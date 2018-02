Ausgewählter Artikel:

» (21.02.2018) Solothurner Zeitung interviewt Schauspieler Joris Gratwohl: "Homosexualität im Fussball ist tabu"

Im Film "Mario" ist der Winznauer Schauspieler Joris Gratwohl als Fussballtrainer zu sehen. Im Interview spricht er über Homosexualität im Fussball, die Mitarbeit im neusten Werk von Marcel Gisler und seine aktuellen Projekte.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Februar 2018

» Nina Queer auf Bild.de: Gleiches Recht für jedes Geschlecht

Kolumnistin Nina Queer macht sich in ihrer neuen Kolumne stark für Gleichberechtigung.

» SRF interviewt Marcel Gisler: "Im Fussball darfst du alles – ausser schwul sein"

Der Schweizer Regisseur bricht mit seinem neusten Drama "Mario" das Schweigen zu homosexueller Liebe in der Sportwelt.

» evangelisch.de über christliche LGBTI aus Osteuropa: Mentoring auf Augenhöhe

Das Europäische Forum christlicher Lesben-, Schwulen, Bi- und Trans- (LSBT) Gruppen ist mit zehn Tandems in die zweite Runde ihres Mentoringprojekts für christliche LSBT aus Osteuropa gestartet. Die Auftaktveranstaltung für die neuen Tandems hat Anfang Februar in Mzcheta bei Tiflis in Georgien stattgefunden.

» Frankfurter Rundschau über Ezra Furman: Er verknallt sich in einen Engel

Transangelic Exodus, das grandios verquere neue Album von Ezra Furman, gewinnt bei jedem Hören dazu.

» Rhein-Neckar-Zeitung: Mit "queer" zu Gleichstellung und Respekt

Guy Ramon und seine Mitstreiter setzen sich für Homo-, Trans- und Intersexuelle ein

» Frankfurter Neue Presse über TV-Serie "Um Himmels Willen": Sarah wäre gerne Lukas

Die neue Folge aus "Um Himmels Willen" thematisiert ausgewogen die Transsexualität. Wo aber dabei die Hauptfigur schwächelt, analysiert TV-Kritiker Ulrich Feld.

» Wiesbadener Kurier: Rheingauschule erhält von Kultusminister Lorz eine Stele der Toleranz

Diesmal ist die Stele der Toleranz kein himmelstrebendes Monument, man kann sie ohne Anstrengung in zwei Händen halten. Wo sie bald in der Rheingauschule stehen wird, sei noch nicht entschieden, es gebe mehrere Ideen, berichtet die Fachbereichsleiterin Michaela Hagen. Relevant sind ohnehin die Inhalte, und da hat das Gymnasium einiges vorzuweisen, um sie anschaulich zu machen.

» Ostsee-Zeitung: Greifswalder Studenten fordern Unisextoiletten

Geschlechtsneutrale Toiletten an der Universität sind eine Rarität. Das soll sich ändern, fordert die Hochschulgruppe der Grünen.

» Süddeutsche.de über Homogegner Michael Ragg: Auftritt von Erzkatholik empört Gläubige

Der Beauftragte für die Erwachsenenbildung holt den umstrittenen Journalisten Michael Ragg nach Unterhaching. Pfarrer Windecker und Mitglieder des Pfarrgemeinderats distanzieren sich von dem Vortrag und dem Organisator

» Wiener Zeitung über Ricarda Haaser: So wird aus einer Mücke ein Elefant

Die Aussage einer Skirennläuferin, sie sei "schwul" hinuntergefahren, sorgte für Diskussionsstoff. Was meinte die junge Tirolerin? S.a.: Skifahrerin Ricarda Haaser entschuldigt sich nach homophober Aussage (16.02.2018)

» Mannheimer Morgen über Schwulenchor RosaKehlchen: Major Tom schwebt durch das All zum Planeten Homotopia

"RosaKehlchen", das klingt irgendwie nach niedlichen kleinen Mädchen mit glasklaren Stimmen und süßen Tutus, aber weit gefehlt. Hinter den "RosaKehlchen" verbirgt sich ein bereits vor über 20 Jahren gegründeter Schwulenchor. Amnesty International hatte zu dem Konzert eingeladen

» Westdeutsche Zeitung kommentiert: Homo-Ehe – Der Widerstand in der katholischen Kirche

Bei der Diskussion um die Ehe für alle entwickelte sich vor der Bundestagswahl aus einer Interviewäußerung von Bundeskanzlerin Angela Merkel heraus plötzlich eine Eigendynamik, an deren Ende ein überraschend schnelles Gesetzesverfahren stand. Seit Oktober können auch gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland die Ehe schließen. Wer im Kielwasser dieser Entscheidung jetzt eine ähnliche Eigendynamik innerhalb der katholischen Kirche erwartet, unterschätzt die Beharrungskräfte, die in der Bischofskonferenz wirken.

20. Februar 2018

» Humanistischer Verband schreibt an CDU: "In unseren Kitas möchten Jungs auch gerne mal Prinzessin sein"

Eine Einladung an den Berliner CDU-Fraktionschef Florian Graf.

» SRF: Warum sind schwule Fussballer immer noch ein Tabu?

Mit «Mario» kommt der erste Schweizer Film über schwule Fussballer in die Kinos. Während Homosexualität im Alltag weitgehend akzeptiert ist, ist Schwulsein im Fussball noch immer ein Tabu. Warum? Ist für schwule Kicker kein Platz auf dem Feld? Ist dieses Männlichkeitsbild noch zeitgemäss?

» t-online.de: Guido Maria Kretschmer verrät Hochzeitsdetails

Seit 33 Jahren sind Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters ein Paar. Jetzt wollen sie sich das Jawort geben – und der Stardesigner verrät erste Details zu den Feierlichkeiten.

» Westdeutsche Zeitung: Rosenmontagswagen soll Düsseldorfer CSD anführen – Streit beendet

Auch in diesem Jahr wird es nur einen Christopher Street Day (CSD), das große Straßenfest für Schwule und Lesben samt Demonstration, in Düsseldorf geben. Der Konkurrenzverein gibt seine Pläne für eine zweite große Veranstaltung auf.

» Südkurier: Ehemaliger Pastor will mit seinem Buch homosexuellen Christen helfen

Wolf Bruske veröffentlicht sein Werk "Das Kreuz über dem Regenbogen". Darin beschäftigt er sich mit dem Thema Kirche und Homosexualität.

» taz über Körper und Geschlecht im Mittelalter: Bube, Dame, König, Penis

Männlich und weiblich sind in unserer Gesellschaft natürliche Begriffe. Die Literatur des Mittelalters kann den Horizont erweitern.

19. Februar 2018

» bluewin.ch über transsexuellen YouTube-Star: Raffaela Zollo bei Schawinski

Bei YouTube ist Raffaela Zollo ein Star. Nun spricht sie bei Roger Schawinski über ihre Transsexualität.