Ausgewählter Artikel:

» (03.03.2018) PC GAMES: Zwischen Akzeptanz und Verfolgung – Ein geschichtlicher Überblick über Homosexualität im Spielfilm

Zum Start des oscarnominierten Dramas Call Me by Your Name möchten wir euch mit auf eine Reise durch die Geschichte der Homosexualität im Film nehmen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. März 2018

» Rüsselsheimer Echo über Transsexuellen: "Umoperieren sagt man nicht mehr"

Typisch Mann, typisch Frau? Der Rüsselsheimer Kim Kibler möchte mit solchem "Schubladendenken" aufräumen. Er ist transsexuell.

» FNP über die Deutsche Post: Respekt vor allen sexuellen Orientierungen ist ein Unternehmenswert

Egal ob homo-, heterosexuell: Die Deutsche Post möchte, dass alle Mitarbeiter sich willkommen fühlen. Dafür engagieren sich ein Diversity-Berater und ein eigenes Mitarbeiter-Netzwerk. Auftrieb gab ihnen ein Auftritt in Frankfurt, mit dem keiner gerechnet hatte.

» Westfälischer Anzeiger: Waldbesitzer beschwert sich über Sextreff an der A45

@Jeder ist willkommen", so steht es auf einer einschlägigen Internetseite für erotische Kontakte. Gemeint ist damit ein Sextreff gerade für Homosexuelle auf dem Wanderparkplatz an der Autobahn 45. Ein Waldinhaber moniert, dass das illustre Treiben nicht unweit von einem Waldweg entfernt stattfinde, den Familien für ihre Ausflüge nutzen.

» Übermedien: Deutsche Welle beteiligt sich an Diffamierungskampagne gegen Kita-Broschüre

Sollen Berliner Kita-Kinder schwul oder trans gemacht werden? Eine Kolumnistin des staatlichen deutschen Auslandssenders suggeriert das – und der Sender macht auf Nachfrage alles noch schlimmer.

» NZZ: Sydneys Schwulenparade Mardi Gras ist zum Volksfest geworden

Der Mardi Gras der Schwulen- und Lesbengemeinde von Sydney wird 40. Was von der Polizei im ersten Jahr mit Gewalt beendet wurde, ist heute ein kommerzieller und touristischer Grossanlass.

» Südwest Presse über ESG Ulm: Offen für Schwule und Lesben

Die evangelische Studierendengemeinde Ulm (ESG) ist der Initiative Regenbogen beigetreten, die sich für die Akzeptanz von Lesben und Schwulen in Kirche und Gesellschaft einsetzt.

» Radio Chemnitz über Auszeichnung für Homoverein: Stadt verleiht Friedenspreis

Der Chemnitzer Friedenspreis geht in diesem Jahr an den Verein Different People.

» Sächsische Zeitung zu Ausstellung über trans Frau: Ein Leben zwischen zwei Welten

Wie aus Bernd Romy wurde, zeigt eine Fotoserie in der Radebeuler Stadtgalerie. Freimütig erzählt sie vom Ende eines Versteckspiels.

02. März 2018

» Nollendorfblog: "Analverkehr ist der deutsche Witz" – Warum ich ein Buch über Homophobie geschrieben habe.

Das Buch zum Blog: Seit Anfang März ist "Ich hab ja nichts gegen Schwule – Über die schrecklich nette Homophobie in der Gesellschaft" im Handel. Worum es geht. Und worum nicht ..

» B.Z. Berlin über einen Prozess: Weil ein Mann gerne Frauenkleider trägt, wurde er zusammen geschlagen

Klaus C. trägt gerne Frauenkleider auch in der Öffentlichkeit. Deshalb wurde er angepöbelt, später verprügelt. Heute ist er schwerbehindert und die Täter stehen vor Gericht.

» Blog "Voll schwul" der Schweizer Illustrierten: Um diese sechs Vorteile beneiden uns Hetero-Männer

Das Leben ist zu kurz um sich nur zu beklagen. Als schwuler Mann hat man auch gewisse Vorteile, sagt Blogger Onur Ogul. Deshalb wollen wohl so einige Heteros manchmal das Ufer wechseln.

» Kurier: Wien ist Schwulen- und Lesben-Metropole

Wien setzt sich bei den Australian LGBTI Awards in der Kategorie Destination gegen New York City, Kanada, Thailand, Las Vegas und Los Angeles als beliebteste Destination durch.

» Zitty über Sam Vance-Law: Der Prinz aller Prettyboys

Sam Vance-Law ist der größte potenzielle Popstar, den Berlin der Welt zu bieten hat. Sein Debüt Homotopia ist zum Kreischen komisch ganz im Ernst. Wir haben den 31-jährigen Kanadier zu Hause in Neukölln besucht.

» ORF über Homo-Segnungen: Afrikas Kirche hat "andere Sorgen"

Die Debatte über den kirchlichen Umgang mit Homosexuellen und wiederverheirateten Geschiedenen ist aus afrikanischer Perspektive eine Themenverfehlung. Man müsse sich in Europa eher um die leeren Kirchen sorgen, so der nigerianische Kardinal John Onaiyekan.

» Südwest Presse interviewt lesbisches Paar in Großbritannien: "Ich vermisse die Laugenweckle"

Monika Munzinger zieht 1993 von Hall nach London. Sie und ihre Frau Belle sprechen über den Brexit und das Leben als multinationales, lesbisches Paar.

» Tagesspiegel über Fever Ray: Utopie durchbricht Beton

Queer-feministischer Electro-Pop: Karin Dreijer alias Fever Ray hat ihr grandioses Album Plunge in der Berliner Columbiahalle vorgestellt.

01. März 2018

» SRF über non-binären Menschen: Weder Mann noch Frau

Keine "Sie", kein "Er": Sascha kann sich keinem Geschlecht zuordnen. Ein Kampf um Anerkennung der eigenen Identität.

» bpb: Schwule und Lesben in der DDR und der Umgang des SED-Staates mit Homosexualität

Hinsichtlich der Rechte für Homosexuelle war die DDR fortschrittlicher als die Bundesrepublik. Doch in der Öffentlichkeit wurden sie kriminalisiert. Die Staatssicherheit überwachte die schwul-lesbische Szene noch in den 1980er Jahren.

» Bravo.de: Nik (23) war früher Denise

Wie fühlt sich das an, wenn man als Mädchen merkt, dass man eigentlich ein Junge ist? Nik weiß es. In BRAVO berichtet der Trans-Boy über seine Erlebnisse.