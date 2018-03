Ausgewählter Artikel:

06. März 2018

» Sächsische Zeitung: Ministerin eröffnet Homosexuellen-Treff

Der Verein CSD Pirna etabliert eine neue Begegnungsstätte in Pirna. Sie soll vor allem bei einem Problem helfen.

» NZZ: Die diesjährige Oscar-Verleihung war eine Feier der Political Correctness

Im Bemühen, jeder echten Debatte auszuweichen, hat die Academy bei den Oscars das Konsensfähige ausgezeichnet zum Schaden der diskursiven Kraft des Kinos.

» 20 Minuten über Asexualität: "Ich habe mich schon verliebt"

Ein Prozent der Bevölkerung ist asexuell. So auch Mascha: Sie erzählt von Vorurteilen, ihren Freunden und ihren Zukunftswünschen.

» Süddeutsche.de über schwulen Rosenkrieg vor Gericht: Vorwurf der Vergewaltigung

Prozess um das dramatische und unklare Ende einer Beziehung

» neues deutschland über Talk von Gregor Gysi mit Rosa von Praunheim im Deutschen Theater: "Ich liebe Sensationen!"

Dieser grelle oder sanfte Pionier der Schwulenbewegung hat mit Regelbrüchen auf prononciert peinliche, peinigende Weise Minderheitenwürde gestärkt. Jetzt war Rosa von Praunheim zu Gast in Gregor Gysis Gesprächsreihe.

» Donaukurier über "Das ferne Land" im Münchner Volkstheater: Fades Stück, langweilige Regie

Was hat Christian Stückl, den ansonsten so kritischen und versierten Intendanten des Volkstheaters, und seinen Dramaturgen Nikolai Ulbricht wohl dazu bewogen, dieses Stück als Neuinszenierung an- und ins Repertoire aufzunehmen und dazu auch noch Nicolas Charaux mit der Regie zu beauftragen? "Das ferne Land" des französischen Autors Jean-Luc Lagarce (Jahrgang 1957) ist banal und geschwätzig, die Inszenierung platt und einfallslos. S.a.: Eine Latte erregt München (22.02.2018)

05. März 2018

» rbb24 über schwulen Schiedsrichter: "Wenn jemand Schwuchtel ruft, ist das Spiel für mich gelaufen"

Julian Schneider ist Hobby-Schiedsrichter im Berliner Fußballverband – und schwul. In dieser Funktion hat ihn noch keiner wegen seiner Sexualität beleidigt. Auf der Tribüne hört er aber schon öfter homo-feindliche Sprüche.

» Altenpflege Online: Diversity-Check prüft Heime auf LSBTI-Freundlichkeit

Mit dem neuen Qualitätssiegel des "Lebensort Vielfalt" können Pflegeeinrichtungen jetzt zeigen, dass sie gute Pflege für Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle (LSBTI) anbieten. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Altenpflege stellt Dr. Marco Pulver von der Schwulenberatung Berlin den Diversity-Check vor.

» RTL fordert Wickeltische auch auf Männer-Toiletten: Auch Deutschland fehlt ein Wickel-Gesetz!

Auf dem Klo gibt es keine Gleichberechtigung – zumindest wenn es um das Thema Wickeln geht. Denn Wickeltische auf Herrentoiletten sind etwa so selten zu finden wie weiße Trüffel. Und dass, obwohl immer mehr Männer in Elternzeit gehen oder sich überhaupt gerecht mit der Mutter um den Nachwuchs kümmern.

» Kosmo: Warum der Selbstmord von Transfrau Jelena kein Einzelfall ist!

Der tragische Selbstmordfall der Trans-Frau Jelena ist nur eines von vielen Schicksalen. Transgender sind oftmals Opfer von Despressionen, nicht erfolgreicher Inklusion und Integration der LGBTIQ-Community in die Mehrheitsgesellschaft.

» Spiegel Online über den Filmpreis César: "120 BPM" als bester Film ausgezeichnet

Auszeichnung für eine politische Ansage: Den Filmpreis César bekommt in diesem Jahr das Drama über den Kampf von französischen Aids-Aktivisten – "120 BPM". Der Ehren-César ging an Penélope Cruz.

» Berliner Morgenpost: "Ich bin pansexuell"

Die 17-jährige Lana fühlt sich prinzipiell zu allen Geschlechtern hingezogen. Wir haben mit ihr gesprochen

» Deutschlandfunk Kultur über Intersexualität im Buddhismus: Drittes Geschlecht toleriert

Die amtliche Einführung eines dritten Geschlechts widerspreche der Schöpfungsordnung, heißt es aus religiös-konservativen Kreisen. Doch nicht jede Religion legt Menschen auf Mann- oder Frausein fest im Buddhismus kann man mit einem dritten Geschlecht gut umgehen.

» GMX: Nova Galaxia steht zu ihrem Bart! Vloggerin lässt den Rasierer liegen

Nach 14 Jahren lässt sie den Rasierer liegen! Vloggerin Nova Galaxia hat mit dem Polyzytischen Ovar-Syndrom, kurz PCOS, zu kämpfen. Die hormonelle Erkrankung führt bei ihr zu einem ausgeprägten Haarwuchs im Gesicht und auf dem Körper.

» Deutschlandfunk interviewt Sam Vance-Law: "Aus der Schublade rauskommen"

Sam Vance-Law schreibt kammermusikalische Popsongs aus dezidiert schwuler Perspektive. Aber dafür interessiert sich oft nur ein kleines Publikum. Im Dlf erklärt der Wahl-Berliner, wie er dieses Problem auf seinem Debüt "Homotopia" gelöst haben will.

» FNP: Julian Gurske als schwuler Landwirt in der Frühjahrskomödie

In Nebenrollen stand Julian Gurske schön mehrfach auf der Saalbaubühne. In der nächsten Aufführung verkörpert der 25-Jährige einen homosexuellen Jungbauern. Es ist seine erste Hauptrolle, und er ist noch gar nicht nervös.

» Süddeutsche.de: Der Wert der Vielfalt

Es sind stürmische Zeiten. Die Digitalisierung sortiert komplette Wertschöpfungsketten neu, Veränderung ist der neue Normalzustand unserer Wirtschaft. Aber Unternehmen können von Diversity profitieren.

» news über Ulrike Folkerts: So lebt die "Tatort"-Ermittlerin mit ihrer Freundin Katharina

Seit fast 30 Jahren kennt man Ulrike Folkerts als "Tatort"-Kommissarin Lena Odenthal. Doch privat hat sie wenig mit der taffen Ermittlerin gemein. Ulrike Folkerts über ihre große Liebe, einsame Wölfe und ein Leben im Rampenlicht.

» Berliner Morgenpost über kreationistische Bewegung: Wie entstand die Welt?

Die kreationistische Bewegung, die allein an die göttliche Schöpfung glaubt, drängt verstärkt an deutsche Schulen

» neues deutschland über Homosexualität in Kenia: Zeitenwende im Strafrecht?

Homosexualität könnte bald nicht mehr strafbar sein in Kenia, wenn das oberste Gericht in Nairobi einer Klage von kenianischen Aktivisten und Menschenrechtsorganisationen zustimmt.