Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. März 2018

» SWR-Landesschau: Aus Susanne wird Vincent

Susanne Maron wuchs als Mädchen auf, viele Jahre spürte sie, dass sie anders ist. 2016 heiratete sie, doch als sie einen transsexuellen Mann kennenlernte, wurde ihr klar, dass sie als Mann leben muss.

» Heute.at: Transgender erzählt über Leben im Gemeindebau

Der Kampf war lang und hart, doch Tamara alias Alfred hat es geschafft: Sie wird respektiert. In der ATV-Sendung "Mein Gemeindebau" erzählt sie ihre Geschichte.

» taz über Eklat um Drag-Ikone RuPaul: Trans* Frauen unerwünscht

US-Superstar RuPaul würde keine trans* Frauen zu seiner Show Drag Race einladen. Drag können nur Männer, sagt er. Die Szene protestiert.

» taz über das große Bedürfnis nach geschlechtlicher Eindeutigkeit: "Wir sind nicht fluide"

Es gibt ein großes Bedürfnis nach geschlechtlicher Eindeutigkeit. Und zugleich das Bemühen, sie aufzuweichen. Was das mit Kapitalismus zu tun hat, erklärt die Psychoanalytikerin Sophinette Becker

» taz spricht mit FaulenzA über die Vulva als Symbol: "Das schließt Transfrauen aus"

Auch ein Penis könne ein weibliches Genital sein, sagt FaulenzA. Ein Gespräch über Transweiblichkeiten und die Probleme mit dem Vulva-Kult.

» Tagesspiegel porträtiert trans Frau zum Weltfrauentag: "Eher ein Tag des Respekts vor der Identität als Mensch"

Mona Lisa von Allenstein war früher katholischer Pfarrer in Norddeutschland. An ihrem ersten Weltfrauentag feiert sie die Eroberung ihrer Identität.

» DWDL.de: Amazon-Serie "Transparent" geht wohl erst 2019 weiter

Nach dem Rauswurf von Hauptdarsteller Jeffrey Tambor will Amazon seine Serie "Transgender" fortsetzen, doch einem Bericht zufolge soll die Produktion erst Ende des Jahres aufgenommen werden. Die Ausstrahlung erfolgt damit wohl erst 2019.

» Medical Tribune: Sind Sie homo-, bi- oder transsexuell?

Die einen meinen, Ärzte sollten sich grundsätzlich nach der sexuellen Orientierung ihrer Patienten erkundigen. Andere sagen: Erst, wenn es medizinisch relevant wird. Zwei britische Kollegen erläutern ihren Standpunkt zu dem sensiblen Thema.

» Zeit Online über Sam Vance-Law: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst

Sam Vance-Law besingt schwule Utopien und seinen Narzissmus

» hpd: Öffentliche Outings sind noch immer vonnöten

Kevin Kühnert hat sich offen zu seiner Homosexualität geäußert. Und wie so häufig kommt die Frage auf: Muss sich jemand öffentlich outen? Unsere Autorin sagt: Ja, gerade jetzt.

» NZZ: Tragisches Ende der ersten gleichgeschlechtlichen Ehe Australiens

Jo Grant und Jill Kindt waren das erste homosexuelle Paar, das in Australien geheiratet hat. Ende Januar erlag Grant jedoch den Folgen einer Krebserkrankung.

» neues deutschland über "Our Piece of Punk": Ein Stück Riot, bitte!

Punk ist Straße, Punk ist für alle da. Oder sollte das zumindest sein. Moshpits, Männerüberschuss und Safe Spaces: 20 Jahre nach den Riot Grrrls wirft "Our Piece of Punk" einen queerfeministischen Blick auf die Subkultur.

07. März 2018

» Schweizer Morgenpost aus Zürich: Aktionsmonat gegen Homo- und Transphobie

Im März führen Jugendeinrichtungen der Stadt Zürich verschiedene Aktivitäten gegen Homo- und Transphobie durch. Sie thematisieren auf altersgerechte Weise Vorurteile gegenüber Homo- und Bisexuellen und Transmenschen sowie damit verbundene Diskriminierungen. Ein Wettbewerb gibt Jugendlichen die Möglichkeit, mit einem eigenen Beitrag ein Zeichen für Akzeptanz und gegen Ausgrenzung zu setzen.

» NRZ: Ausstellung "We are part of culture" im Hauptbahnhof

Die Diversity-Ausstellung "We are part of culture" zeigt 30 homosexuelle Persönlichkeiten im Düsseldorfer Hauptbahnhof bis zum 18. März.

» evangelisch.de: Ehe für alle – Trauung für alle?

Bayern verzichtet auf eine Klage gegen die Ehe für alle. Die Trauung für alle kommt damit noch nicht automatisch. Wolfgang Schürger erläutert die Diskussion in den Evangelischen Kirchen und erklärt, warum er mit einem Gewissensschutz für Pfarrerinnen und Pfarrer, die keine Trauung gleichgeschlechtlicher Paare durchführen wollen, durchaus leben kann.

» Welt: Für viele schwule Justizopfer kommt die Entschädigung zu spät

Das Gesetz zur Rehabilitierung verurteilter Homosexueller sollte für die Opfer eine späte Genugtuung sein. Doch bisher sind erst 54 Entschädigungsanträge genehmigt worden. Und viele Betroffene haben keinen Anspruch.

» ORF: Gruß an homosexuelle Eltern aus Kirchenvideo entfernt

Die Ausrichter des katholischen Weltfamilientreffens 2018 in Dublin haben die Willkommensbotschaft an gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern aus einem Werbeclip gestrichen. Das berichteten irische Medien am Dienstag.

» Westdeutsche Zeitung: "Düsseldorf war ein Zentrum der Verfolgung von Homosexuellen"

Das Forum Düsseldorfer Schwulen-, Lesben- und Trans-Gruppen und die Mahn- und Gedenkstätte laden für Samstag (11 bis 17 Uhr) zu einem Werkstatt-Tag ein. Über den offenen Werkstatt-Tag sprach die WZ mit dem Leiter der Mahn- und Gedenkstätte, Bastian Fleermann.

» NDR über die Pet Shop Boys: Die Geschichte von "Go West"

Die Original-Version von "Go West" der Village People aus dem Jahr 1979 ist eine Hymne der Schwulen- und Lesbenbewegung. Die Pet Shop Boys wollen mit ihrer Version noch einen drauf setzen.

» Der Bund: Warum schreiben Sie plötzlich genderkorrekt?

Darum greift unser Kolumnist nach den Sternchen.