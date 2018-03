Ausgewählter Artikel:

» (02.03.2018) ORF über Homo-Segnungen: Afrikas Kirche hat "andere Sorgen"

Die Debatte über den kirchlichen Umgang mit Homosexuellen und wiederverheirateten Geschiedenen ist aus afrikanischer Perspektive eine Themenverfehlung. Man müsse sich in Europa eher um die leeren Kirchen sorgen, so der nigerianische Kardinal John Onaiyekan.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. März 2018

» Südwest Presse interviewt lesbisches Paar in Großbritannien: "Ich vermisse die Laugenweckle"

Monika Munzinger zieht 1993 von Hall nach London. Sie und ihre Frau Belle sprechen über den Brexit und das Leben als multinationales, lesbisches Paar.

» Tagesspiegel über Fever Ray: Utopie durchbricht Beton

Queer-feministischer Electro-Pop: Karin Dreijer alias Fever Ray hat ihr grandioses Album Plunge in der Berliner Columbiahalle vorgestellt.

01. März 2018

» SRF über non-binären Menschen: Weder Mann noch Frau

Keine "Sie", kein "Er": Sascha kann sich keinem Geschlecht zuordnen. Ein Kampf um Anerkennung der eigenen Identität.

» bpb: Schwule und Lesben in der DDR und der Umgang des SED-Staates mit Homosexualität

Hinsichtlich der Rechte für Homosexuelle war die DDR fortschrittlicher als die Bundesrepublik. Doch in der Öffentlichkeit wurden sie kriminalisiert. Die Staatssicherheit überwachte die schwul-lesbische Szene noch in den 1980er Jahren.

» Bravo.de: Nik (23) war früher Denise

Wie fühlt sich das an, wenn man als Mädchen merkt, dass man eigentlich ein Junge ist? Nik weiß es. In BRAVO berichtet der Trans-Boy über seine Erlebnisse.

» Deutsche Welle: Öffentliches Coming-Out eines nepalesischen Bloggers

Vor fünf Tagen hat Lex Limbu sein Video auf Youtube veröffentlicht. 17 Minuten, auf Englisch und Nepali. Erstmals spricht der nepalesische Blogger über seine Homosexualität. Mit den Reaktionen hätte er nicht gerechnet.

» Schwäbische: Keine gleichgeschlechtliche Trauung in Biberach

Vor einem halben Jahr ist das Gesetz zur Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Paaren in Kraft getreten. Das Thema sorgt noch immer für Aufsehen und Diskussionen vor allem in der Kirche: Während Pfarrer der badischen Landeskirche homosexuelle Paare schon jetzt öffentlich segnen dürfen, ist das württembergischen Pfarrern noch verboten. Der Biberacher Dekan Hellger Koepff stellt sich klar gegen diese Entscheidung und fordert Gleichberechtigung. Doch das Interesse in Biberach an der gleichgeschlechtlichen Ehe ist eher gering.

» junge Welt über Transhumanismus: Im falschen Körper

Transhumanisten und Transsexuelle haben eins gemeinsam: Sie fühlen sich im falschen Körper. Die Akzelerationismus-Debatte könnte auch Linke und die LGBT-Bewegung für transhumanistische Ideen empfänglich machen

» Badische Zeitung: Gleichgeschlechtliche Paare sagen "Ja"

Immer mehr Menschen in Wehr schließen eine Ehe, auch homosexuelle Partner gehen den Bund fürs Leben ein.

28. Februar 2018

» Variius P: Lesben Raus! Stephanie Kuhnen im Interview

Wir haben mit der Aktivistin und Herausgeberin Stephanie Kuhnen über ihr Buch "Lesben Raus – für mehr lesbische Sichtbarkeit" gesprochen.

» Nollendorfblog über AfD-Frau Höchst: Pädosexuellen-Studien offenbar frei erfunden

Wer nach einer solch schwerwiegenden und öffentlich breit diskutierten Aussage zu einer Minderheit über einen Monat nicht in der Lage ist, einen Beleg für deren Richtigkeit zu liefern, ist entweder außergewöhnlich dreist oder außergewöhnlich unfähig. Oder möglicherweise beides.

» Heute.at: Bekommt Disney seine erste lesbische Prinzessin?

Die Fans fordern es schon lange, nun könnte Elsa aus Frozen endlich offiziell eine Freundin zur Seite gestellt bekommen.

» Sportbuzzer: Rainbow-Fanclubs aus Leipzig und Dortmund setzen Zeichen für friedlichen Fußball

Rainbow-Fanclubs aus Leipzig und Dortmund setzen Zeichen für friedlichen Fußball – Die schwul-lesbischen Fanclubs von RB Leipzig und Borussia Dortmund verbringen rund um das Topspiel am Samstag viel Zeit zusammen. Denn sie stehen für dieselben Werte im Fußball, setzen sich unter anderem gegen Gewalt sowie Homophobie im Stadion ein.

» evangelisch.de zu AKK: Diskriminierung als gesellschaftlicher Kitt?

Die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht durch die Ehe für alle den Zusammenhalt der Gesellschaft als gefährdet. Damit gibt sie sich als Akteurin einer höchst bedrohlichen Politik zu erkennen, einer Politik, die Diskriminierung als legitimes Mittel einsetzt, um Mehrheiten zu befrieden.

» t-online über die Oscars 2018: Der Durchbruch für transsexuelle Schauspieler

Bei den Oscars spielten Transsexuelle bislang kaum eine Rolle. Dieses Jahr ist das anders. Gleich zwei Filme mit Trans-Künstlern haben am Sonntag Chancen auf die begehrte Trophäe.

» Tiroler Tageszeitung: "Können Kinder schwul sein"-Aufregung um Sex-Fragebogen

Ein Fragenkatalog, der Schülern in Jenbach im Aufklärungsunterricht vorgelegt wurde, verärgert eine Mutter. Der Landesschulrat nennt die Unterrichtspraxis inakzeptabel.

» Tagesspiegel über trans AfD-Politiker Nico Wittmann

"Die Tatsache, dass die AfD-Fraktion die persönlichen Umstände ihres Mitglieds toleriert und akzeptiert, sollte im ersten Moment nicht verwundern", s.a.: AfD-Kommunalpolitiker outet sich als transsexuell (22.02.2018)

» watson über Gewalt in LGBT-Beziehungen: Wenn nicht nur das Herz gebrochen wird

Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist stark tabuisiert. Lesben und Schwule, die Gewalt in ihren Beziehungen erleben oder ausüben, nutzen Beratungsangebote deshalb kaum.

» NWZonline über schwule Landwirte: Paar sucht Nische und findet sie

Schafe, Rinder und Schweine halten Stefan Schmidt und Michael Fröhlich unter anderem auf ihrem Hof. Ihre Produkte verkaufen sie in ihrem neuen Hofladen.