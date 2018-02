Ausgewählter Artikel:

» (27.02.2018) Frankfurter Neue Presse: So brutal ging man in Frankfurt in den 50er Jahren gegen Schwule vor

Acht Selbstmorde und zahllose zerstörte Lebensbiografien sind Folgen der Frankfurter Homosexuellenprozesse, die im Jahr 1950/1951 bundesweit für Schlagzeilen sorgten. Und es war besonders ein tragisches Schicksal, dass Filmemacher van-Tien Hoang dazu bewog, in einer Filmdokumentation an die Prozesse zu erinnern.

27. Februar 2018

» Tagesspiegel über Trans-Künstlerin Roey Victoria Heifetz: Tradierte Ordnungen neu gestalten

Roey Victoria Heifetz ist Künstlerin und Transgender-Frau. Erst in Berlin wird ihre expressive Malerei richtig anerkannt. Nun nimmt sie an der Ausstellung zum Marianne-Werefkin-Preis teil.

» NRZ: Erste Ideen für Düsseldorfer Mahnmal-Ort für verfolgte Homosexuelle

Bahnhofsvorplatz, der Hofgarten oder die Ulmer Höh' könnten Stätte für Denkmal für die verfolgten Homosexuellen in Düsseldorf werden

» Freie Presse: Männerpaar will in der Mühle heiraten – zum zweiten Mal

Beim Christopher Street Day in Berlin haben die zwei Sachsen einander gefunden. Schon 2012 steckten sie sich in Schweikershain die Ringe an – als erstes gleichgeschlechtliches Paar überhaupt. Nach dem Ehe-für-alle-Gesetz gibt sich das Paar nun erneut das Jawort.

» Tagesspiegel: Warum ein Kita-Ratgeber zu sexueller Vielfalt polarisiert

Der Berliner Senat gibt eine Handreichung zur Aufklärung heraus. Die AfD spricht von einer "Sex-Broschüre", die CDU möchte sie stoppen. Dabei geht es um Rat für alltägliche Situationen.

» Wiener Zeitung entsetzt: Berlinale-Bär zwischen masturbierenden Callboys und BDSM

Dass "Touch Me Not" aus Rumänien den Goldenen Bären erhielt, sorgt für großes Unverständnis.

» derStandard.de: Die besten LGBT-Filme aller Zeiten?

Queere Filme sind oft Exoten des Mainstreamfilms, dabei erzählen sie ganz universelle Geschichten von Liebe, Sex und den Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens

» Deutschlandfunk über Homophobie in Russland: Wo Schwulen-Hetze salonfähig ist

In Russland können Homosexuelle weder eine Ehe noch eine eingetragene Partnerschaft schließen. Nun ist einem Moskauer Paar zumindest die Registrierung der Ehe gelungen. Doch nach massiven Anfeindungen haben die Männer ihrer Heimat den Rücken gekehrt.

» Sächsische Zeitung über Homozentrum in Pirna: "Wir lassen uns nicht von Stimmungsmachern verunsichern"

In Pirna gibt es ein neues Begegnungszentrum für Homosexuelle. Der Treffpunkt ist offen für alle Menschen.

» Westfälischer Anzeiger: Peter Eötvös Oper "Angels in America" in Münster

Harper wimmert: "Do you...", setzt sie immer wieder an und spricht die Frage dann doch nicht aus. Sie will wissen, ob ihr Joe schwul ist. Die Musik hüllt die Sopranstimme von Kristi Anna Isene in ein wattiges, kristallines Wabern. Sie hat wieder Valium geschluckt, und ihr Mann liebt in der Tat Männer. Harper ist eine der vielen Einsamen in "Angels in America".

26. Februar 2018

» 20 Minuten: "Kann eine Frau spüren, ob ein Mann schwul ist?"

Schon mehrmals ist Diana beim Flirten hereingefallen, indem sie versuchte, einen homosexuellen Mann aufzureissen.

» Die Norddeutsche: Die Beraterin für Transsexuelle

Der Beirat des Bündnisses für Demokratie und Toleranz hat die Arbeit von Trans-Ne-tOHZ als vorbildlich eingestuft. Die Selbsthilfegruppe kümmert sich um zwölf Transsexuelle auf dem Land.

» neues deutschland über Annegret Kramp-Karrenbauer: Lebenslang funktionieren

Sie ist Ausführungsbeamtin und fleischgewordener Ellenbogen. Ihre Identifikation mit der Macht ist total. Ein Portrait über die neue Generalsekretärin der Christdemokraten, Annegret Kramp-Karrenbauer.

» Berliner Morgenpost über "Ocaña, Königin der Ramblas": Dragqueen und Rebell zugleich

Neuköllner Oper inszeniert "Ocaña, Königin der Ramblas"

» Die Presse: Offen homosexuell – Der befreite Verteidiger

Der Steirer Oliver Egger ist der erste österreichische Fußballer, der sich als homosexuell outet. Nun zeichnet der Film "Der Tag wird kommen" ein feinfühliges Porträt des 25-Jährigen.

» Südwest Presse über CSD Ulm: Sticker als Zeichen der Toleranz

"Wir wollen eine bürgerschaftliche Idee anregen und nicht nur Rechte für eine Randgruppe einfordern", sagte Christof Werneke.

25. Februar 2018

» taz: Trans, homo und gleichzeitig Fascho?

Wer lesbisch, schwul oder bi ist, wird nicht automatisch links oder LSBTIQ-Aktivist_in. Manche haben auch was gegen Ausländer.

» ORF: Ein Ball zum Spielen – das war der Tuntenball

Lets Play hat das Motto des 29. Tuntenballs am Samstag in Graz gelautet – und egal, ob Herzdame, Super Mario, Prinzessin oder Schachfigur: Der Tuntenball bot eine glamouröse Spielwiese.

» taz über sexuelle Integration: Hidschab und Lederpeitsche

Wie erleben Flüchtlinge in Europa ihre Sexualität? Ein Spaziergang durch Berlin in einen arabischen Erotikshop und einen Darkroom.

» Tilllate über "Heathers": Kontroverse Serie tötet Minderheiten

Das Serien-Remake des 80er-Jahre-Kultfilms "Heathers" ist mindestens so bösartig wie das Original. Die tiefschwarze Satire nimmt dabei keine Rücksicht auf Political Correctness und das gefällt nicht allen.