den Segen für alle: Bei welchen Religionen geht das?

Welche Religionen segnen Schwule und Lesben? Ein Überblick von Christkatholiken über Freikirchen bis zum Islam.

15. Februar 2018

» Nina Queer auf Bild.de: "Unsere Gesellschaft ist krank!"

Nina Queer schreibt diese Woche über das Phänomen Influencer, von denen sie nicht viel hält.

» Migros-Magazin: Schwieriges Coming-out auf dem Rasen

In Marcel Gislers Film "Mario" spielt Max Hubacher einen jungen Profifussballer, der sich in seinen Teamkollegen verliebt. Wir haben uns den Streifen mit dem Schiedsrichter Pascal Erlachner angesehen, der sich kürzlich als schwul geoutet hat.

» Welt: Hans Scholl war bisexuell. Wie wichtig ist das?

Wegen verbotener homosexueller Kontakte kam Hans Scholl 1937 in NS-Untersuchungshaft. Archivfunde zeigen zudem, dass die zentrale Figur der Widerstandsgruppe Weiße Rose ein schwärmerischer Poet war.

» WOZ: Unser doppeltes Coming-out

Schwule, SexworkerInnen und FixerInnen sind von einer HIV-Infektion viel stärker betroffen als alle andern. Im neuen Buch "Positiv. Aids in der Schweiz" ist die Perspektive dieser "Risikogruppen" aber kaum vertreten.

» neues deutschland: Leihmütter nicht länger tabu

In der bioethischen Debatte in Frankreich verlieren offenbar die Konservativen an Einfluss. Immer mehr Menschen wollen die künstliche Fortpflanzung auch für alleinstehende Frauen legalisieren.

» Zeit Online über Fritz Haarmann: "Kognak mit Hackfleisch"

Fritz Haarmann tötet Anfang der 1920er Jahre in Hannover mindestens 24 junge Männer. Die Jagd nach dem "Lustmörder" und sein Prozess werden zum spektakulären Medienereignis.

» Südwest Presse zur Segnung homosexueller Paare: Raus aus der Grauzone

In fast allen der insgesamt 20 evangelischen Landeskirchen können sich gleichgeschlechtliche Paare öffentlich segnen lassen. Die Ausnahmen sind Bayern, Schaumburg-Lippe und Württemberg.

» Tagesspiegel über die queeren Berlinale-Filme: Drei Farben Neon

Eine Seniorin schult um, eine Trans-Frau greift an und junge Schwule wehren sich: Ein Überblick über die queeren Berlinale-Filme.