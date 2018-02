Ausgewählter Artikel:

» (22.02.2018) Schweizer Illustrierte über schwule und STDs: Krank, aber keine Symptome!

Homosexuelle Männer infizieren sich oft mit sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten, ohne es zu spüren. Und stecken so andere an.

22. Februar 2018

» Nina Queer auf Bild.de: Bin ich eine schwule Hexe?

Nina Queer schreibt in ihrer wöchentlichen Kolumne über das Leben in der LGBT-Szene.

» Nina Queer auf Bild.de: So verlor ich meine Unschuld

Nina Queer hat laut eigenen Angaben bereits mehrere Tausend Liebhaber gehabt -doch wie verlor sie ihre Jungfräulichkeit?

» zentralplus: "Anderssexuelle" und Gleichgesinnte stranden im Treibhaus

Die "Milchbar" eröffnete diesen Mittwoch im Treibhaus als Treffpunkt für homo- und bisexuelle Jugendliche, Transgender und "für alle dazwischen und ausserhalb". In der "Milchbar" kann jeder sein, wie er will.

» Frankfurter Neue Presse über Ernst Ludwig: Das Doppelleben des Großherzogs

Im Vorfeld des 150. Geburtstags von Großherzog Ernst Ludwig und der zweiten Ernst-Ludwig-Buchmesse in Bad Nauheim präsentiert der dortige Booy-Verlag ein neues Buch. In Barbara Haucks Werk "Capriolen" geht es um Ernst Ludwigs Liebesbeziehungen zu Männern.

» Donaukurier über Arbeitskreis Kreuz&Queer: Sexuelle Identität und gesellschaftliche Akzeptanz

Kreuz&Queer ist der queere Arbeitskreis des studentischen Konvents an der Katholischen Universität in Eichstätt. Die Vorstellung dieses Arbeitskreises in unserer Reihe über die Arbeitskreise der Universität ist ein Gespräch über sexuelle Identität, sexuelle Orientierung und gesellschaftliche Akzeptanz.

» Tagesschau analysiert Hass-Kommentare: Lautstarke Minderheit

Eine Daten-Analyse zeigt: Die meisten Hass-Kommentare im Netz werden von wenigen Nutzern unterstützt. Diese lautstarke Minderheit will gezielt Diskussionen manipulieren.

21. Februar 2018

» Nina Queer auf Bild.de: Gleiches Recht für jedes Geschlecht

Kolumnistin Nina Queer macht sich in ihrer neuen Kolumne stark für Gleichberechtigung.

» SRF interviewt Marcel Gisler: "Im Fussball darfst du alles – ausser schwul sein"

Der Schweizer Regisseur bricht mit seinem neusten Drama "Mario" das Schweigen zu homosexueller Liebe in der Sportwelt.

» Solothurner Zeitung interviewt Schauspieler Joris Gratwohl: "Homosexualität im Fussball ist tabu"

Im Film "Mario" ist der Winznauer Schauspieler Joris Gratwohl als Fussballtrainer zu sehen. Im Interview spricht er über Homosexualität im Fussball, die Mitarbeit im neusten Werk von Marcel Gisler und seine aktuellen Projekte.

» evangelisch.de über christliche LGBTI aus Osteuropa: Mentoring auf Augenhöhe

Das Europäische Forum christlicher Lesben-, Schwulen, Bi- und Trans- (LSBT) Gruppen ist mit zehn Tandems in die zweite Runde ihres Mentoringprojekts für christliche LSBT aus Osteuropa gestartet. Die Auftaktveranstaltung für die neuen Tandems hat Anfang Februar in Mzcheta bei Tiflis in Georgien stattgefunden.

» Frankfurter Rundschau über Ezra Furman: Er verknallt sich in einen Engel

Transangelic Exodus, das grandios verquere neue Album von Ezra Furman, gewinnt bei jedem Hören dazu.

» Rhein-Neckar-Zeitung: Mit "queer" zu Gleichstellung und Respekt

Guy Ramon und seine Mitstreiter setzen sich für Homo-, Trans- und Intersexuelle ein

» Frankfurter Neue Presse über TV-Serie "Um Himmels Willen": Sarah wäre gerne Lukas

Die neue Folge aus "Um Himmels Willen" thematisiert ausgewogen die Transsexualität. Wo aber dabei die Hauptfigur schwächelt, analysiert TV-Kritiker Ulrich Feld.

» Wiesbadener Kurier: Rheingauschule erhält von Kultusminister Lorz eine Stele der Toleranz

Diesmal ist die Stele der Toleranz kein himmelstrebendes Monument, man kann sie ohne Anstrengung in zwei Händen halten. Wo sie bald in der Rheingauschule stehen wird, sei noch nicht entschieden, es gebe mehrere Ideen, berichtet die Fachbereichsleiterin Michaela Hagen. Relevant sind ohnehin die Inhalte, und da hat das Gymnasium einiges vorzuweisen, um sie anschaulich zu machen.

» Ostsee-Zeitung: Greifswalder Studenten fordern Unisextoiletten

Geschlechtsneutrale Toiletten an der Universität sind eine Rarität. Das soll sich ändern, fordert die Hochschulgruppe der Grünen.

» Süddeutsche.de über Homogegner Michael Ragg: Auftritt von Erzkatholik empört Gläubige

Der Beauftragte für die Erwachsenenbildung holt den umstrittenen Journalisten Michael Ragg nach Unterhaching. Pfarrer Windecker und Mitglieder des Pfarrgemeinderats distanzieren sich von dem Vortrag und dem Organisator

» Wiener Zeitung über Ricarda Haaser: So wird aus einer Mücke ein Elefant

Die Aussage einer Skirennläuferin, sie sei "schwul" hinuntergefahren, sorgte für Diskussionsstoff. Was meinte die junge Tirolerin? S.a.: Skifahrerin Ricarda Haaser entschuldigt sich nach homophober Aussage (16.02.2018)

» Mannheimer Morgen über Schwulenchor RosaKehlchen: Major Tom schwebt durch das All zum Planeten Homotopia

"RosaKehlchen", das klingt irgendwie nach niedlichen kleinen Mädchen mit glasklaren Stimmen und süßen Tutus, aber weit gefehlt. Hinter den "RosaKehlchen" verbirgt sich ein bereits vor über 20 Jahren gegründeter Schwulenchor. Amnesty International hatte zu dem Konzert eingeladen

» Westdeutsche Zeitung kommentiert: Homo-Ehe – Der Widerstand in der katholischen Kirche

Bei der Diskussion um die Ehe für alle entwickelte sich vor der Bundestagswahl aus einer Interviewäußerung von Bundeskanzlerin Angela Merkel heraus plötzlich eine Eigendynamik, an deren Ende ein überraschend schnelles Gesetzesverfahren stand. Seit Oktober können auch gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland die Ehe schließen. Wer im Kielwasser dieser Entscheidung jetzt eine ähnliche Eigendynamik innerhalb der katholischen Kirche erwartet, unterschätzt die Beharrungskräfte, die in der Bischofskonferenz wirken.