» (25.02.2018) taz über sexuelle Integration: Hidschab und Lederpeitsche

Wie erleben Flüchtlinge in Europa ihre Sexualität? Ein Spaziergang durch Berlin in einen arabischen Erotikshop und einen Darkroom.

25. Februar 2018

» ORF: Ein Ball zum Spielen – das war der Tuntenball

Lets Play hat das Motto des 29. Tuntenballs am Samstag in Graz gelautet – und egal, ob Herzdame, Super Mario, Prinzessin oder Schachfigur: Der Tuntenball bot eine glamouröse Spielwiese.

» Tilllate über "Heathers": Kontroverse Serie tötet Minderheiten

Das Serien-Remake des 80er-Jahre-Kultfilms "Heathers" ist mindestens so bösartig wie das Original. Die tiefschwarze Satire nimmt dabei keine Rücksicht auf Political Correctness und das gefällt nicht allen.

» Sky Sport Austria über Karma: Austria kassiert Gegentor während homophober Sprechchöre

Nach dem homophoben Spruchband von Rapid-Anhängern vor zwei Wochen, sorgten diesmal die Fans des Erzrivalen mit homophoben Sprechchören für unschöne Szenen in der Südstadt. "Schwuler SCR" stimmten einige Zuschauer im Austria-Fanblock an.

24. Februar 2018

» Broadly: Warum Diversität im Film so wichtig ist

'Black Panther' wird als revolutionär gefeiert sehr zur Verwirrung mancher weißer Superhelden-Fans. Wir klären auf.

» NRZ über NS-Homoverfolgung: Viele nicht gelebte Leben

Sexuelle Bedürfnisse verleugnen, sogar den Menschen den man liebt ? andernfalls droht der Tod. Unvorstellbar, welches Leid Schwule und Lesben unter den Nationalsozialisten, in der Zeit davor und danach in Düsseldorf erleben und erleiden mussten. Es ist entsetzlich, dass Düsseldorf Vorreiter war in der Schwulen-Verfolgung.

» Schweizer Illustrierte über homophobe Gewalt: Muss ich froh sein, nur beschimpft zu werden?

Gewalt an Schwulen, verbal oder physisch, betrifft auch Männer in der Schweiz. Blogger Onur Ogul hat nur einmal einen Zwischenfall erlebt. Doch er prägt bis heute.

» FAZ über Roman "Was zu dir gehört": Schreiben, was man lebt

Fremdheit als Masche: Garth Greenwell erkundet im Roman "Was zu dir gehört" schwules Selbstverständnis auf autobiographischer Grundlage.

» neo1: Wochengespräch mit René Stamm – Gay and lesbian Sport Bern

Der Schweizer Film "Mario" feierte diese Woche in den Kinos Premiere. Der Film erzählt die erfundene Geschichte zweier YB-Nachwuchsspieler. Die beiden verlieben sich ineinander und brechen damit ein Tabu im Fussballgeschäft. Wieso Homosexualität im Fussball noch immer ein grosses Tabu-Thema ist, beantwortet René Stamm im neo1-Wochengespräch. Er ist Präsident vom Verein gay and lesbian sport Bern. Ein Sportverein für Homosexuelle.

» jetzt.de: Tom hat vier Jahre lang einen Hochstapler geliebt

Gaslighting: Toms Freund war ein Hochstapler – und ein geschickter Manipulierer.

23. Februar 2018

» Kosmo: Ablehnung durch Gesellschaft trieb "Miss BallCanCan" in den Selbstmord

Die ehemalige Miss BallCanCan, Jelena nahm sich vor einigen Tagen das Leben. Die Hintergründe für die Tat sind Probleme, gegen welche die LSBTIQ-Community bereits seit Jahren ankämpft.

» Nina Queer auf Bild.de: So werden brave Schwule zu bösen Tunten

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star.

» derStandard.de: Schwulenfeind spricht bei rechtsextremem Kongress

In Aistersheim ist erneut der serbische Politikwissenschafter Mia Djurkovi zu Gast. Er fiel in der Vergangenheit mit kruden Theorien zur Homosexualität auf

» Vorarlberger Nachrichten zu Film über intersexuellen Skistar: Dem Lebensmut ein Denkmal gesetzt

Reinhold Bilgeris neuer Film über die Geschichte von Erik Schinegger feiert Premiere.

22. Februar 2018

» Tagesspiegel über Linn da Quebrada auf der Berlinale: Queere Power aus Brasilien

Bei der Teddy-Gala tritt die Sängerin Linn da Quebrada auf. Im Berlinale Panorama ist sie in der Doku Bixa Travesty zu sehen.

» Übermedien: Die Lüge von der "Sex-Broschüre für Kita-Kinder"

Eine Handreichung für Pädagoginnen und Pädagogen in Berlin soll helfen, dass sich alle Kinder, so wie sie sind, in Kitas gut aufgehoben fühlen. Mit Desinformationen kämpfen "Bild", AfD und andere dagegen, dass geschlechtliche Vielfalt als normal akzeptiert wird.

» i-D: Kann Sexualität jemals komplett kategorisiert werden?

LGBT, Q, I, A Es gibt viele unterschiedliche Bezeichnungen, was die sexuelle Orientierung angeht. Aber müssen wir tatsächlich alles labeln?

» Bildblog über Nina Queer: Bild feiert den schwulen Selbsthass

Früher hat die "Bild"-Zeitung wahlweise offen gegen Homosexuelle gehetzt oder sich an ihrem Außerirdischsein ergötzt. Da das heute nicht mehr so en vogue ist, hat sie sich etwas Neues einfallen lassen. Damit die Redaktion sich nicht selbst die Finger schmutzig machen muss und sich als weltoffen und tolerant darstellen kann, hat sie das Homophobieressort outgesourct: Nina Queer, prominente Berliner Dragqueen und Protagonistin der LGTBI*-Community darf jetzt seit einem Jahr in einer Kolumne ("Darf's ein bisschen queer sein?") Ressentiments gegen die eigenen Leute bedienen, was den Ressentiments nicht nur zusätzliche Legitimität verleiht, sondern auch einen besonderen Unterhaltungsfaktor garantiert.

» schwäbische: Segen für homosexuelle Paare spaltet Bischofskonferenz

Können homosexuell lebende Paare sich kirchlich segnen lassen? Zwar steht das Thema gar nicht auf der Tagesordnung der katholischen Bischöfe, die noch bis heute in Ingolstadt tagen. Doch spüren die Oberhirten auf ihrer Frühjahresvollversammlung, dass sie auf den Wunsch nach Gottes Zuspruch bald eine Antwort finden sollten – Tagesordnung hin oder her.

» Ludwigsburger Kreiszeitung zur Segnung für alle: "Es weht ein Sturm der Entrüstung"

Die württembergische Landeskirche will gleichgeschlechtlichen Ehepaaren auch weiterhin ihren Segen verweigern. Doch fast 200 Geistliche proben jetzt den Aufstand und kündigen schriftlich an, sich nicht fügen zu wollen. Initiator der Aktion ist der evangelische Pfarrer Burkhard Frauer aus Ditzingen. Ein Gespräch über Gewissensfreiheit, den Zeitgeist und Martin Luther.