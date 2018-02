Ausgewählter Artikel:

» (18.02.2018) watson über "Queer Eye": 5 Homos & 1 Hetero – Das ist genau der Reality-Trash, den die Welt jetzt braucht

Bei "Queer Eye" kremplen fünf schwule Männer das Leben eines (meistens) heterosexuellen Mannes um. Dabei geht es aber um weit mehr als um Poloshirts und Möbel.

18. Februar 2018

» Focus Online: "Herrlich, oder?" – Trans-Mann Jill freut sich über neu gewonnene Beule in der Hose

Männer im Körper von Frauen, Frauen im Körper von Männer: VOX widmet sich fast fünf Stunden der Transsexualität. Eine feinfühlige Doku über Leiden, Outings und Operationen.

» NZZ am Sonntag über Familie: Wieso Zusammenhalt wichtiger wird als Blutsverwandtschaft

Samenspende, Patchwork und Homo-Ehe für manche das Ende einer "natürlichen" Ordnung.

» Frankfurter Rundschau über Kirche und Homosexualität: (K)eine Frage der Lehre

Der Bischofskonferenz fehlt der Mut voranzugehen und die Kirchenlehre in der Frage der Homosexualität zu ändern. Das ist feige. Ein Kommentar.

» jetzt: "Ich bin nicht homophob, ich hab' doch viele schwule Freunde"

Ein Berliner AfD-Politiker wurde verurteilt, weil er Homosexuelle beleidigt hat. Er verteidigt sich damit, dass er doch genügend Homosexuelle in seinem Bekanntenkreis habe. Warum dieses Argument verlogen ist.

17. Februar 2018

» Leo Watch: Wie der MDR einen Homo-"Heiler" rehabilitiert

In einem Bericht von "MDR Sachsen-Anhalt heute" widerruft das Magazin die eigenen investigativen Recherchen – ohne die Vorwürfe von damals zu prüfen.

» B.Z. Berlin: Wie im Kindergarten! Der Streit um die Senats-Broschüre ist albern

Der Skandal um die Sex-Broschüre des Senats müsste gar nicht sein, findet B.Z.-Autor Kriss Rudolph. Denn das Heft für Erzieher ist keine Sex-Broschüre. Es geht um etwas ganz anderes.

» Tagesspiegel: In Berlin heirateten 680 lesbische und schwule Paare

Seit Oktober gibt es die Ehe für alle. In den ersten drei Monaten heirateten in Berlin 680 gleichgeschlechtliche Paare – die meisten davon in Tempelhof-Schöneberg, die wenigsten in Spandau.

» Augsburger Allgemeine über unglücklichen trans Mann: "Ich kenne den Menschen im Spiegel nicht mehr"

Ulli M. wollte keine Frau mehr sein und entschied sich für eine Hormonbehandlung. Ihre Stimme ist tiefer geworden, sie hat jetzt einen Bart, doch glücklich ist sie nicht.

» Berliner Zeitung kommentiert: Die Sexualität meines Kindes darf von Anfang an ein Thema sein

Eine Kita-Broschüre zur sexuellen Vielfalt sorgt in Berlin für Aufregung. Dabei war die Broschüre in einer bunten Stadt wie Berlin längst überfällig.

» Welt-Kommentar gegen LGBTI-Sichtbarkeit: Genderspiele in den Berliner Kitas

"Toleranz entsteht durch Verständnis, aber nicht durch Bevormundung von Fachexperten, die sich in vielen Fällen weniger als Wissenschaftler, sondern als Aktivisten betätigen."

» Lübecker Nachrichten: Regenbogen-Café bietet geschützen Raum für Gespräche

Oldenburg hat jetzt ein Regenbogen-Café. Jeweils am letzten Freitag im Monat treffen sich dort Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung, um Erfahrungen auszutauschen. Zur Eröffnung kamen sieben Gäste; Initiatorin Brigitte Reinke hofft, dass die Gruppe noch wächst.

» Schweizer-Illustrierte-Blog "Voll schwul!": Die Qual der Männerwahl

Während andere am Valentinstag Liebesschwüre erneuern und alles auf Social Media zur Schau stellen, geniesst Blogger Onur Ogul sein Single-Leben. Doch selbst, wenn er eine Beziehung wollte, wäre er damit überfordert, eine der zahlreichen Formen auszuwählen.

» Süddeutsche.de über Twerking: Und der Hintern tanzt dazu

Ein Glück, dass wir hier nicht bei Me Too sind: In der Hip-Hop-Szene kann Twerking eine anmutige Kunstform sein, vom "Berlin Twerk Battle" kann man das weniger behaupten. Hier regieren eher Pole-Dance und dumme Sprüche.

» Schwabacher Tagblatt: Kann lesbische Erziehrin doch bleiben?

Pfarrer Skok schließt Weiterbeschäftigung in Kleinschwarzenlohe nun doch nicht aus — Eichstätt spricht mit. S.a.: Beliebte Erzieherin muss gehen – weil sie eine Frau heiratet (10.02.2018)

» Westdeutsche Zeitung: Wenn Papa seine Weiblichkeit auslebt

44 Jahre lang hat der dreifache Vater mit seinem Outing gewartet. Heute nennt sich Dirk Deana.

» Tagesspiegel über schwulen Mathe-Professor: Zieglers Formel

Er gilt als Popstar der Mathematik. Jetzt strebt Günter M. Ziegler an die Spitze der Freien Universität. Er könnte Deutschlands erster (offen) schwuler Uni-Präsident werden

» Nollendorfblog: Koalition aus AfD, CDU und B.Z. schürt Angst auf dem Rücken ihrer Kinder

Es gehört schon ziemlich viel fast schon kriminelle Energie dazu, aus einer Erziehung zur sexuellen Vielfalt einen Sex-Skandal zu machen. Die "Konservative Revolution" ist kein Hirngespinst. Sie ist konkret. In Berlin haben AfD, CDU und Springer schon mal ihr Gesicht gezeigt.

16. Februar 2018

» derStandard.de: Lesbische Popsängerin beklagt Auftrittsverbot in Malaysia

Sängerin Denise Ho bewarb sich um Konzert in Kuala Lumpur. Malaysischer Minister: Konzerte nur im Einklang mit "lokalen Gesetzen und Werten".

» Schaumburger Zeitung & Landes-Zeitung über Transsexuelle in Rinteln: "Mein Vater wäre stolz, wenn ich dich umbringen würde"

Nora S. fällt nicht besonders auf. Sie schminkt sich, färbt sich die Haare und geht genauso gerne feiern wie viele ihrer Gleichaltrigen. Sie ist verlobt und freut sich auf eine Hochzeit im kleinen Kreis, sobald sie ihren Schulabschluss nachgeholt hat. Doch Nora S. hat einen langen Leidensweg hinter sich. Sie ist transsexuell, ließ ihren Personenstand vom Mann zur Frau ändern. Im Gespräch mit der SZ/LZ berichtet sie, wie schwer es war, in Rinteln als transsexueller Mensch aufzuwachsen. Erst vor einer Woche wurde sie im Bus aufs Heftigste beleidigt und angegriffen – doch niemand schritt ein.