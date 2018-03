Ausgewählter Artikel:

» (07.03.2018) evangelisch.de: Ehe für alle – Trauung für alle?

Bayern verzichtet auf eine Klage gegen die Ehe für alle. Die Trauung für alle kommt damit noch nicht automatisch. Wolfgang Schürger erläutert die Diskussion in den Evangelischen Kirchen und erklärt, warum er mit einem Gewissensschutz für Pfarrerinnen und Pfarrer, die keine Trauung gleichgeschlechtlicher Paare durchführen wollen, durchaus leben kann.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. März 2018

» Schweizer Morgenpost aus Zürich: Aktionsmonat gegen Homo- und Transphobie

Im März führen Jugendeinrichtungen der Stadt Zürich verschiedene Aktivitäten gegen Homo- und Transphobie durch. Sie thematisieren auf altersgerechte Weise Vorurteile gegenüber Homo- und Bisexuellen und Transmenschen sowie damit verbundene Diskriminierungen. Ein Wettbewerb gibt Jugendlichen die Möglichkeit, mit einem eigenen Beitrag ein Zeichen für Akzeptanz und gegen Ausgrenzung zu setzen.

» NRZ: Ausstellung "We are part of culture" im Hauptbahnhof

Die Diversity-Ausstellung "We are part of culture" zeigt 30 homosexuelle Persönlichkeiten im Düsseldorfer Hauptbahnhof bis zum 18. März.

» evangelisch.de: Ehe für alle – Trauung für alle?

Bayern verzichtet auf eine Klage gegen die Ehe für alle. Die Trauung für alle kommt damit noch nicht automatisch. Wolfgang Schürger erläutert die Diskussion in den Evangelischen Kirchen und erklärt, warum er mit einem Gewissensschutz für Pfarrerinnen und Pfarrer, die keine Trauung gleichgeschlechtlicher Paare durchführen wollen, durchaus leben kann.

» Welt: Für viele schwule Justizopfer kommt die Entschädigung zu spät

Das Gesetz zur Rehabilitierung verurteilter Homosexueller sollte für die Opfer eine späte Genugtuung sein. Doch bisher sind erst 54 Entschädigungsanträge genehmigt worden. Und viele Betroffene haben keinen Anspruch.

» ORF: Gruß an homosexuelle Eltern aus Kirchenvideo entfernt

Die Ausrichter des katholischen Weltfamilientreffens 2018 in Dublin haben die Willkommensbotschaft an gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern aus einem Werbeclip gestrichen. Das berichteten irische Medien am Dienstag.

» Westdeutsche Zeitung: "Düsseldorf war ein Zentrum der Verfolgung von Homosexuellen"

Das Forum Düsseldorfer Schwulen-, Lesben- und Trans-Gruppen und die Mahn- und Gedenkstätte laden für Samstag (11 bis 17 Uhr) zu einem Werkstatt-Tag ein. Über den offenen Werkstatt-Tag sprach die WZ mit dem Leiter der Mahn- und Gedenkstätte, Bastian Fleermann.

» NDR über die Pet Shop Boys: Die Geschichte von "Go West"

Die Original-Version von "Go West" der Village People aus dem Jahr 1979 ist eine Hymne der Schwulen- und Lesbenbewegung. Die Pet Shop Boys wollen mit ihrer Version noch einen drauf setzen.

» Der Bund: Warum schreiben Sie plötzlich genderkorrekt?

Darum greift unser Kolumnist nach den Sternchen.

» Legal Tribune Online: Warum Bayern doch nicht gegen die Ehe für Alle vors BVerfG zieht

Bayern verzichtet auf eine Klage in Karlsruhe gegen die Ehe für alle.Das liegt wohl nicht nur an zwei Gutachten,die die Ehe für Alle für GG-konform halten.

» neues deutschland zu CSU und Ehe für alle: Emanzipatorische Realitäten

Markus Drescher über Veränderungen, die nicht mal die CSU aufhält

» Süddeutsche.de zu CSU und Ehe für alle: Aus Überzeugung

Die CSU tut gut daran, von einer Verfassungsklage abzurücken.

» Schwarzwälder Bote porträtiert Transsexuelle: Villingen-Schwenningen: "Meine Weiblichkeit ist mein Leben"

Was Christin Löhner von anderen Frauen unterscheidet ist, dass sie sich bewusst dafür entschieden hat, ein Leben als Frau zu führen. Die 45-Jährige ist eine Transfrau, Löhner wurde als Mann geboren.

» Dirk Ludigs in der Siegessäule: Deine Vielfalt kotzt mich an!

Unser Kolumnist stellt sich die Frage, ob die fortschreitende Identititis der Szene nicht die Vielfalt zerstört, zu deren Sichtbarmachung sie mal erfunden wurde.

06. März 2018

» Tagesspiegel interviewt Johannes Kram: "Witze über Analsex sind deutscher Humor schlechthin"

Werten Comedians wie Dieter Nuhr, Bully Herbig oder Jürgen von der Lippe Homosexuelle ab? Ja, sagt der Autor Johannes Kram. Ein Interview über die Frage, ob man Witze über Lesben und Schwule machen darf.

» Volker Beck auf boell.de: Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit – Respekt statt Vertikale des Hasses

Die neue schrille Tonlage der Gleichberechtigungsgegner ist eine Reaktion auf ihre marginalisierte Position. Denn die Politik des Respekts vor der Verschiedenheit und für eine Ordnung, die allen Menschen gleiche Würde, gleiche Rechte und gleiche Chancen garantiert, war hegemonial und auf lange Sicht eine Erfolgsgeschichte.

» schwäbische: Kleingartenbesitzer warnt vor Sex auf seinem Parkplatz

"Das ist ein Parkplatz und Privateigentum und kein Fickplatz", steht auf einem Schild, das neben einem einzelnen Parkplatz in der Nähe der Schrebergärten hinter dem Donaubad Neu-Ulm angebracht ist.

» rbb24 über Runden Tisch gegen Homophobie im Fußball: "Die Amateur-Vereine können auch nicht alles leisten"

Im Umgang mit Trans-Menschen stehen die Berliner Fußball-Vereine noch ganz am Anfang – das wurde beim runden Tisch gegen Homophobie im Fußball deutlich. Zu der Diskussion waren allerdings nur wenige Fußball-Vereine gekommen.

» Spiegel Online über "Rainbow Six Siege": Sperren für Homophobie und Rassismus

In den Chats von Spielen geht es oft rabiat zu – und nicht selten fallen dabei beleidigende oder rassistische Kommentare. Die Macher eines Shooters wollen mit einem neuen Sperrsystem dagegenhalten.

» Berliner Zeitung kritisiert Bildungspolitik zur sexuellen Vielfalt: Senatorin Sandra Scheeres setzt falsche Prioritäten

Vor allem sollte sie sich erst einmal auf ihre Kernaufgaben besinnen. Ein Kommentar zu der Berliner Bildungspolitik.

» Sächsische Zeitung: Ministerin eröffnet Homosexuellen-Treff

Der Verein CSD Pirna etabliert eine neue Begegnungsstätte in Pirna. Sie soll vor allem bei einem Problem helfen.